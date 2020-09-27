Италия

Слух дня: Калиду Кулибали («Наполи»)

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Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли высказался о возможном уходе защитника Кулибали: «Я думаю, что Калиду будет играть здесь. Мы так рады иметь его в составе, он останется». Это объясняет активность «Сити» в отношении другого центрального защитника – об этом ниже.

А еще:

Уэсли Фофана не смог сбежать из «Сент-Этьена» в Англию – с Италией, возможно, фокус прокатит: юным футболистом предметно интересуется «Милан».

«Рома» потерпела неудачу не только с Миликом, но, похоже, и с Крисом Смоллингом, который, скорее всего, вернется на родину. Но в столице Италии уже нашли альтернативу британцу! Римским «волком» станет, как пишет Il Messaggero, Лукас Вериссимо из «Сантоса».

«Кальяри» сделает «Интеру» предложение о трансфере полузащитника Раджи Наингголана, сообщает инсайдер Николо Скира. Клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа.

Неаполитанский поляк Аркадиуш Милик не смог уйти в «Ювентус», отказал «Роме» и теперь поглядывает за границу. Il Mattino пишет, что форвард «Наполи» находится на связи с «Севильей», «РБ Лейпциг» и «Фулхэмом».

Англия

Слух дня: Рубен Диаш («Бенфика» – «Манчестер Сити»)

Ожидается, что Рубен Диаш завершит переезд в «Манчестер Сити» за 71 млн евро в течение двух суток. Как сообщает The Times, в обратном направлении за 15 млн отправится аргентинец Николас Отаменди. Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус полагает, что в субботу Диаш защитник провел последний матч за лиссабонскую команду. 23-летний игрок постарается не допустить, чтобы «Ман Сити» еще раз пропустил пять.

А еще:

Sky Sports пишет, что «Тоттенхэм» по-прежнему уламывает «Интер» по поводу защитника Милана Шкриньяра. Руководство «нерадзурри» не желает расставаться со словаком, а вот Антонио Конте упорно игнорирует Милана, хотя во всех интервью называет его важной частью проекта. TMW пишет, что лондонцы хотят арендовать защитника с обязательством выкупа за 40 млн евро.

«Арсенал» готов устроить торги по 24-летнему полузащитнику Лукасу Торрейре. В услугах уругвайца заинтересованы «Атлетико» и «Торино». Мадридцы предлагают 20 млн евро.

«Вест Хэм» хочет Антонио Рюдигера. «Молотобойцы» рассчитывают на аренду немца из «Челси». Кстати, сам футболист тоже подумывает о смене клуба ради игрового времени – все-таки Евро-2020(21) на носу.

А сам «Челси», если верить The Sun, у того же «Вест Хэма» намерен выманить 21-летнего полузащитника Деклана Райса. «Молоткам» очень нужен кэш, а «синие» в этом году не экономят вообще. Теперь они готовы обеднеть на 44 млн евро.

«Арсенал» продолжает докапываться до «Лиона» по поводу трансфера Уссема Ауара. Как стало известно RMC Sport, новое предложение «канониров» составит 38 млн евро. Только вот Жан-Мишель Олас все равно требует за 22-летнего атакующего полузащитника 50 лямов.

Россия

Слух дня: Марио Манджукич (мимо «Локомотива»)

Хорватский форвард медленно, но верно отдаляется от «Локо». После предложения москвичей зафиксировать курс рубля в контракте хорвата его агенты смотрят в сторону Турции. Местный инсайдер Шафак Малатья утверждает, что Марио запросил у «Бешикташа» 10 млн евро за два года контракта.

Марио Манджукич Фото: Getty Images

А еще:

Валерий Карпин уходит от ответа на вопрос о трансферах «Ростова» с достойным политика изяществом: «Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения.. Всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую».

ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником клуба второго дивизиона Дании «Фремад Амагер» Эммануэлем Току, пишет «Спорт-Экспресс».

Испания

Слух дня: Сержиньо Дест («Аякс» – «Бавария»)

Голландский De Telegraaf считает аяксида Сержиньо Деста уже практически игроком «Барселоны». Причем каталонцы, которые заплатят 20 млн ерво, могут объявить о сделке в ближайшие часы.

А еще:

Несмотря на тяжелый старт в Ла Лиге, Зинедин Зидан по-прежнему не видит необходимости в усилении состава «Реала»: «Я не хочу подписаний и доволен командой. Мы те, кто мы есть, и постараемся провести хороший сезон».

А еще в Германии:

Лориса Кариуса ждут на родине. «Унион Берлин» готов взять в аренду печально известного по финалу ЛЧ-2017/18 голкипера.

Bild блеснул инсайдом про другую берлинскую команду: «Герта» хотела подписать Хави Мартинеса из «Баварии». Однако запросы испанца (10 млн евро в год) отпугнули «бело-голубых».

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