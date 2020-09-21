Испания
Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – «Атлетико»)
Журналист Танкреди Пальмери сообщил, что «Атлетико» и Суарес согласовали условия личного контракта. «Барса» предлагает уругвайцу 7 миллионов евро за уход. В «Ювентусе» Суареса не будет.
Луис Суарес
Фото: Getty Images
А еще:
- «Барса» продолжает торговаться с «Вулверхэмптоном» по продаже Нелсона Семеду в Англию. Шорт-лист на замену португальцу – Сержиньо Дест («Аякс»), Макс Ааронс («Норвич»), Эмерсон («Бетис») и Эктор Бельерин («Арсенал»).
- 20-летний защитник Жан-Клер Тодибо покинет «Барсу» ради аренды и игрового времени. В услугах француза заинтересованы «Эвертон», «Вулверхэмптон», «Лестер» и «Бенфика».
- Также «Барселона» близка к подписанию защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.
- Эдинсон Кавани может перейти в «Реал», он хотел бы получать 7 млн евро в год.
Англия
Сделка дня: Рунар Рунарссон («Дижон» – «Арсенал»)
Вратарь подписал контракт на четыре года и выбрал номер 13. Примечательно, что в июле 2011 года исландец негативно высказывался про легенду «Арсенала» Арсена Венгера – несколько раз называл французского тренера тупым. На момент написания тех твитов Рунарссону было 16 лет, и, кажется, он искренне болел за «Арсенал».
А еще:
- «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с защитником Жюлем Кунде. В ближайшее время «горожане» договорятся с «Севильей» и оформят трансфер.
- «Фулхэм» заинтересован в покупке 22-летнего вингера Адемола Лукмана – на правах аренды.
- После непопадания на матч с «Ливерпулем» Антонио Рюдигер всерьез задумался о будущем в «Челси».
- «МЮ» близок к приобретению у «Порту» полузащитника Алекса Теллеса. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а сам игрок будет зарабатывать 75 тысяч фунтов в неделю.
- Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс продлил соглашение с клубом до 2024 года.
- Также «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Француза можно выкупить за 42 млн евро в конце сезона-2020/21.
- «Хаддерсфилд» договорился с «Бенфикой» о выкупе 22-летнего защитника Криса Уиллока за 1 млн фунтов.
Италия
Слух дня: Альваро Мората («Атлетико» – «Ювентус»)
Сделка по Суаресу сорвалась, и «Юве» быстро переориентировался. Сообщается, что трансфер нападающего «Атлетико» в Турин будет оформлен в ближайшее время. Туринцы предлагают 10 млн за аренду + 45 за выкуп.
Альваро Мората, «Атлетико»
Фото: Getty Images
А еще:
- Защитник «Зенита» Йордан Осорио близок к переходу в «Парму».
Германия
Опровержение дня: Марио Гётце не едет в «Байер»
Менеджер леверкузенцев Руди Фёллер развеял мечты экс-золотого мальчика Бундестим найти команду: «Марио никогда не стоял у нас на повестке дня».
А еще:
- «Лейпциг» близок к трансферу форварда «Трабзонспора» Александра Серлота. Сумма трансфера составит 20 млн евро + 4 млн в качестве бонусов.
Другие трансферы:
- Андре Виллаш-Боаш сообщил, что «Марсель» в ближайшие недели подпишет нового форварда. Им станет либо 19-летний Маркос Пауло из «Флумененсе», либо 18-летний Луис Энрике из «Ботафого».
- Греческий ПАОК оформил переход защитника «Барселоны» Муссы Ваге. В сезоне-2019/20 сенегалец выступал в аренде в «Ницце», сыграв в четырех матчах.