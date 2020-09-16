Испания

Слух дня: Гарет Бэйл («Реал») – Деле Алли («Тоттенхэм»)

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Как сообщил агент валлийца Джонатан Барнетт, Гарет еще никогда за 7 лет не был так близок к уходу из Мадрида: «Все может произойти очень быстро, если переговоры так и будут идти положительно. Гарет уже разговаривал с Жозе Моуринью и объяснял, что «Тоттенхэм» занимает особое место в его сердце».

«Реал» настолько хочет избавиться от некогда самого дорогого футболиста в мире, что сам готов во время аренды платить половину его оклада. Более того, The Telegraph выяснил, что в обратном направлении последует Деле Алли. Тоже в аренду, и ему «Реал» будет выплачивать полный гонорар.

А еще:

«Барселона» договорилась с Эриком Гарсией. Но не с «Ман Сити». Каталонцы предлагают англичанам 10 млн евро, «горожане» хотят 25 млн, сообщает журналист Ориоль Доменек.

Англия

Сделка дня: Эмилиано Мартинес («Арсенал» – «Бирмингем»)

«Астон Вилла» сошла с ума и подписала запасного вратаря «Арсенала» за запасного вратаря «Арсенала». Мартинес прикатил в Бирмингем на 4 года. Благодаря травме Бернарда Лено аргентинец много играл в июне-июле. Возможно, по этой причине «Вилла» не пожалела аж 22 млн евро.

Слух дня: Серхио Регилон («Реал» – «Тоттенхэм»)

Да, опять эти два клуба. Кажется, «Тоттенхэм» победил «МЮ» в борьбе за 23-летнего испанского защитника. Манкунианцы не хотели платить «Реалу» 30 млн евро, а вот «шпоры» пошли на такие условия. «Мадрид» оставит за собой возможность обратного выкупа Серхио за 40-45 млн евро в течение двух лет, а также право наложить вето на его переход в другой клуб, пишет Sky Sports.

А еще:

«Лидс» приобрел у «Фейенорда» 18-летнего форварда/вингера Крисенсио Саммервилла. Предположительно – за 1,5 млн евро. Парень уже отыграл полноценный сезон в Эредивизи (правда, в аренде за «Ден Хааг»).

Моуринью все еще нужен большой форвард. По информации The Guardian, новичком «шпор» станет Бас Дост, но есть проблемы: «Айнтрахт» хочет 5,5 млн евро, «Тоттенхэм» рассчитывает на аренду.

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу 18-летнего вингера Амада Траоре. Ивуариец, у которого уже есть 3 матча и 1 забитый мяч в Серии А, рассматривается Сульшером в качестве альтернативы дорогущему Джейдену Санчо.

Фабрицио Романо сообщил о близком переходе Дженгиза Ундера из «Ромы» в «Лестер». «Волки» уже приняли условия «лис»: 3 млн евро за аренду + 24 млн за обязательный выкуп летом 2021-го.

Италия

Слух дня: Аркадиуш Милик («Наполи» – «Рома»), Эдин Джеко («Рома» – «Ювентус»)

Многосторонний трансфер все ближе. Sky Sport Italia сообщил, что Эдин Джеко уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Теперь дело за Аркадиушом Миликом. «Рома» отпустит Эдина в Турин в ту секунду, как только поляк из «Наполи» примет ее условия (предлагается вариант до 2025 года). Ранее сообщалось, что «джаллоросси» заплатят за Милика 3 млн евро за аренду и еще 15 за обязательный выкуп + 7 млн бонусов.

А также:

А пока «Ювентус» продолжает переговоры с Хедирой по разрыву контракта. Туринцы больше не рассчитывают на чемпиона мира, но Сами требует компенсацию в 3 млн евро.

Кстати, «Наполи» тоже не сидит без дела. Дженнаро Гаттузо попросил Аурелио де Лаурентиса приобрести Жерара Деулофеу из «Уотфорда». Sky Sport Italia отмечает, что сделка может быть достигнута в ближайшее время.

Борха Валеро вернулся в «Фиорентину» из «Интера» на правах свободного агента.

Германия

Сделка дня: Джон Кордоба («Кёльн» – «Герта»)

27-летний колумбийский форвард отправился в столицу Германии. За лучшего бомбардира «козлов» (13 голов в Бундеслиге-2019/20) берлинцы заплатили 15 млн евро, контракт рассчитан на четыре сезона.

При этом «Кёльн» обогатится лишь на 8 млн евро, потому что в обратном направлении за 7 млн проследовал полузащитник Ондрей Дуда. Он тоже подписал четырехлетний договор.

Россия

Mercado da Bola пишет, что «Сантос» заинтересован в возвращении Айртона в Бразилию. Ранее «Спартак» отверг предложение, которое было разбито на несколько платежей. Сейчас «Сантос» готовы выплатить всю сумму целиком.

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