Россия

Слух дня: Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед» – «Зенит»)

Трансферы «Тоттенхэм» вернул Бэйла, «Ливерпуль» купил дублера за 49 млн ВЧЕРА В 20:11

Как сообщает ESPN, «Зенит» заинтересован в услугах 27-летнего игрока сборной Англии. Лингард не горит желанием уходить из «Юнайтед», но еще важнее для него наличие игровой практики. Кроме «Зенита», интерес к Джесси проявляет «Тоттенхэм». Подписание полузащитника – инициатива главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который ранее работал с Лингардом на «Олд Траффорд».

А еще:

«Спартак» близок к трансферу ивуарийского защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье , утверждает Sky Sports. Контракт игрока со «шпорами» действует до лета 2022 года;

, утверждает Sky Sports. Контракт игрока со «шпорами» действует до лета 2022 года; министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько. Имя нового коуча подмосковной команды мы узнаем позднее.

Англия

Сделка дня: Дженгиз Ундер («Рома» – «Лестер»)

Футболист сборной Турции продолжит карьеру в «Лестере»: англичане арендовали его у «Ромы», срок соглашения рассчитан на один сезон. «Я не могу дождаться, когда окажусь в Лестере и начну тренироваться. Я всегда хотел играть в Англии. В «Лестере» играет мой лучший друг Чаглар Сёюнджю», – заявил Ундер.

А еще:

«Вулверхэмптон» находится в шаге от подписания защитника «Барселоны» Нелсона Семеду , сообщает журналист Фабрицио Романо. «Волки» заплатят за португальца около 40 млн евро;

, сообщает журналист Фабрицио Романо. «Волки» заплатят за португальца около 40 млн евро; защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Манчестер Сити». Сделка стопорится из-за суммы трансфера: «Севилья» хочет за своего игрока 70 млн евро, «горожане» предлагают 60;

близок к переходу в «Манчестер Сити». Сделка стопорится из-за суммы трансфера: «Севилья» хочет за своего игрока 70 млн евро, «горожане» предлагают 60; 28-летний форвард «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст сыграл последний матч в Бундеслиге перед переходом в «Тоттенхэм», утверждает Telegraaf.

Франция

Слух дня: Деле Алли («Тоттенхэм» – «ПСЖ»)

Полузащитник «шпор» может сменить клуб – переговоры по 24-летнему англичанину начал «ПСЖ», сообщает The Telegraph. Финалисты Лиги чемпионов надеются, что сумеют оформить сделку до закрытия трансферного окна. При этом пока не ясно, что это будет – полноценный трансфер или аренда.

Деле Алли Фото: Getty Images

Известно, что Алли, не попавший в заявку «Тоттенхэма» на два матча подряд, расстроен и сбит с толку этим решением Жозе Моуринью. Срок контракта Деле с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

А еще:

похоже, трансфер одного из лидеров «Лиона» Уссема Ауара в «Арсенал» откладывается: французы запросили за игрока 48 млн евро. «Канониры» не готовы потянуть этот ценник.

Италия

Сделка дня: Видаль близок к трансферу в «Интер»

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль переходит в «Интер». Клубы окончательно согласовали сумму трансфера, которая составит 1 миллион евро, сообщает Фабрицио Романо. Заработная плата чилийца в «Интере» составит 6 млн евро в год. В Милане Видаль воссоединится с главным тренером Антонио Конте, с которым работал в «Ювентусе».

А еще в Европе:

бывший форвард «Палермо» Эран Захави вернулся в Европу после четырех лет в китайском «Гуанчжоу Фули» и подписал контракт с ПСВ.

Трансферы Игуаин в MLS, Бэйл прилетел в Лондон, Гётце может вернуться в «Баварию» 18/09/2020 В 19:31