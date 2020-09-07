Россия

Сделка дня: Даниил Лесовой («Арсенал» – «Динамо»)

Трансферы
Погба хочет в Турин, «Наполи» не отпускает Кулибали. Сделки и слухи дня
ВЧЕРА В 18:40

Московское «Динамо» официально сообщило о переходе полузащитника тульского «Арсенала». 22-летний полузащитник подписал 5-летний контракт.

А еще:

  • полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил предложение от турецкого «Анкарагюджю», но ответил на него отказом. Об этом сообщает Sport24;
  • «Ротор» объявил об аренде нападающего батумского «Динамо» Фламариона. 24-летний футболист в 2019-м был признан лучшим игроком чемпионата Грузии.
  • «Сочи» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Динамо» Артура Юсупова.

Италия

Сделка дня: Уэстон Маккенни («Шальке» – «Ювентус»)

«Ювентус» официально представил 22-летнего полузащитника Уэстона Маккенни, он присоединился к туринскому клубу из «Шальке». «Меня очень привлекла идея перехода в команду с такой богатой историей. Клуб сразу же поддержал мое отношение к Black Lives Matter. Меня не пришлось уговаривать перейти в «Ювентус», потому что трансфер сюда – это исполнение мечты. Я поговорил с Пирло, и мы оба на одной волне по поводу моей роли на поле. Для меня большая честь стать первым американцем в истории «Ювентуса», – заявил Маккенни.

А еще:

  • «Галатасарай» хочет арендовать у «Интера» полузащитника Раджу Наингголана, но итальянский клуб настаивает на полноценном трансфере за 18 млн евро. Сейчас клубы ведут переговоры;
  • «Наполи» обратил внимание на защитника «Лиона» Джейсона Денайера. 25-летний бельгиец заменит неаполитанцам Калиду Кулибали, если тот все же перейдет в «Манчестер Сити».

Англия

Сделка дня: Райан Фрейзер («Борнмут» – «Ньюкасл»)

Один из лидеров «Борнмута», который по итогам прошедшего чемпионата вылетел в Чемпионшип, присоединился к «Ньюкаслу». Фрейзер подписал с «сороками» контракт на пять лет, сумма трансфера составила 0 евро – игрок переехал в Ньюкасл-апон-Тайн на правах свободного агента.

А еще:

  • защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо перейдет в «РБ Лейпциг» на постоянной основе. Kicker пишет, что «Сити» завершит сделку на этой неделе и получит от немцев 20 млн евро;
  • «Челси» близок к покупке вратаря «Ниццы» Эдуара Менди, переговоры с французским клубом находятся в заключительной стадии;
  • «Ньюкасл» забрал у «Борнмута» еще одного футболиста: 28-летний нападающий Каллум Уилсон обошелся «сорокам» в 22,25 млн евро.

А еще в Европе:

  • нападающий Александр Гладкий, известный по выступлениям за «Шахтер», вернулся в УПЛ, став игроком «Зари». Последним клубом в послужном списке форварда значился турецкий «Адана Демирспор».

Погба хочет в Турин, «Наполи» не отпускает Кулибали. Сделки и слухи дня

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