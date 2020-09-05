Англия

Сделка дня: Фабиу Силва («Порту» – «Вулверхэмптон»)

Чемпионат Франции Депай близок к переходу в «Барселону» (Calciomercato) ВЧЕРА В 13:38

О переходе 18-летнего португальского нападающего сообщил официальный твиттер «волков». «Вулверхэмптон» заплатил за форварда 2002 года рождения 40 миллионов евро – это рекордная сделка в истории клуба. Силву называют одним из самых талантливых футболистов Португалии нового поколения.

А еще:

Дани Себальос официально вернулся в «Арсенал», испанский полузащитник снова проведет сезон в Англии на правах аренды из «Реала»;

«Эвертон» на три года подписал бразильского полузащитника «Наполи» Аллана за 25 млн евро. 29-летний футболист – первая покупка «ирисок» при Карло Анчелотти, итальянский коуч два сезона работал с игроком в Неаполе.

Испания

Слух дня: Депай стал ближе к «Барсе»

Каталонский клуб близок к трансферу голландского атакующего полузащитника, сообщает La Vanguardia. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман работал с Депаем в сборной Нидерландов.

Мемфис Депай Фото: Getty Images

А еще:

«Барса» близка к покупке еще одного футболиста, который хорошо знаком Куману – речь о полузащитнике «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуме. О его грядущем трансфере на «Камп Ноу» сообщает Daily Star.

Италия

Слух дня: известна зарплата Суареса в Турине

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, Луис Суарес договорился с «Ювентусом» об условиях личного контракта. Ежегодная зарплата уругвайца составит 10 млн евро: эта сумма меньше, чем была у него в «Барселоне», но с учетом более мягкого итальянского налогообложения финансово он не проиграет.

Сделка с «Ювентусом» будет осуществлена по той же схеме, что и переход Ивана Ракитича в «Севилью»: сумма трансфера составит 1,5 млн евро, «Барселона» не будет выплачивать Суаресу оставшуюся по его контракту зарплату, а «бьянконери» компенсируют это за счет бонусов.

А еще:

«Аталанта» подписала 22-летнего защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро, клуб из Бергамо взял игрока в двухлетнюю аренду;

«Милан» арендовал полузащитника «Реала» Браима Диаса и презентовал новичка стильным видео, сравнив его с гепардом.

Россия

Слух дня: «Спартак» может лишиться Жиго

Центральный защитник красно-белых может перейти в «Лион», утверждает L'Equipe. По информации источника, французы рассматривают нескольких игроков на эту позицию, однако кандидатура Жиго была одобрена руководством клуба. Уточняется, что трансфер будет возможен только в том случае, если «Лион» продаст одного из защитников.

Самуэль Жиго («Спартак» – ЦСКА) Фото: Twitter

А еще:

нападающий «Ромы» Диего Перотти может перейти в «Спартак», об интересе москвичей к 32-летнему футболисту сообщает Il Messagero;

Себастьен Тилль, старший брат полузащитника «Уфы» Оливье Тилля, официально присоединился к «Тамбову» из люксембургского «Прогресса».

А еще в Европе:

Так и не сыгравший за «Сочи» чемпион мира Адиль Рами нашел новый клуб. Француз будет выступать за португальскую «Боавишту», контракт рассчитан на два года.

Чемпионат России «Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор? 09/08/2020 В 21:24