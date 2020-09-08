Россия

Слух дня: Александр Кокорин («Спартак» – «Рома»)

Трансферы
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ВЧЕРА В 19:29

Александр Кокорин может так и не сыграть в красно-белой форме. Журналист Николо Скира сообщил, что «Рома» активно интересуется нападающим. Инсайдер Нобель Арустамян добавил, что вероятный оффер римлям связан с травмой Николо Дзаньоло.

Александр Кокорин, «Спартак»

Фото: From Official Website

Также он добавил, что если итальянцы сделают запрос о трансфере, а сам Кокорин изъявит желание уйти, то его отпустят – такова договоренность Саши с Шамилем Газизовым.

А еще:

  • «Ротор» расторг контракт с Мухаммадом Султоновым по обоюдному согласию – в прошлом сезоне он с девятью мячами стал лучшим бомбардиром волгоградской команды.
  • Полузащитника «Ромы» Диего Перотти не будет в «Спартаке». Футболист был не против перебраться в Россию, но его агента не устроили условия красно-белых.
  • Никола Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте» – клуб из Бергамо хочет заменить полузащитником армейцев получившего выгодное предложение из Саудовской Аравии Алехандро Гомеса.

Италия

Сделка дня: Александр Коларов («Рома» – «Интер»)

34-летний капитан сборной Сербии Александар Коларов сменил Рим на Милан, «Рому» на «Интер». «Нерадзурри» заплатили за ветерана 1,5 млн евро, а сам Александар подписал контракт по системе «1+1».

А еще:

  • Полузащитник Джакомо Бонавентура спустя 6 лет покинул «Милан» и свободным агентом ушел в «Фиорентину».
  • «Удинезе» подписал 2-летний контракт с нападающим Фернандо Форестьери. Футболист достался «черно-белым» абсолютно бесплатно.
  • 29-летний вратарь ПСВ Йерун Зут продолжит карьеру в «Специи» – клубе-новичке Серии А.
  • Голкипер «Ромы» Алессио Росси отправился за игровой практикой в клуб Серии B «Пескару».
  • «Сампдория» хочет приобрести у «Динамо» Загреб 19-летнего вундеркинда, левого вингера Антонио Марина. Предполагаемая сумма сделки – 10 млн евро.

Испания

  • «Барса» и «Сити» начали переговоры по Эрику Гарсии. «Горожане» хотят за 19-летнего защитника 25 млн евро.
  • «Атлетико» заберал у китайского «Далянь» полузащитника Янника Карраско. Он подписал контракт на 4 года.
  • «Гранада» арендовала у «Челси» 24-летнего полузащитника Роберта Кенеди. С момента переезда на «Стэмфорд Бридж» бразилец в пятый раз отправился в другой клуб.

Англия

Сделка дня: Абдулайе Дукур («Уотфорд» – «Эвертон»)

Точная сумма трансфера 27-летнего француза не сообщается, но английские медиа предполагают, что «Эвертон» заплатил не меньше 25 млн евро. Контракт полузащитника подписан всего на 3 года – до 2023-го.

А еще:

  • Сократис Папастатопулос станет игроком «Наполи». 32-летний грек бесплатно покинет «Арсенал» и подпишет с «адзурри» 2-летний контракт на 3,5 млн в год.
  • «Лидс» хочет забрать у «ПСЖ» полузащитника Юлиана Дракслера – его контракт с парижанами действует еще один год.
  • А «Фулхэм» намерен выдрать у финалиста ЛЧ вратаря Альфонса Ареоля. Прошлый сезон он провел в аренде в «Реале».

А еще в Германии:

  • «Байер» купил нападающего «Ромы» Патрика Шика. 24-летний чех подписал контракт на 5 лет. Его трансфер оценивается в 27 млн евро без учета бонусов.
  • 18-летний полузащитник Лазар Самарджич сменил «Герту» на «РБ Лейпциг». Он подписал 5-летний контракт.

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