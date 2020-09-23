Англия

Сделка дня: Нелсон Семеду («Барселона» – «Вулверхэмптон»)

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Португалец покинул «Камп Ноу»: в ночи вингбек попрощался с Каталонией и поблагодарил всех за прекрасные три сезона, а в обед «Вулвз» уже объявили о переходе 26-летнего футболиста. Смешно, что чуть больше месяца назад президент «Барсы» Жозеп Бартомеу назвал Нелсона в числе семерых игроков, которые не продаются. В список попали Месси, Гризманн, Де Йонг и другие топчики, но 30 миллионов евро (плюс 10 млн бонусами) за Семеду соблазнили главу клуба.

А еще:

Калиду Кулибали, «Наполи» Фото: Getty Images

Газета Le Parisien пишет, что «Ливерпуль» вовсю хантит защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Тот уже договорился с «Манчестер Сити» по условиям личного контракта, но «красные» подключили его партнера по сборной Сенегала Садио Мане.

Фабрицио Романо в подкасте рассказал о трансферных планах «Арсенала»: Уссем Ауар из «Лиона» не прочь переехать на «Эмирейтс», но лондонцы готовы на новый оффер, если французы сделают скидку. Томас Парти тоже может оказаться в столице Англии, и «Атлетико» предложил внутри этой сделки аренду Лукаса Торрейры без права выкупа, но «канониры» согласны лишь на продажу уругвайца.

The Guardian передал, что Антонио Рюдигер психанул от второго подряд непопадания в заявку «Челси» и отправится в другой клуб. Kicker тут же подхватил сообщением, что немцем интересуются «Барселона» и «Рома», а «Барса» даже сделала пятого ЦЗ «синих» приоритетной трансферной целью.

Испания

Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – «Атлетико»)

Луис Суарес, «Барселона» Фото: Getty Images

Днем Суарес приехал в спорткомплекс La Ciudad Deportiva и попрощался с партнерами по «Барсе». Камеры испанского телешоу схватили Луиса, уезжающего с тренировки, и увидели, как тот вытирает слезы за рулем тачки. Marca уточнила, что агент Эль Пистолеро договорился с Бартомеу и получил согласие президента на бесплатный уход. As добавила, что единственный профит каталонцев от сделки – 2-3 миллиона евро от «индейцев» за успешное выступление уругвайца в Лиге чемпионов.

А еще:

Ансу Фати подписал профессиональный контракт с первой командой «Барселоны». Он получил 22-й номер, а отступные в новом соглашении выросли с 170 до 400 миллионов евро.

Из пункта про Англию вы знаете про интерес «Атлетико» к Лукасу Торрейре. С опорником «Арсенала» уже обговорены условия личного контракта, но для сделки с Торрейрой мадридскому клубу нужно продать Эктора Эрреру. Об этом все так же сообщил Фабрицио Романо.

Россия

Отказ дня: Серж Орье («Тоттенхэм» – не «Спартак»)

Серж Орье, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Сайт Football Insider 24/7 пишет, что латераль «шпор» отказался от перехода в московский «Спартак». Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви уже обкашлял вопросики с красно-белыми, Жозе Моуринью тоже отпустил ивуарийца после покупки Мэтта Доэрти из «Вулверхэмптона», но сам Орье не захотел лететь в Россию.

А еще:

«Спартак» вместо Орье уже присмотрел другого красавчика – по данным «Чемпионата», это правый защитник «Бенфики» Томаш Тавареш. А еще красно-белые ведут с «Нантом» переговоры по опорнику Абдулайе Туре – факт в интервью L'Equipe подтвердил президент французского клуба. Сумма сделки составит около 10 миллионов евро.

«Урал» расторг контракт со швейцарцем Лукой Араторе. 29-летний центрхав вернулся в Екатеринбург из аренды на родине, даже провел за клуб две игры в РПЛ, но попросил о досрочном прекращении сотрудничества.

Жасур Жалолиддинов может вернуться из «Локомотива» – это подтвердил и тренер «Бунедкора». Узбекский форвард дважды попадал в запас, но пока не выходил на поле. Он перешел в июле за 900 тысяч евро, но уже вылетел из заявки на РПЛ из-за скорого трансфера Марио Манджукича.

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А еще во Франции:

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Звезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может оказаться в «Реале». По данным L’Equipe, Флорентино Перес рассчитывает на то, что форвард не переподпишет контракт со столичным клубом, и он заберет Черепашку за 100 миллионов евро. Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» действует до июля 2022 года.

А еще в Германии:

Марио Гётце может вернуться в «Баварию». Голденбой сборной Германии сидит без клуба после увольнения из «Дортмунда», и Bild написал, что Ханс-Дитер Флик созванивался с 28-летним плеймейкером. Но вечером об этом спросили самого Ханси, и тот ответил, что поддерживает связь с Гётце еще со времен работы в бундестим, но тему с приглашением в «Баварии» не обсуждали. Чуть позже за Марио вписался Мануэль Нойер, сказавший, что корешок «в хорошей форме», так что руководство может и подумать о трансфере.

А еще в Италии:

«Рома» гоняется за выкупом Криса Смоллинга из «Манчестер Юнайтед». The Guardian написала, что «МЮ» потребовал 19,5 млн евро, а Уле-Гуннар Сульшер на прессухе подтвердил, что клуб не получил «достаточных предложений» за центрбека сборной Англии.

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