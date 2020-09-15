Англия
Сделка дня: Бранислав Иванович в «Вест Бромвиче»
Экс-капитан «Зенита» вернулся в АПЛ. 36-летний серб заключил контракт с «Вест Бромом» на один год.
А еще:
- «МЮ» может арендовать нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Валлийца рассматривают как временное приобретение перед покупкой Джейдона Санчо следующим летом.
- Также «МЮ» хочет заменить Матича на Рачича (в долгосрочной перспективе). Манкунианцы рассчитывают приобрести сербского полузащитника «Валенсии» за 30 млн евро.
- «Челси» по-прежнему ведет вратаря «Ренна» Эдуара Менди, но и сами бретонцы хотят поживиться на «синих»: взять в аренду Оливье Жиру в качестве одного из условий.
- Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом на 5 лет.
- А «Арсенал» продлил Обамеянга до 2023 года.
Германия
Слух дня: Каллум Хадсон-Одои («Челси» – «Бавария»)
Каллум Хадсон-Одои
Фото: Getty Images
«Бавария» снова пытается заполучить Каллума Хадсон-Одои. По прошлому сезону казалось, что англичанин в «Челси» – это надолго, но бешеная трансферная кампания может сделать 19-летнего фуболиста одной из своих жертв. Мюнхенцы внимательно мониторят ситуацию и готовы взять юниора в аренду.
А еще:
- Ямайский вингер Леон Бэйли хочет покинуть «Байер». Желательно – уйти в Премьер-лигу.
- «Боруссия» нацелилась на 16-летнего воспитанника «ПСЖ» Исмаэля Гнабри.
Испания
Слух дня: Килиан Мбаппе («ПСЖ» – «Реал»)
Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
Француз выразил желание играть в Мадриде и уже уведомил об этом руководство «ПСЖ». Парижане намерены расстаться с талантом не ранее чем летом 2021 года – его отпустят только за 325 миллионов евро. «Реал» готов заплатить только 100. Еще через год, в 2022-м, Мбаппе сможет уйти бесплатно как свободный агент.
А еще:
- Жозеп Мария Бартомеу попросил Лионеля Месси пойти на понижение зарплаты.
- «Барселона» презентовала Пьянича – он взял культовый восьмой номер, под которым выступал Иньеста.
- Луис Суарес не перейдет в «Ювентус». Виной тому документы, которые он не успеет получить до подачи клубом заявки на ЛЧ.
Италия
Слух дня: Лаутаро остается в «Интере»
Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
Агент Лаутаро Мартинеса встретился с представителями «Интера», после чего сообщил: «Переход в «Барсу» и «Реал» невозможен». Ожидается, что аргентинец в октябре продлит контракт.
А еще:
- Sky Sport анонсировал трансфер Милика в «Рому» из «Наполи». Римляне заплатят 3 млн евро за аренду и еще 15 за обязательный выкуп + 7 млн бонусов.
- В таком случае «Рома» сможет спокойно отпустить Джеко в «Ювентус».
- Джанлука ди Марцио объявил о соглашении между «Ромой» и «Вероной» по трансферу защитника Мараша Кумбуллы. Албанец будет арендован «волками» с условием обязательного выкупа за 30 млн евро, если римляне договорятся с самим игроком.
- «Дженоа» арендовал у «Суонси» нападающего Йоэля Асоро. 21-летний швед проведет в Италии сезон-2020/21.
Россия
Сделка дня: Урош Спайич («Краснодар» – «Фейенорд»)
Сербский защитник «Краснодара» Урош Спайич перебрался в «Фейенорд». В Нидерландах он проведет сезон-2020/21 на правах аренды. Роттердамцы не имеют права выкупа игрока.
А еще:
- Защитник «Динамо» Тони Шуньич продолжит карьеру в чемпионате Китая – его отдали в «Бейцзин Гоань» за 350 тысяч евро.
- Массимо Каррера опроверг интерес АЕК к Зелимхану Бакаеву из «Спартака».
- Защитник «Енисея» Владислав Молчан близок к переходу в «Кан», выступающем во французской Лиге 2.
- «Химки» хотят арендовать у ЦСКА полузащитника Яку Бийола.