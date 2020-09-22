Испания

Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – «Атлетико»)

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Жозеп Бартомеу продолжает чудить: еще вчера он хотел разорвать контракт с Суаресом, а сегодня не желает бесплатно отпускать Луиса в «Атлетико». Бартомеу требует с мадридцев кэш, сообщает AS.

Луис Суарес Фото: Getty Images

А еще:

Еще в понедельник писалось, что Эдинсоном Кавани интересуется «Реал», а теперь новая информация – форвард действительно может оказаться в Мадриде, но в «Атлетико». L'Equipe сообщает, что уругвайцу предложили контракт на два года.

Sky называет новые варианты для Марио Гётце. Чемпион мира покинет Бундеслигу, чтобы отправиться в «Валенсию» или «Севилью». Итальянские клубы потеряли интерес к 28-летнему игроку.

«Бавария» продолжает избавляться от испанцев. Вслед за Тьяго двери Мюнхена закрываются для Хави Мартинеса. Bild сообщает, что все уже почти решено и 32-летний испанец вот-вот вернется в «Атлетик» из Бильбао.

Гильем Балаге разузнал, что «Барселона» достигла соглашения о личном контракте с защитником Максом Ааронсом. Теперь каталонцев ждут переговоры с «Норвичем». Клуб АПЛ просит 22+11 млн евро.

Англия

Слух дня: Килиан Мбаппе («ПСЖ» – «Ливерпуль»)

На днях L'Équipe сообщил, что Мбаппе отказался от продления контракта с «ПСЖ» и вовсю общается с «Реалом» и «Ливерпулем» о возможности перехода летом следующего года. Информацию французского издания подтверждает и Daily Mail – таблоид пишет, что «Ливерпуль» находится в постоянном контакте с нападающим и надеется выиграть гонку за подписью самого перспективного футболиста планеты.

А еще:

Daily Mail пишет, что Деле Алли остается в «Тоттенхэме». Руководство клуба пытается уладить конфликт между игроком и Жозе Моуринью.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Daily Record передает, что манкунианцы рассчитывают на годичную аренду.

Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции подтвердил, что кипер Эдуар Менди переходит в «Челси»: «Пока мы с вами разговариваем, он в эти минуты проходит медобследование в клубе. Если все будет хорошо, он присоединится к нам». Кепа отправится на банку?

Италия

Сделка дня: Артуро Видаль («Барселона» – «Интер»)

Полузащитник Артуро Видаль воссоединился с Антонио Конте в «Интере». Официальные подробности сделки пока не опубликованы, но журналист Фабрицио Романо писал, что сумма трансфера составит 1 миллион евро. Также сообщалось, что игрок будет получать в 6 миллионов евро в год.

А еще:

Альваро Мората прилетел из Мадрида в Турин. Сегодня он прошел медосмотр и скоро подпишет контракт с «Ювентусом» – это будет аренда сроком на один сезон.

Голландский нападающий Сэм Ламмерс перешел из ПСВ в «Аталанту» и стал одноклубником Алексея Миранчука. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на четыре года.

Еще «Аталанта» подписала колумбийского защитника Йохана Мохику. 28-летний футболист арендован на год с правом выкупа за 4 млн евро.

Марио Балотелли может присоединиться к «Дженоа» свободным агентом. Возможно, в новом сезоне итальянский вечно перспективный Кокорин будет разлагать «грифонов» (La Gazzetta dello Sport).

Германия

Сделка дня: Александер Сорлот («Кристал Пэлас» – «РБ Лейпциг»)

«РБ Лейпциг» объявил о договоренности с «Кристал Пэлас» о переходе форварда Александра Сорлота. Английский клуб получит 22+4 млн евро, но будет вынужден разделить эту сумму поровну с турецким «Трабзонспором». А Сорлот, который в прошлом сезоне как раз стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги и побил рекорд для иностранцев (29 мячей), подписал с немцами контракт на 5 лет.

А еще:

Сербский нападающий «Реала» Лука Йович намерен покинуть команду – Cope пишет, что он разочарован отношением Зинедина Зидана. Скорее всего, футболист вернется в «Айнтрахт».

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что Джейдон Санчо остается в Дортмунде, и у «Манчестер Юнайтед» нет шансов его подписать: «Он в Дортмунде и останется здесь. Без Джейдона наша команда недостаточно сильна. Да и 80 млн евро – это просто недостаточно за такого футболиста».

Россия

Слух дня: Серж Орье («Тоттенхэм» – «Спартак»)

«Спартак» договаривается с «Тоттенхэмом» о трансфере ивуарийского защитника Сержа Орье – среди слухов уже появилась конкретика. Журналист Sport Italia и Tutto Mercato Джанлуиджи Лонгари утверждает, что между клубами ведутся предметные переговоры об аренде 27-летнего футболиста с правом выкупа.

А еще:

Красно-белые на расстроятся, если с Орье ничего не получится. По данным Нобеля Арустамяна, в таком случае «Спартак» обратит взор на Эльсеида Хюсая из «Наполи».

Нападающий Себастьян Дриусси попросил «Зенит» отпустить его в связи с болезнью родственника, но клуб ответил отказом. Об этом сообщил аргентинский журналист Люкас Аюриа.

А Bobsoccer опровергает сообщения о желании Себастьяна покинуть Питер. Более того, «Зенит» предложит аргентинцу продлить истекающий следующим летом контракт. Перед стартом сезона Дриусси действительно размышлял о переезде в Америку – из-за пандемии коронавируса. Но разговор с руководством сине-бело-голубых убедил его остаться в Санкт-Петербурге.

«СЭ» сообщает, что агенты Зелимхана Бакаева предложили игрока «Динамо». Его контракт истекает летом 2022 года – возможно, это попытка как можно скорее продлить соглашение на улучшенных условиях.

Другие трансферы:

У Sky есть инсайд про Сами Хедиру. Так как он не играет ключевой роли в «Ювентусе», то может отправиться в «ПСЖ» – в полузащитнике заинтересован лично Томас Тухель.

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