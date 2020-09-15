Англия

Сделка дня: Бранислав Иванович в «Вест Бромвиче»

Трансферы
Лаутаро в «Реале», еще один топ-защитник в «Сити»
ДЕНЬ НАЗАД

Экс-капитан «Зенита» вернулся в АПЛ. 36-летний серб заключил контракт с «Вест Бромом» на один год.

А еще:

  • «МЮ» может арендовать нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Валлийца рассматривают как временное приобретение перед покупкой Джейдона Санчо следующим летом.
  • Также «МЮ» хочет заменить Матича на Рачича (в долгосрочной перспективе). Манкунианцы рассчитывают приобрести сербского полузащитника «Валенсии» за 30 млн евро.
  • «Челси» по-прежнему ведет вратаря «Ренна» Эдуара Менди, но и сами бретонцы хотят поживиться на «синих»: взять в аренду Оливье Жиру в качестве одного из условий.
  • Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом на 5 лет.
  • А «Арсенал» продлил Обамеянга до 2023 года.

Германия

Слух дня: Каллум Хадсон-Одои («Челси» – «Бавария»)

Каллум Хадсон-Одои

Фото: Getty Images

«Бавария» снова пытается заполучить Каллума Хадсон-Одои. По прошлому сезону казалось, что англичанин в «Челси» – это надолго, но бешеная трансферная кампания может сделать 19-летнего фуболиста одной из своих жертв. Мюнхенцы внимательно мониторят ситуацию и готовы взять юниора в аренду.

А еще:

  • Ямайский вингер Леон Бэйли хочет покинуть «Байер». Желательно – уйти в Премьер-лигу.
  • «Боруссия» нацелилась на 16-летнего воспитанника «ПСЖ» Исмаэля Гнабри.

Испания

Слух дня: Килиан Мбаппе («ПСЖ» – «Реал»)

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Француз выразил желание играть в Мадриде и уже уведомил об этом руководство «ПСЖ». Парижане намерены расстаться с талантом не ранее чем летом 2021 года – его отпустят только за 325 миллионов евро. «Реал» готов заплатить только 100. Еще через год, в 2022-м, Мбаппе сможет уйти бесплатно как свободный агент.

А еще:

  • Жозеп Мария Бартомеу попросил Лионеля Месси пойти на понижение зарплаты.
  • «Барселона» презентовала Пьянича – он взял культовый восьмой номер, под которым выступал Иньеста.
  • Луис Суарес не перейдет в «Ювентус». Виной тому документы, которые он не успеет получить до подачи клубом заявки на ЛЧ.

Италия

Слух дня: Лаутаро остается в «Интере»

Лаутаро Мартинес

Фото: Getty Images

Агент Лаутаро Мартинеса встретился с представителями «Интера», после чего сообщил: «Переход в «Барсу» и «Реал» невозможен». Ожидается, что аргентинец в октябре продлит контракт.

А еще:

  • Sky Sport анонсировал трансфер Милика в «Рому» из «Наполи». Римляне заплатят 3 млн евро за аренду и еще 15 за обязательный выкуп + 7 млн бонусов.
  • В таком случае «Рома» сможет спокойно отпустить Джеко в «Ювентус».
  • Джанлука ди Марцио объявил о соглашении между «Ромой» и «Вероной» по трансферу защитника Мараша Кумбуллы. Албанец будет арендован «волками» с условием обязательного выкупа за 30 млн евро, если римляне договорятся с самим игроком.
  • «Дженоа» арендовал у «Суонси» нападающего Йоэля Асоро. 21-летний швед проведет в Италии сезон-2020/21.

Россия

Сделка дня: Урош Спайич («Краснодар» – «Фейенорд»)

Сербский защитник «Краснодара» Урош Спайич перебрался в «Фейенорд». В Нидерландах он проведет сезон-2020/21 на правах аренды. Роттердамцы не имеют права выкупа игрока.

А еще:

  • Защитник «Динамо» Тони Шуньич продолжит карьеру в чемпионате Китая – его отдали в «Бейцзин Гоань» за 350 тысяч евро.
  • Массимо Каррера опроверг интерес АЕК к Зелимхану Бакаеву из «Спартака».
  • Защитник «Енисея» Владислав Молчан близок к переходу в «Кан», выступающем во французской Лиге 2.
  • «Химки» хотят арендовать у ЦСКА полузащитника Яку Бийола.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Трансферы
Мбаппе уйдет из «ПСЖ», Игуаин едет в MLS, топ-форвард для «Локо»
ВЧЕРА В 20:00
Трансферы
Все хотят Кузяева, а Бэйла – никто. Трансферы и слухи четверга
10/09/2020 В 20:43