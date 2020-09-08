Россия

Слух дня: Александр Кокорин («Спартак» – «Рома»)

Трансферы «Сити» отдаст игрока «Лейпцигу», «Челси» нашел нового вратаря ВЧЕРА В 19:29

Александр Кокорин может так и не сыграть в красно-белой форме. Журналист Николо Скира сообщил, что «Рома» активно интересуется нападающим. Инсайдер Нобель Арустамян добавил, что вероятный оффер римлям связан с травмой Николо Дзаньоло.

Александр Кокорин, «Спартак» Фото: From Official Website

Также он добавил, что если итальянцы сделают запрос о трансфере, а сам Кокорин изъявит желание уйти, то его отпустят – такова договоренность Саши с Шамилем Газизовым.

А еще:

«Ротор» расторг контракт с Мухаммадом Султоновым по обоюдному согласию – в прошлом сезоне он с девятью мячами стал лучшим бомбардиром волгоградской команды.

Полузащитника «Ромы» Диего Перотти не будет в «Спартаке». Футболист был не против перебраться в Россию, но его агента не устроили условия красно-белых.

Никола Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте» – клуб из Бергамо хочет заменить полузащитником армейцев получившего выгодное предложение из Саудовской Аравии Алехандро Гомеса.

Италия

Сделка дня: Александр Коларов («Рома» – «Интер»)

34-летний капитан сборной Сербии Александар Коларов сменил Рим на Милан, «Рому» на «Интер». «Нерадзурри» заплатили за ветерана 1,5 млн евро, а сам Александар подписал контракт по системе «1+1».

А еще:

Полузащитник Джакомо Бонавентура спустя 6 лет покинул «Милан» и свободным агентом ушел в «Фиорентину».

«Удинезе» подписал 2-летний контракт с нападающим Фернандо Форестьери. Футболист достался «черно-белым» абсолютно бесплатно.

29-летний вратарь ПСВ Йерун Зут продолжит карьеру в «Специи» – клубе-новичке Серии А.

Голкипер «Ромы» Алессио Росси отправился за игровой практикой в клуб Серии B «Пескару».

«Сампдория» хочет приобрести у «Динамо» Загреб 19-летнего вундеркинда, левого вингера Антонио Марина. Предполагаемая сумма сделки – 10 млн евро.

Испания

«Барса» и «Сити» начали переговоры по Эрику Гарсии. «Горожане» хотят за 19-летнего защитника 25 млн евро.

«Атлетико» заберал у китайского «Далянь» полузащитника Янника Карраско. Он подписал контракт на 4 года.

«Гранада» арендовала у «Челси» 24-летнего полузащитника Роберта Кенеди. С момента переезда на «Стэмфорд Бридж» бразилец в пятый раз отправился в другой клуб.

Англия

Сделка дня: Абдулайе Дукур («Уотфорд» – «Эвертон»)

Точная сумма трансфера 27-летнего француза не сообщается, но английские медиа предполагают, что «Эвертон» заплатил не меньше 25 млн евро. Контракт полузащитника подписан всего на 3 года – до 2023-го.

А еще:

Сократис Папастатопулос станет игроком «Наполи». 32-летний грек бесплатно покинет «Арсенал» и подпишет с «адзурри» 2-летний контракт на 3,5 млн в год.

«Лидс» хочет забрать у «ПСЖ» полузащитника Юлиана Дракслера – его контракт с парижанами действует еще один год.

А «Фулхэм» намерен выдрать у финалиста ЛЧ вратаря Альфонса Ареоля. Прошлый сезон он провел в аренде в «Реале».

А еще в Германии:

«Байер» купил нападающего «Ромы» Патрика Шика. 24-летний чех подписал контракт на 5 лет. Его трансфер оценивается в 27 млн евро без учета бонусов.

18-летний полузащитник Лазар Самарджич сменил «Герту» на «РБ Лейпциг». Он подписал 5-летний контракт.

Трансферы Погба хочет в Турин, «Наполи» не отпускает Кулибали. Сделки и слухи дня 06/09/2020 В 18:40