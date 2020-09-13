Россия

Слух дня: Марио Манджукич в «Локо»

Трансферы Все хотят Кузяева, а Бэйла – никто. Трансферы и слухи четверга 10/09/2020 В 20:43

Марио Манджукич в «Аль-Духайль» Фото: Getty Images

«Локомотив» и 34-летний хорват согласовали зарплату в 2,7 миллиона евро в год, сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков. Сейчас ведутся переговоры по размеру подъемных, так как Марио находится в статусе свободного агента, и по личным бонусам нападающего.

В клубе ждут ответа игрока. Если он будет положительным, то сделку закроют уже в ближайшее время.

А еще:

Защитник «Краснодара» Урош Спаич может отправиться на правах аренды в «Фейеноорд».

Марио Фернандес заявил, что в России будет выступать только за ЦСКА. «Локо», «Зенит», «Спартак», извините!

«Зенит» интересовался у «Интера» возможностью приобретения Матиаса Весино. «Нерадзурри» потребовали за трансфер не менее 30 млн евро, пишет Tuttosport.

Италия

Слух дня: Гонсало Игуаин (из «Ювентуса» в США)

Гонсало Игуаин, «Ювентус» Фото: Getty Images

Николо Скира сообщил, что Гонсало Игуаин вот-вот станет игроком «Интер Майами» из MLS. Аргентинец подпишет контракт на 2 года с зарплатой 8,8 млн долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Также американский клуб заплатит Гонсало 2 млн долларов за досрочное расторжение соглашения с «Юве».

Кстати, Игуаин еще два дня назад был замечен на фото с одним из менеджеров «Майами», так что сделка, вероятно, на мази.

А еще:

«Милан» на пять лет подписал контракт с нападающим Анте Ребичем – прошлый сезон он провел в команде на правах аренды из «Айнтрахта» и забил 12 мячей в 30 матчах.

«Россонери» рассчитывают взять у «Фиорентины» в аренду защитника Николу Миленковича, но «фиалки» не хотят им делиться.

Нападающий «Фенербахче» Ведат Мурики прибыл в Рим и уже сфотографировался с шарфом «Лацио».

«Дженоа» арендовал на один год у «Фенербахче» полузащитника Миху Зайца.

28-летний защитник «Торино» Армандо Иццо присоединится к «Роме», которая заплатит за него 22 млн евро.

Англия

Слух дня: Гарет Бэйл (из «Реала» в «МЮ»)

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» отчаялся подписать Джейдона Санчо и переключил интерес на Гарета Бэйла из «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, им придется заплатить всего около 20 млн евро. Еще один потенциальный бонус: мадридцы готовы платить половину зарплаты валлийца, только бы избавиться от него.

А еще:

Третий кипер «Арсенала» Эмилиано Мартинес готов к переходу в «Астон Виллу». Клубы согласовали трансфер в районе 20 млн фунтов, 28-летний аргентинец подпишет 4-летний контракт.

«Тоттенхэм» поборется с «Лейпцигом» за нападающего «Трабзонспора» Александера Сёрлота. Об этом рассказал главный тренер турецкого клуба.

А еще в Испании:

По информации Sunday Express, Рональд Куман сделал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха приоритетной целью «Барселоны» на финише трансферного окна.

Артуро Видаль в понедельник должен пройти медобследование в «Интере», сделку закроют в течение двух суток.

Хуниор Фирпо отказал «Наполи». Защитник на 5-летнем контракте с «Барсой» и не собирается из нее уходить.

Луис Суарес все же покинет Каталонию – Рональд Куман еще раз дал понять, что не нуждается в уругвайце.

А еще во Франции

The Times выстрелил огненным инсайдом: Килиан Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит действующее соглашение и хочет уйти из клуба летом 2021 года. 21-летний нападающий присматривается к переезду в Ла Лигу или АПЛ.

Трансферы «Барса» согласовала контракт с Депаем, Алаба покинет «Баварию» 09/09/2020 В 20:21