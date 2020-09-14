Испания

Слух дня: Лаутаро Мартинес («Интер» – «Реал»)

Трансферы Мбаппе уйдет из «ПСЖ», Игуаин едет в MLS, топ-форвард для «Локо» ДЕНЬ НАЗАД

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

По данным Sportmediaset, «Реал» достиг соглашения с форвардом «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом. Источник даже сообщил, что мадридцы обсудили с агентами условия контракта футболиста – нападающий будет зарабатывать в «Реале» 8 млн евро за сезон.

Впрочем, итальянский журналист Фабрицио Романо назвал эту информацию лживой.

А еще:

«Барселона» готова подписать бывшего нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. Каталонцы видят в уругвайце замену Луису Суаресу.

Также каталонцы продвинулись в вопросе приобретения нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Россия

Подробности: Никола Влашич (ЦСКА – «Зенит»)

Никола Влашич Фото: Getty Images

«Зенит» не оставляет попыток переманить главную звезду ЦСКА Николу Влашича. В ближайшее время питерцы отправят москвичам улучшенное предложение по трансферу игрока, написал «Чемпионат». Ранее армейцы отказались от продажи 22-летнего хорвата за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.

А еще:

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб не продаст в это окно Хвичу Кварацхелию.

Защитник «Краснодара» Урош Спайич в ближайшие часы будет представлен игроком «Фейеноорда».

«Уфа» не стала продлевать соглашение с нападающим Андресом Вомбергаром. Игрок вернулся в словенскую «Олимпию»

Англия

Слухи дня: Перишич и Хименес в АПЛ

Хосе Мария Хименес, «Атлетико» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты, если так и не заполучит полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, манкунианцы проявили интерес к полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу.

«Манчестер Сити» предлагает «Атлетико» 89 миллионов евро за защитника Хосе Марию Хименеса, но мадридцы против и настаивают на выплате клаусулы в размере 120 миллионов, пишет AS.

А еще:

«Тоттенхэм» может приобрести защитника «Реала» Серхио Регилона, за которым также ухлестывает «МЮ». Мадридцы рассчитывают выручить за футболиста 25 млн фунтов.

«МЮ» хочет купить у «Порту» защитника Алекса Теллеса. «Драконы» просят за 27-летнего бразильца 20 млн евро.

«Кристал Пэлас» рассчитывает заполучить нападающего «Брендфорта» Саида Бенрахму. 25-летний алжирец забил 27 мячей и оформил 24 ассиста в 81 матче Чемпионшипа.

«Фулхэм» продлил контракт с 23-летним полузащитником Джошуа Онома. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

«Арсенал» продает в «Торино» полузащитника Лукаса Торрейру. По данным итальянских медиа, лондонцы получат за футболиста 24 млн евро.

А еще в Италии

«Ювентусу» после ухода Гонсало Игуаина нужна девятка. Попытки приобрести Эдина Джеко, Аркадиуша Милика, Оливье Жиру или Луиса Суареса пока безуспешны.

Бывший полузащитник «Милана», «Лацио» и сборной Аргентины Лукас Билья близок к переходу в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

По данным итальянских медиа, «Интер» попытается увести из «Челси» Маркоса Алонсо.

Форвард «Фенербахче» и сборной Косово Ведат Мурики продолжит карьеру в «Лацио».

А еще во Франции

17-летний опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга отказался от перехода в «Реал» этим летом за 80 миллионов евро.

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет не захотел вернуться в АПЛ – его приглашал «Лидс» Марсело Бьельсы.

«Монако» сделал предложение лиссабонскому «Спортингу» о трансфере 23-летнего бразильского полузащитника Вендела, но португальцы запросили 25 млн евро.

Трансферы Все хотят Кузяева, а Бэйла – никто. Трансферы и слухи четверга 10/09/2020 В 20:43