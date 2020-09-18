Англия

Сделка дня: Тьяго Алькантара («Бавария» – «Ливерпуль»)

Трансферы Бэйла обменяют на Алли, Айртон вернется в Бразилию 16/09/2020 В 19:30

«Ливерпуль» официально подписал испанского полузащитника за 30 млн евро, контракт – до 30 июня 2024 года. «Проходят годы, ты пытаешься выиграть как можно больше, а когда выигрываешь, хочешь еще большего. Думаю, «Ливерпуль» характеризует меня. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев. Внутри клуба есть семейное чувство, которое мне необходимо, потому что нам, игрокам, нравится иметь близкие отношения с клубом. Думаю, я испытаю это чувство.

Мне необходимо как можно скорее адаптироваться. Сроки сейчас более компактные, мы стартовали чуть позже, но это футбол. Думаю, мы должны объединить все хорошее, что у нас есть. Я буду помогать команде в обороне, нападении, а также в психологическом плане. Болельщики в предвкушении не больше меня! Дело не в словах, а в делах. На поле я отдам свое сердце партнерам по команде, клубу и болельщикам», – сказал Тьяго после перехода.

А еще:

Гарет Бэйл и Серхио Регилон прилетели в Лондон для завершения трансферов в «Тоттенхэм». Суммарные расходы «шпор» на аренду Бэйла и выплату его з/п составят 20 млн фунтов;

и прилетели в Лондон для завершения трансферов в «Тоттенхэм». Суммарные расходы «шпор» на аренду Бэйла и выплату его з/п составят 20 млн фунтов; «Тоттенхэм» претендует на центрального полузащитника Рубена Диаса из «Бенфики», который является одним из любимых игроков Жозе Моуринью, пишет Standard;

из «Бенфики», который является одним из любимых игроков Жозе Моуринью, пишет Standard; «Уотфорд» на один сезон арендовал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера.

Германия

Слух дня: Марио Гётце («Боруссия» – «Бавария»)

Главная неожиданность суток: Bild пишет, что Марио Гётце может снова перейти из «Боруссии» в «Баварию». Мюнхенцы видят в 28-летнем немце замену Тьяго, который перешел в «Ливерпуль». В сезоне-2019/20 Гётце отыграл за «Боруссию» 21 матч, клуб по окончании сезона не продлил с ним контракт.

А еще:

правый защитник «Аякса» Сержиньо Дест может продолжить карьеру в «Баварии». По информации Bild, мюнхенский гранд предложил за 19-летнего американца 15 миллионов евро, однако амстердамцы хотят на 10 млн больше;

может продолжить карьеру в «Баварии». По информации Bild, мюнхенский гранд предложил за 19-летнего американца 15 миллионов евро, однако амстердамцы хотят на 10 млн больше; защитник Невен Суботич перебрался из «Униона» в турецкий «Денизлиспор»;

перебрался из «Униона» в турецкий «Денизлиспор»; Яка Бийол перешел из ЦСКА в «Ганновер» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа. «Ганновер» выступает во второй Бундеслиге.

Испания

Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – «Атлетико»)

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ювентус» отказался от покупки Луиса Суареса – туринцы уже договорились с Эдином Джеко и не нуждаются в еще одном форварде. Ситуацию пристально мониторят в «Атлетико»: уругвайца в Мадриде хочет видеть главный тренер «индейцев» Диего Симеоне. «Атлетико» не считает эту сделку легкой, однако она вполне осуществима, если Суарес покинет «Барселону» бесплатно.

Луис Суарес, нападающий ФК «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в мире:

бывший нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин официально присоединился к клубу Дэвида Бекхэма – «Интер Майами».

Россия

Слух дня: Флоринел Коман («Стяуа» – «Локомотив»)

Вингер «Стяуа» Флоринел Коман попал в сферу интересов «Локомотива», об этом сообщает Sport24. Румыны просят за 22-летнего футболиста 10 млн евро плюс 20% от суммы будущей продажи. Контракт Комана со «Стяуа» действует до лета 2022 года, в сезоне-2020/21 он отыграл за клуб 5 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

А еще:

по информации Metarating, Тикиньо отверг предложения китайцев ради перехода в «Локомотив»;

«Зенит» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля , между клубами начался очередной раунд переговоров;

, между клубами начался очередной раунд переговоров; бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов перешел в «Томь» на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до конца сезона.

А еще в Европе:

бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак перебрался в венгерский «Ференцварош», который тренирует украинец Сергей Ребров.

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Трансферы Мбаппе хочет в «Реал», Иванович вернулся в АПЛ 15/09/2020 В 19:21