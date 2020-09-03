Англия

Сделка дня: Тимоти Кастань («Аталанта» – «Лестер»)

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«Лестер» потратил часть средств с продажи Бена Чилуэлла – «лисы» заплатили 25 млн евро за защитника «Аталанты» Тимоти Кастаня. Игрок сборной Бельгии выступал за клуб из Бергамо после перехода из «Генка» в 2017 году. Обычно парень играет справа в обороне, но может закрыть и левый фланг, который освободил Чилуэлл. 24-летний футболист в минувшем сезоне взял бронзу Серии А и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Информация от Фабрицио Романо – «Тоттенхэм» задумал вернуть Кристиана Эриксена, но полузащитник намерен остаться в «Интере».

«МЮ» сделал предложение «Реалу» по Регилону. AS пишет, что манкунианцы готовы подписать с защитником долгосрочный контракт.

«Реал» и «Арсенал» договорились о продлении аренды Дани Себальоса. По данным Фабрицио Романо, документы уже подписаны, испанец будет играть в лондонском клубе до июня 2021 года, зарплату будет платить «Арсенал».

Италия

Слух дня: Артуро Видаль («Барселона» – «Интер»)

Полузащитник Артуро Видаль стал на шаг ближе к воссоединению с Антонио Конте в «Интере». Как сообщает Diario SPORT, «Барселона» будет счастлива скинуть чилийца с жирного контракта и готова отпустить его бесплатно – «нерадзурри» объявят о подписании в ближайшие дни.

А еще:

«Ювентус» продолжает переговоры с «Барсой» по Суаресу. Джанлука ди Марцио пишет, что туринцы предложили каталонцам бонус за досрочное расторжение контракта с уругвайцем.

Жереми Бога из «Сассуоло» – нарасхват. Форвардом интересуются «Ренн», «Аталанта», «Наполи» и «Рома». Бывший клуб Бога, «Челси», получит 10-15 процентов от его перепродажи.

Испания

Слух дня: Лионель Месси («Барселона» – ❌)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, будет вынужден остаться в каталонском клубе до истечения срока контракта следующим летом.

Об этом сообщил журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало. «Есть новый сценарий: серьезные шансы, что лучший игрок мира останется в клубе до 2021 года и выполнит обязательства по контракту. В данный момент он обдумывает это. Руководство просит его остаться, и Лео скоро решит. Посмотрим, чем это закончится», – пишет журналист.

Отец Лео Хорхе подтвердил, что его сын действительно может остаться в «Барсе» еще на год до окончания контракта – такой вариант рассматривается.

А еще:

Diario SPORT: «Барселона» согласовала условия личного контракта с Вейналдумом. Каталонцы заплатят за игрока «Ливерпуля» в районе 20 млн евро.

Россия

Слух дня: Сами Хедира («Ювентус» – «Зенит»)

Инсайдер Николо Скира заявляет – Сами Хедира может продолжить карьеру в «Зените». 33-летний немец не входит в планы Андреа Пирло, и клуб ведет с игроком переговоры о досрочном прекращении сотрудничества. У петербуржцев уже есть опыт (не самый лучший) приглашения возрастного игрока «Ювентуса» (привет, Маркизио), но погоня за «Спартаком» заставляет идти на крайние меры.

А еще:

По данным «РБ», «Урал» может арендовать у «Спартака» Мирзова. Это подтвердил агент футболиста.

Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан ушел на понижение в ФНЛ. Его новый клуб – «Нижний Новгород». Контракт подписан на два года.

Максим Глушенков может покинуть «Спартак». Основной претендент на полузащитника – тульский «Арсенал», также в нем заинтересованы «Химки», «Уфа», «Сочи» и «Ахмат». Инфа – у «Спорт-Экпсресса».

«Фрайбург» арендовал у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля. Голландец стал для красно-белых самой дорогой покупкой в истории, но пока не оправдывает вложения.

Чемпионат Испании Рамос: «Нам хотелось бы, чтобы Месси остался в «Барселоне» 10 ЧАСОВ НАЗАД