Испания
Слух дня: Лаутаро Мартинес («Интер» – «Реал»)
Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
По данным Sportmediaset, «Реал» достиг соглашения с форвардом «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом. Источник даже сообщил, что мадридцы обсудили с агентами условия контракта футболиста – нападающий будет зарабатывать в «Реале» 8 млн евро за сезон.
Впрочем, итальянский журналист Фабрицио Романо назвал эту информацию лживой.
А еще:
- «Барселона» готова подписать бывшего нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. Каталонцы видят в уругвайце замену Луису Суаресу.
- Также каталонцы продвинулись в вопросе приобретения нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Россия
Подробности: Никола Влашич (ЦСКА – «Зенит»)
Никола Влашич
Фото: Getty Images
«Зенит» не оставляет попыток переманить главную звезду ЦСКА Николу Влашича. В ближайшее время питерцы отправят москвичам улучшенное предложение по трансферу игрока, написал «Чемпионат». Ранее армейцы отказались от продажи 22-летнего хорвата за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.
А еще:
- Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб не продаст в это окно Хвичу Кварацхелию.
- Защитник «Краснодара» Урош Спайич в ближайшие часы будет представлен игроком «Фейеноорда».
- «Уфа» не стала продлевать соглашение с нападающим Андресом Вомбергаром. Игрок вернулся в словенскую «Олимпию»
Англия
Слухи дня: Перишич и Хименес в АПЛ
Хосе Мария Хименес, «Атлетико»
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты, если так и не заполучит полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, манкунианцы проявили интерес к полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу.
«Манчестер Сити» предлагает «Атлетико» 89 миллионов евро за защитника Хосе Марию Хименеса, но мадридцы против и настаивают на выплате клаусулы в размере 120 миллионов, пишет AS.
А еще:
- «Тоттенхэм» может приобрести защитника «Реала» Серхио Регилона, за которым также ухлестывает «МЮ». Мадридцы рассчитывают выручить за футболиста 25 млн фунтов.
- «МЮ» хочет купить у «Порту» защитника Алекса Теллеса. «Драконы» просят за 27-летнего бразильца 20 млн евро.
- «Кристал Пэлас» рассчитывает заполучить нападающего «Брендфорта» Саида Бенрахму. 25-летний алжирец забил 27 мячей и оформил 24 ассиста в 81 матче Чемпионшипа.
- «Фулхэм» продлил контракт с 23-летним полузащитником Джошуа Онома. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
- «Арсенал» продает в «Торино» полузащитника Лукаса Торрейру. По данным итальянских медиа, лондонцы получат за футболиста 24 млн евро.
А еще в Италии
- «Ювентусу» после ухода Гонсало Игуаина нужна девятка. Попытки приобрести Эдина Джеко, Аркадиуша Милика, Оливье Жиру или Луиса Суареса пока безуспешны.
- Бывший полузащитник «Милана», «Лацио» и сборной Аргентины Лукас Билья близок к переходу в турецкий «Фатих Карагюмрюк».
- По данным итальянских медиа, «Интер» попытается увести из «Челси» Маркоса Алонсо.
- Форвард «Фенербахче» и сборной Косово Ведат Мурики продолжит карьеру в «Лацио».
А еще во Франции
- 17-летний опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга отказался от перехода в «Реал» этим летом за 80 миллионов евро.
- Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет не захотел вернуться в АПЛ – его приглашал «Лидс» Марсело Бьельсы.
- «Монако» сделал предложение лиссабонскому «Спортингу» о трансфере 23-летнего бразильского полузащитника Вендела, но португальцы запросили 25 млн евро.