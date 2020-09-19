Англия

Сделка дня: Гарет Бэйл («Реал» – «Тоттенхэм»)

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«Мадрид» наконец избавился от валлийца – пусть всего на сезон и с обязательством покрывать половину его оклада. Для «шпор» сделка просто идеальная – не заплатили за переход ни цента и вернули домой лучшего игрока клуба в XXI веке. «Хочу поблагодарить всех за теплый прием. Это чудесно – вернуться в клуб, в котором я сделал себе имя, стал звездой и о котором оставил отличные воспоминания. Сейчас я больше всего хочу создать новые, творить историю клуба и осчастливить фанатов», – поделился радостью Гарет.

А еще:

«Реал» просто докинул Бэйла «Тоттенхэму» в комплект к Серхио Регилону – по слухам, «шпоры» отвалили за 23-летнего испанца 30,5 млн евро. Футболиста хотел подписать и «Манчестер Юнайтед», но «дьяволов» отпугнуло желание «Мадрида» включить в сделку пункт об обратном выкупе.

«Ливерпуль» оформил третий трансфер – клуб подтвердил приобретение полузащитника Диогу Жоты у «Вулверхэмптона» за 49 млн евро (включая бонусы).

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по левому защитнику «Порту» Алексу Теллесу, утверждает журналист Мохамед Бухафси. 27-летний игрок уже согласовал личный контракт на пять лет.

25-летний полузащитник «Лиона» Бертран Траоре перешел в «Астон Виллу». Sky Sports называет сумму трансфера в размере 20 млн евро + 2,5 млн в виде бонусов. Воспитанник «Челси» подписал контракт на четыре года.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Ливерпуль». По информации Sport.es, главный тренер чемпионов Англии Юрген Клопп считает, что француз усилит атаку его команды. Речь идет об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.

Защитник «Ливерпуля» Ки-Яна Хувер перешел в «Вулверхэмптон»: c 18-летним голландским футболистом подписан контракт сроком на 5 лет.

Италия

Слух дня: Эдин Джеко («Рома» – «Ювентус»)

Оказалось, что босниец никак не доедет до Турина из-за Аркадиуша Милика – поляк договаривается со своим клубом «Наполи» о компенсации задолженности по зарплате. Эта ситуация блокирует его переход в «Рому» и влияет на еще один потенциальный трансфер – римляне удерживаются от продажи Эдина Джеко в «Ювентус», информирует Sky Italy.

А еще:

«Челси» объявил о переходе защитника Давиде Дзаппакосты в «Дженоа», арендное соглашение заключено до лета 2021 года.

Босс «Ювентуса» Андреа Пирло не уверен, что уругвайский страйкер Луис Суарес присоединится к его команде: «Мы все еще ждем центрального нападающего. До закрытия трансферного окна еще далеко, поэтому мы спокойны и счастливы. Мы никуда не торопимся. По Суаресу сложно, потому что на получение паспорта уходит много времени, поэтому маловероятно, что нашим новым форвардом станет он».

Защитник «Интера» Диего Годин вот-вот присоединится к «Кальяри». Уругваец подпишет трехлетний контракт, по информации Calciomercato, игрок будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. К моменту истечения договора Годину будет 37 лет.

Испания

Слух дня: Нелсон Семеду, Рики Пуч («Барселона» – ?)

Роналд Куман продолжает зачистку. Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду пакует чемоданы для перехода в один из английских клубов, информирует ESPN. Португалец не входит в планы нового тренера каталонцев. Еще Куман сообщил молодому полузащитнику Рики Пучу, что не нуждается в его услугах. Вот и воспитали нового Хави.

А еще:

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может вернуться в «Атлетик», сообщает Marca. Мюнхенцы готовы расстаться с игроком за 10 млн евро.

«Барселоне» не удалось подписать крайнего защитника «Норвича» Макса Ааронса, пишет Sky Sports. Каталонцы согласовали условия контракта с 20-летним англичанином, однако не договорились с «канарейками».

Тома Лемар интересен двум клубам Премьер-лиги, сообщает Goal. «Атлетико» надеется слить игрока насовсем, но пока за французом обращаются лишь с прицелом на аренду.

Россия

Слух дня: Денис Черышев («Валенсия» – «Краснодар»)

Отец российского футболиста рассказал, как обстоят дела с переходом сына в клуб РПЛ: «С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу. Денис сказал, что в первую очередь дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии».

Денис Черышев, «Валенсия» Фото: Getty Images

А еще:

34-летний хорватский форвард Марио Манджукич перейдет в «Локомотив» в начале следующей недели, утверждает телеграм-канал Sport_Inside. Контракт будет подписан на два года, игрок заработает четыре млн евро за сезон.

Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави отказался от предложения «Локомотива», сообщает Walla. Железнодорожники предлагали 33-летнему полузащитнику €3,5 млн в год не считая бонусов. Однако Захави предпочел перейти в ПСВ – несмотря на то, что оффер «Локо» был более выгодным с финансовой точки зрения.

А еще в Европе:

19-летний защитник «Аякса» Сержиньо Дест близок к переходу в «Баварию». Мюнхенский клуб согласовал с американцем контракт на четыре года с возможностью продления еще на один год, пишет Bild. Ранее Дестом интересовалась «Барселона».

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