Россия

Слух дня: Александр Кокорин – в «Спартаке»

Трансферы Коларов сбежал в «Интер», «Рома» снова хочет Кокорина ДЕНЬ НАЗАД

Александр Кокорин Фото: From Official Website

Итальянский инсайдер Карло Лаудиза заявил, что «Рома» вряд ли интересуется услугами Кокорина. Он считает, что у римлян нет нужды приобретать кого-то на замену травмированному Николо Дзаньоло. А если даже Александр чудом окажется в Италии, то будет сидеть под Эдином Джеко.

Сам Кокорин отказался комментировать вариант с «Ромой». «Нет никаких [шансов]. Это пока все бла-бла-бла», – а вот так отреагировал на слухи владелец «Спартака» Леонид Федун. Похоже, Кокорина в «Роме» и правда не будет.

А еще:

«Ротор» расстался с защитником Валерием Почивалиным. Он провел в клубе два месяца.

«Спартак» отдаст полузащитника Михаила Игнатова в аренду «Химкам» или «Уфе», сообщает «РБ-Спорт».

По данным «Чемпионата», «Зенит» мог приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича, если бы предложил не 25 млн евро, а 30.

Испания

Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – ?)

Луис Суарес, «Барселона» Фото: Getty Images

Луис Суарес не настолько близок к переходу в «Ювентус», как об этом писали итальянские медиа. По данным Diario Sport, уругваец мучительно думает над предложением «бьянконери», так как не хочет ошибиться с выбором нового клуба – нападающий осознает, что это будет последний крупный контракт в его карьере.

А еще:

Антуан Гризманн не покинет «Барселону». Француз признался, что счастлив в клубе.

А еще каталонцы хотят защитника «Арсенала» Эктора Бельерина – канониры готовы расстаться с ним за 25 млн евро.

И снова «Барса», которая договорилась с Мемфисом Депаем о личном контракте. Осталось обсудить трансфер с «Лионом».

Англия

Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия» Д – «МЮ»)

Джейдон Санчо Фото: Getty Images

«МЮ» достиг прогресса в переговорах по переходу атакующего полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо. ESPN сообщает, что манкунианцы готовы заплатить за 20-летнего англичанина 120 млн евро несколькими траншами. С самим футболистом и его агентом «дьяволы» также все уладили.

А еще:

«Лидс» сделал загребскому «Динамо» предложение о покупке 18-летнего защитника Йошко Гвардиола – 22 млн евро и 20% от следующей перепродажи.

«МЮ» отказался от покупки Кейна и других форвардов – в новом сезоне Сульшер доверит роль Антони Марсьялю.

«Сити» отправил сербского полузащитника Ивана Илича на год в «Верону».

«Астон Вилла» объявила о покупке 24-летнего нападающего Олли Уоткинса у «Брентфорда». Футболист подписал контракт на 5 сезонов, а бирмингемцы раскошелились на 30 млн евро.

«Фулхэм» арендовал на сезон вратаря «ПСЖ» Альфонса Ареоля.

Германия

Слух дня: Давид Алаба («Бавария» – куда-нибудь)

Давид Алаба («Бавария») Фото: Getty Images

Австрийский защитник шантажирует обладателей требла, выбивая заоблачный контракт в 20 млн евро за сезон. Если «Бавария» не согласится, то уже этим летом Алаба может сменить команду. Неизвестно, кто захочет платить ему такие деньги, но Давид рассчитывает на приглашение, например, в Англию.

Сама «Бавария» готова расстаться с игроком, чтобы за год до истечения соглашения выручить за него хоть какие-то деньги.

А еще:

Анхелиньо проведет еще один сезон в Германии: «РБ Лейпциг» уломал «Ман Сити» на продление аренды. Соглашение предусматривает возможность выкупа испанца (предположительно – за 20 млн евро) и подписание с ним контракта на 4 года.

«Бавария» не стала выкупать у «Интера» полузащитника Ивана Перишича.

При этом мюнхенцы определились с заменой Алабе – на его место приобретут 19-летнего игрока «Аякса» и сборной США Сержиньо Деста.

А еще в Италии

Вундеркинд Сандро Тонали перешел на правах аренды из «Брешиа» в «Милан» и выбрал в новом клубе 8-й номер.

«Аталанта» арендовала у «Валенсии» 27-летнего защитника Кристиано Пиччини с опцией выкупа за 3 млн евро.

Трансферы «Сити» отдаст игрока «Лейпцигу», «Челси» нашел нового вратаря 07/09/2020 В 19:29