Англия

Слух дня: Александр Зинченко («Манчестер Сити» – «Барселона»)

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Александр Зинченко, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Внезапно журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгали затвитил, что «Барса» уже ведет переговоры о годичной аренде Зинченко. Демарш украинца и его жены Влады Седан против Пепа Гвардиолы остался почти незамеченным, Саша пропустил первые два матча «Сити» из-за мышечной травмы, а из-за слива Анхелиньо в «Лейпциг» остался один на один с Бенжаменом Менди в драке за основной состав. На «Камп Ноу» же Зинченко будет сидеть под Жорди Альбой, и зачем ему такое надо.

А еще:

Французское шоу Telefoot рассказало, что центрхав «Лиона» Уссем Ауар согласился на переход в «Арсенал», клубы уже ведут переговоры о сумме трансфера.

«Манчестер Сити» облизывается на защитника «Бенфики» Рубена Диаша. Фабрицио Романо затвитил, что португальцы выставили ценник в 55 млн евро, но в сделку могут включить экс-центрбека «орлов» Николаса Отаменди.

Инсайдер Николо Скира написал, что «Сент-Этьен» торгует защитником Уэсли Фофана в АПЛ. Претендентов двое – «Вест Хэм» и «Лестер», с обоих «зеленые» требуют 40 миллионов евро. Фофана 19 лет и 19 матчей за три сезона в Лиге 1. Мир сошел с ума.

Испания

Слух дня: Дуглас Коста («Ювентус» – «Барселона»)

Дуглас Коста, «Ювентус» Фото: Getty Images

Tuttosport уверяет, что планету ожидает грандиозный обмен – в Турин уедет Усман Дембеле, а Коста переберется на «Камп Ноу». Топ-клубы полагают, что обоим футболистам смена обстановки пойдет только на пользу. Руководство «Юве» и «Барсы» довольно возможным трейдом и считает его выгодным для всех.

А еще:

Луис Суарес прошел медосмотр в Мадриде и официально подписал двухлетний контракт с «Атлетико». Да, ему достался девятый номер, освободившийся после продажи Альваро Мораты.

«Индейцы» хотят приконнектить двух уругвайцев и предложили контракт Эдинсону Кавани. Goal.com заявил, что перед Матадором сейчас оффер по схеме 1+1, он сейчас свободный агент, тратиться на компенсацию «ПСЖ» не нужно – одни плюсы.

Россия

Слух дня: Денис Глушаков (Миллерово – «Химки»)

Экс-капитан «Спартака» снова появился в информационном поле. Днем РБК сообщил, что Глушаков прибыл в офис подмосковного клуба для подписания однолетнего контракта. Чуть позже «Чемпионат» подтвердил согласование договора, а областной министр спорта Роман Терюшков сказал, что переговоры с 33-летним полузащитником находятся в продвинутой стадии.

А еще:

«Спартак» же предложил 5 миллионов евро за латераля «Наполи» Эльсеида Хюсая и зарплату 2 млн евро в год. Агент албанца уже подтвердил факт запроса от московского клуба.

Юлиан Дракслер, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

«Спорт-Экспресс» опроверг интерес «Зенита» к экс-капитану сборной Германии Юлиану Дракслеру. В Санкт-Петербурге не потянули личку немца, который в «ПСЖ» гребет по 6 млн евро за сезон.

Далер Кузяев попросил у «Локомотива» еще пять дней на раздумье. В Черкизово согласились на соглашение с полузащитником сборной России, но Кузяев хочет в Европу, а еще у него на столе лежит предложение от «Краснодара».

Защитник «Ростова» Константин Плиев ушел в аренду в «Уфу». Ему не привыкать: с сезона-2017/18 он провел на Дону пять матчей в РПЛ, остальное время мотался то в «Балтику», то в «Рубин».

Италия

Сделка дня: Диего Годин («Интер» – «Кальяри»)

Еще два сезона назад Годин верховодил в мадридском «Атлетико» и противостоял Месси и Роналду. Сейчас же 34-летний уругваец переехал на Сардинию и подписал трехлетнее соглашение с островитянами.

А еще:

Любимчик Конте Антонио Кандрева оставил «Интер» и переехал в «Сампдорию», контракт 33-летнего правого вингера рассчитан на три сезона. В Генуе его представили необычным роликом в ресторане с участием вечного капитана Фабио Куальяреллы.

«Ювентус» раскатал губу на молодого таланта «Фиорентины» Федерико Кьезу. Но для этого нужно расчистить зарплатную ведомость, и Sky Sport Italia уже назвал претендентов на выход – это Сами Хедира, Федерико Бернардески и Дуглас Коста.

А еще во Франции:

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе голкипера Александра Летеллье. 29-летний вратарь – воспитанник столичного клуба, но прошлый сезон провел в «Орлеане», вылетевшим из Лиги 2. Наверное, шейхи его взяли дачу сторожить.

18-летний вингер «Ботафого» Луис Энрике перешел в «Марсель», сообщил официальный сайт провансальцев. По данным Transfermarkt, переход обошелся французам в 12 млн евро.

«Монако» взял в аренду на один сезон полузащитника «Бенфики» Флорентино Луиса.

А еще в Германии:

Мюнхенский таблоид Tageszeitung написал, что «Бавария» присматривается к двум игрокам «ПСЖ». Юлиан Дракслер и Тило Керер отлично впишутся в систему Ханс-Дитера Флика, а «Парижу» нужно списать 60 миллионов евро, чтобы влезть в финансовый фэйр-плей.

Чемпионат Англии Зинченко может уехать в аренду в «Барселону» на год (Джиджи Лонгари) 3 ЧАСА НАЗАД