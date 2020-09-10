Россия

Слух дня: Далер Кузяев – ?

Чемпионат Англии «Нами не владеют страны и олигархи». Клопп подколол «Челси» и «Сити» 2 ЧАСА НАЗАД

Свободный агент Далер Кузяев вызывает большой интерес у клубов РПЛ. «Спартак» сделал игроку предложение и готов платить 27-летнему футболисту 2,5 млн евро в год. «СЭ» добавил, что в Кузяеве заинтересован и «Локомотив», но главным претендентом среди российских клубов остается «Зенит» – по договоренности с петербуржцами, чемпионы имеют приоритетное право на переговоры с игроком в случае, если ему не удастся найти клуб в Европе.

По данным Metaratings, Кузяев не теряет надежд – в настоящий момент полузащитник ведет переговоры с «Алавесом» о двухлетнем контракте.

Далер Кузяев Фото: Getty Images

А еще:

Агент Тикиньо рассказал о переговорах игрока «Порту» с «Локомотивом».

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов перешел в «Химки» на правах аренды, сообщает «Чемпионат».

Испания

Слух дня: Гарет Бэйл («Реал»)

Deportes Cuatro сообщает, что у «Реала» нет ни одного предложения по Гарету Бэйлу, как бы клуб ни старался сбыть валлийца. Сам игрок уже сказал руководству, что не уйдет, пока не получит все до последнего евро по действующему контракту. По информации The Telegraph, «Мадрид» настолько отчаялся скинуть Гарета с его огромным окладом, что готов покрывать половину его зарплаты в новой команде.

А еще:

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти расставил все точки в истории с переходом Лаутаро Мартинеса с «Барселону»: «Он не покинет команду. Да, им интересуется «Барса», но Лаутаро знает, что уже играет в великом клубе. Он доволен жизнью в Италии».

Каталонцы продолжают поиски нового центрального защитника. Sport пишет, что «сине-гранатовые» запрашивали стоимость Де Врея, но «Интер» даже не стал слушать – это ключевой игрок для Конте.

Diario Madridista сообщает, что Зидан очень хотел бы видеть в «Реале» Уссема Ауара. Но шансы малы: его переход в «Сити» или «Арсенал» котируется выше.

По информации FootMercato, «Реал» попробует подписать Рияда Мареза из «Манчестер Сити» – но только в том случае, если клубу удастся сбыть Бэйла.

Англия

Трансфер дня: Миши Батшуайи («Челси» – «Кристал Пэлас»)

«Кристал Пэлас» вернул Миши Батшуайи из «Челси». В сезоне-2018/19 игрок уже выступал за клуб на временной основе и тогда забил шесть мячей в 13 матчах – теперь страйкер проведет в лондонском клубе полноценный сезон. Бельгиец выбрал 23-й номер и уже похвастался, что чувствует себя как дома.

А еще:

Недавно ESPN сообщил о желании «Юве» и «Атлетико» подписать Ляказетта. В ближайшее время Александр встретится с боссами «Арсенала», чтобы обсудить этот вопрос, а еще контракт, который рассчитан на два года.

Дэвид Мойес уговаривает боссов «Вест Хэма» подписать Джеймса Тарковски. «Молотобойцы» предложили «Бёрнли» 39 млн евро + 13 млн в качестве бонусов, но получили отказ. «Бордовые» хотят 65 млн евро – столько «молотки» не платили ни за одного игрока.

Бранислав Иванович может вернуться в АПЛ, где им интересуется новичок лиги «Вест Бромвич». По информации The Telegraph, «дрозды» предложат ветерану контракт на год, стороны могут все оформить в ближайшие двое суток.

Романо анонсирует массовый исход игроков из «Челси» – в аренду и на постоянку вслед за Батшуайи. Тьемуэ Бакайоко должен перейти в «Милан», «Эвертон» сделал запрос о доступности Томори. Давиде Дзаппакоста и Эмерсон покинут клуб в ближайшие недели.

Аргентинский тренер Марсело Бьелса останется в «Лидсе» как минимум на предстоящий сезон – об этом он рассказал в интервью Sky Sports.

Италия

Трансфер дня: Джакомо Бонавентура («Милан» – «Фиорентина»)

«Фиорентина» на два года подписала контракт с 31-летним полузащитником Джакомо Бонавентурой. Ранее футболист с 2014 года играл за «Милан» и покинул клуб свободным агентом, но Мино Райола оперативно нашел для клиента новый вариант.

А еще:

А еще «россонери» продали Андре Силву в «Айнтрахт» на постоянной основе. Футболит подписал контракт до 2023 года.

Calciomercato сообщает, что бывший капитан «Ромы» Алессандро Флоренци может отправиться во вторую аренду подряд – на этот раз его хочет «ПСЖ», прошлый сезон он провел в «Валенсии».

Gazzetta dello Sport пишет, что травма Дзаньоло может помешать трансферу Джеко в «Ювентус». «Рома» не может позволить себе остаться без двух символов нынешнего клуба.

«Кальяри» ведет переговоры о покупке защитника «Интера» Диего Година. Фабрицио Романо пишет, что 34-летний уругваец точно покинет клуб до конца трансферного окна.

Гонсало Игуаин договорился о досрочном расторжении контракта с «Ювентусом». Как сообщает Sky Sport, он на пути в Майами – аргентинец направляется в местный «Интер». Кажется, у клуба Бэкхема будет первый звездный футболист.

Чемпионат Англии Юран рассказал, как сорвался его переход в «Ливерпуль» 4 ЧАСА НАЗАД