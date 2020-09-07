«Ювентус» официально представил 22-летнего полузащитника Уэстона Маккенни, он присоединился к туринскому клубу из «Шальке». «Меня очень привлекла идея перехода в команду с такой богатой историей. Клуб сразу же поддержал мое отношение к Black Lives Matter. Меня не пришлось уговаривать перейти в «Ювентус», потому что трансфер сюда – это исполнение мечты. Я поговорил с Пирло, и мы оба на одной волне по поводу моей роли на поле. Для меня большая честь стать первым американцем в истории «Ювентуса», – заявил Маккенни.