Италия

Слух дня: Поль Погба («Манчестер Юнайтед» – «Ювентус»)

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Полузащитник «красных дьяволов» вдруг снова захотел в Турин. Как пишет Tuttosport, Погба и его агент Мино Райола намеренно отказываются продлевать истекающий в 2022 году контракт, чтобы вынудить «МЮ» снизить цену и продать француза в «Ювентус».

Поль Погба Фото: Getty Images

А еще:

«Барса» все еще хочет Лаутаро. По информации Goal, в ближайшее время каталонцы отправят в «Интер» финальное предложение. Ранее спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио отмечал, что Мартинес больше не доступен после истечения клаусулы в его контракте;

«Интер» может избавиться от Кристиана Эриксена – TalkSport сообщает, что в клубе недовольны игроком;

«Лацио» договорился с «Фенербахче» о трансфере нападающего Ведата Мурики, об этом пишут сразу несколько источников в Италии и Турции. Мурики переедет в Рим за 18 млн евро + 2 млн в виде бонусов.

7 сентября Луис Суарес сдаст экзамен по итальянскому языку перед переходом в «Ювентус». Это нужно для того, чтобы уругваец не занял одну из трех квот «Юве» для игроков не из Евросоюза.

Англия

Сделка дня: Фернандо Марсал перешел в «Вулверхэмптон»

Защитник «Лиона», дошедший с клубом до полуфинала ЛЧ, перебрался в АПЛ. «Вулверхэмптон» заплатил за игрока всего 2 млн евро, контракт подписан на 2 года.

Слух дня: Кулибали не переедет в Манчестер

Несмотря на слухи, что «Наполи» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер защитника Калиду Кулибали, сенегалец все еще может остаться в Неаполе. Как сообщает Il Mattino, владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис ждет от «горожан» письменного предложения с суммой трансфера в 90 млн евро. Если подобного предложения не последует, Кулибали продолжит выступать за итальянский клуб.

У «Сити» есть запасной вариант. Правда, пока «Атлетико» отверг предложение в 70 млн евро за Хименеса.

Гонсало Игуаин и Калиду Кулибали в матче «Ювентус» – «Наполи» Фото: Getty Images

А еще:

«Лидс» Марсело Бьельсы хочет подписать Рафинью Алькантару из «Барселоны». Каталонский клуб готов отпустить игрока за 16 млн евро;

«Арсенал» предложил «Лиону» 35 млн евро + Маттео Гендузи за Уссема Ауара, но получил отказ;

как утверждает Daily Mail, Антуан Гризманн может перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль» до закрытия трансферного окна, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

Россия

Слух дня: Райола тормозит трансфер в «Спартаке»

«Спартак» ведет работу по переходу правого защитника «Лиона» Кенни Тете. Ситуацию задерживают переговоры с агентом игрока – Мино Райолой. «По «Спартаку» и Тете: сделка тормозит из-за переговоров с Мино Райолой. Есть шероховатости, которые руководство клуба надеется уладить в ближайшее время», – сообщил журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

Кенни Тете Фото: Getty Images

А еще:

полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой в ближайшее время присоединится к «Динамо», об этом рассказал бывший спортивный директор бело-голубых Роман Орещук;

«СЭ» пишет, что «Урал» и «Спартак» договорились о переходе полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова – ждут только ответа самого игрока.

А еще в Европе:

как пишет L’Equipe, возможные потери «ПСЖ» могут составить около 100 млн евро, если матчи продолжат идти без зрителей. Клуб может компенсировать это за счет продажи Юлиана Дракслера и Идрисса Гуйе.

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26