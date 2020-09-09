Россия
Слух дня: Александр Кокорин – в «Спартаке»
Александр Кокорин
Фото: From Official Website
Итальянский инсайдер Карло Лаудиза заявил, что «Рома» вряд ли интересуется услугами Кокорина. Он считает, что у римлян нет нужды приобретать кого-то на замену травмированному Николо Дзаньоло. А если даже Александр чудом окажется в Италии, то будет сидеть под Эдином Джеко.
Сам Кокорин отказался комментировать вариант с «Ромой». «Нет никаких [шансов]. Это пока все бла-бла-бла», – а вот так отреагировал на слухи владелец «Спартака» Леонид Федун. Похоже, Кокорина в «Роме» и правда не будет.
А еще:
- «Ротор» расстался с защитником Валерием Почивалиным. Он провел в клубе два месяца.
- «Спартак» отдаст полузащитника Михаила Игнатова в аренду «Химкам» или «Уфе», сообщает «РБ-Спорт».
- По данным «Чемпионата», «Зенит» мог приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича, если бы предложил не 25 млн евро, а 30.
Испания
Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – ?)
Луис Суарес, «Барселона»
Фото: Getty Images
Луис Суарес не настолько близок к переходу в «Ювентус», как об этом писали итальянские медиа. По данным Diario Sport, уругваец мучительно думает над предложением «бьянконери», так как не хочет ошибиться с выбором нового клуба – нападающий осознает, что это будет последний крупный контракт в его карьере.
А еще:
- Антуан Гризманн не покинет «Барселону». Француз признался, что счастлив в клубе.
- А еще каталонцы хотят защитника «Арсенала» Эктора Бельерина – канониры готовы расстаться с ним за 25 млн евро.
- И снова «Барса», которая договорилась с Мемфисом Депаем о личном контракте. Осталось обсудить трансфер с «Лионом».
Англия
Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия» Д – «МЮ»)
Джейдон Санчо
Фото: Getty Images
«МЮ» достиг прогресса в переговорах по переходу атакующего полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо. ESPN сообщает, что манкунианцы готовы заплатить за 20-летнего англичанина 120 млн евро несколькими траншами. С самим футболистом и его агентом «дьяволы» также все уладили.
А еще:
- «Лидс» сделал загребскому «Динамо» предложение о покупке 18-летнего защитника Йошко Гвардиола – 22 млн евро и 20% от следующей перепродажи.
- «МЮ» отказался от покупки Кейна и других форвардов – в новом сезоне Сульшер доверит роль Антони Марсьялю.
- «Сити» отправил сербского полузащитника Ивана Илича на год в «Верону».
- «Астон Вилла» объявила о покупке 24-летнего нападающего Олли Уоткинса у «Брентфорда». Футболист подписал контракт на 5 сезонов, а бирмингемцы раскошелились на 30 млн евро.
- «Фулхэм» арендовал на сезон вратаря «ПСЖ» Альфонса Ареоля.
Германия
Слух дня: Давид Алаба («Бавария» – куда-нибудь)
Давид Алаба («Бавария»)
Фото: Getty Images
Австрийский защитник шантажирует обладателей требла, выбивая заоблачный контракт в 20 млн евро за сезон. Если «Бавария» не согласится, то уже этим летом Алаба может сменить команду. Неизвестно, кто захочет платить ему такие деньги, но Давид рассчитывает на приглашение, например, в Англию.
Сама «Бавария» готова расстаться с игроком, чтобы за год до истечения соглашения выручить за него хоть какие-то деньги.
А еще:
- Анхелиньо проведет еще один сезон в Германии: «РБ Лейпциг» уломал «Ман Сити» на продление аренды. Соглашение предусматривает возможность выкупа испанца (предположительно – за 20 млн евро) и подписание с ним контракта на 4 года.
- «Бавария» не стала выкупать у «Интера» полузащитника Ивана Перишича.
- При этом мюнхенцы определились с заменой Алабе – на его место приобретут 19-летнего игрока «Аякса» и сборной США Сержиньо Деста.
А еще в Италии
- Вундеркинд Сандро Тонали перешел на правах аренды из «Брешиа» в «Милан» и выбрал в новом клубе 8-й номер.
- «Аталанта» арендовала у «Валенсии» 27-летнего защитника Кристиано Пиччини с опцией выкупа за 3 млн евро.