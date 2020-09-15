Англия

Сделка дня: Бранислав Иванович в «Вест Бромвиче»

Трансферы Лаутаро в «Реале», еще один топ-защитник в «Сити» ДЕНЬ НАЗАД

Экс-капитан «Зенита» вернулся в АПЛ. 36-летний серб заключил контракт с «Вест Бромом» на один год.

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«МЮ» может арендовать нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Валлийца рассматривают как временное приобретение перед покупкой Джейдона Санчо следующим летом.

Также «МЮ» хочет заменить Матича на Рачича (в долгосрочной перспективе). Манкунианцы рассчитывают приобрести сербского полузащитника «Валенсии» за 30 млн евро.

«Челси» по-прежнему ведет вратаря «Ренна» Эдуара Менди, но и сами бретонцы хотят поживиться на «синих»: взять в аренду Оливье Жиру в качестве одного из условий.

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом на 5 лет.

А «Арсенал» продлил Обамеянга до 2023 года.

Германия

Слух дня: Каллум Хадсон-Одои («Челси» – «Бавария»)

Каллум Хадсон-Одои Фото: Getty Images

«Бавария» снова пытается заполучить Каллума Хадсон-Одои. По прошлому сезону казалось, что англичанин в «Челси» – это надолго, но бешеная трансферная кампания может сделать 19-летнего фуболиста одной из своих жертв. Мюнхенцы внимательно мониторят ситуацию и готовы взять юниора в аренду.

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Ямайский вингер Леон Бэйли хочет покинуть «Байер». Желательно – уйти в Премьер-лигу.

«Боруссия» нацелилась на 16-летнего воспитанника «ПСЖ» Исмаэля Гнабри.

Испания

Слух дня: Килиан Мбаппе («ПСЖ» – «Реал»)

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Француз выразил желание играть в Мадриде и уже уведомил об этом руководство «ПСЖ». Парижане намерены расстаться с талантом не ранее чем летом 2021 года – его отпустят только за 325 миллионов евро. «Реал» готов заплатить только 100. Еще через год, в 2022-м, Мбаппе сможет уйти бесплатно как свободный агент.

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Жозеп Мария Бартомеу попросил Лионеля Месси пойти на понижение зарплаты.

«Барселона» презентовала Пьянича – он взял культовый восьмой номер, под которым выступал Иньеста.

Луис Суарес не перейдет в «Ювентус». Виной тому документы, которые он не успеет получить до подачи клубом заявки на ЛЧ.

Италия

Слух дня: Лаутаро остается в «Интере»

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

Агент Лаутаро Мартинеса встретился с представителями «Интера», после чего сообщил: «Переход в «Барсу» и «Реал» невозможен». Ожидается, что аргентинец в октябре продлит контракт.

А еще:

Sky Sport анонсировал трансфер Милика в «Рому» из «Наполи». Римляне заплатят 3 млн евро за аренду и еще 15 за обязательный выкуп + 7 млн бонусов.

В таком случае «Рома» сможет спокойно отпустить Джеко в «Ювентус».

Джанлука ди Марцио объявил о соглашении между «Ромой» и «Вероной» по трансферу защитника Мараша Кумбуллы. Албанец будет арендован «волками» с условием обязательного выкупа за 30 млн евро, если римляне договорятся с самим игроком.

«Дженоа» арендовал у «Суонси» нападающего Йоэля Асоро. 21-летний швед проведет в Италии сезон-2020/21.

Россия

Сделка дня: Урош Спайич («Краснодар» – «Фейенорд»)

Сербский защитник «Краснодара» Урош Спайич перебрался в «Фейенорд». В Нидерландах он проведет сезон-2020/21 на правах аренды. Роттердамцы не имеют права выкупа игрока.

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Защитник «Динамо» Тони Шуньич продолжит карьеру в чемпионате Китая – его отдали в «Бейцзин Гоань» за 350 тысяч евро.

Массимо Каррера опроверг интерес АЕК к Зелимхану Бакаеву из «Спартака».

Защитник «Енисея» Владислав Молчан близок к переходу в «Кан», выступающем во французской Лиге 2.

«Химки» хотят арендовать у ЦСКА полузащитника Яку Бийола.

Трансферы Мбаппе уйдет из «ПСЖ», Игуаин едет в MLS, топ-форвард для «Локо» ВЧЕРА В 20:00