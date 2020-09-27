Италия
Слух дня: Калиду Кулибали («Наполи»)
Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли высказался о возможном уходе защитника Кулибали: «Я думаю, что Калиду будет играть здесь. Мы так рады иметь его в составе, он останется». Это объясняет активность «Сити» в отношении другого центрального защитника – об этом ниже.
А еще:
- Уэсли Фофана не смог сбежать из «Сент-Этьена» в Англию – с Италией, возможно, фокус прокатит: юным футболистом предметно интересуется «Милан».
- «Рома» потерпела неудачу не только с Миликом, но, похоже, и с Крисом Смоллингом, который, скорее всего, вернется на родину. Но в столице Италии уже нашли альтернативу британцу! Римским «волком» станет, как пишет Il Messaggero, Лукас Вериссимо из «Сантоса».
- «Кальяри» сделает «Интеру» предложение о трансфере полузащитника Раджи Наингголана, сообщает инсайдер Николо Скира. Клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа.
- Неаполитанский поляк Аркадиуш Милик не смог уйти в «Ювентус», отказал «Роме» и теперь поглядывает за границу. Il Mattino пишет, что форвард «Наполи» находится на связи с «Севильей», «РБ Лейпциг» и «Фулхэмом».
Англия
Слух дня: Рубен Диаш («Бенфика» – «Манчестер Сити»)
Ожидается, что Рубен Диаш завершит переезд в «Манчестер Сити» за 71 млн евро в течение двух суток. Как сообщает The Times, в обратном направлении за 15 млн отправится аргентинец Николас Отаменди. Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус полагает, что в субботу Диаш защитник провел последний матч за лиссабонскую команду. 23-летний игрок постарается не допустить, чтобы «Ман Сити» еще раз пропустил пять.
А еще:
- Sky Sports пишет, что «Тоттенхэм» по-прежнему уламывает «Интер» по поводу защитника Милана Шкриньяра. Руководство «нерадзурри» не желает расставаться со словаком, а вот Антонио Конте упорно игнорирует Милана, хотя во всех интервью называет его важной частью проекта. TMW пишет, что лондонцы хотят арендовать защитника с обязательством выкупа за 40 млн евро.
- «Арсенал» готов устроить торги по 24-летнему полузащитнику Лукасу Торрейре. В услугах уругвайца заинтересованы «Атлетико» и «Торино». Мадридцы предлагают 20 млн евро.
- «Вест Хэм» хочет Антонио Рюдигера. «Молотобойцы» рассчитывают на аренду немца из «Челси». Кстати, сам футболист тоже подумывает о смене клуба ради игрового времени – все-таки Евро-2020(21) на носу.
- А сам «Челси», если верить The Sun, у того же «Вест Хэма» намерен выманить 21-летнего полузащитника Деклана Райса. «Молоткам» очень нужен кэш, а «синие» в этом году не экономят вообще. Теперь они готовы обеднеть на 44 млн евро.
- «Арсенал» продолжает докапываться до «Лиона» по поводу трансфера Уссема Ауара. Как стало известно RMC Sport, новое предложение «канониров» составит 38 млн евро. Только вот Жан-Мишель Олас все равно требует за 22-летнего атакующего полузащитника 50 лямов.
Россия
Слух дня: Марио Манджукич (мимо «Локомотива»)
Хорватский форвард медленно, но верно отдаляется от «Локо». После предложения москвичей зафиксировать курс рубля в контракте хорвата его агенты смотрят в сторону Турции. Местный инсайдер Шафак Малатья утверждает, что Марио запросил у «Бешикташа» 10 млн евро за два года контракта.
Марио Манджукич
Фото: Getty Images
А еще:
- Валерий Карпин уходит от ответа на вопрос о трансферах «Ростова» с достойным политика изяществом: «Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения.. Всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую».
- ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником клуба второго дивизиона Дании «Фремад Амагер» Эммануэлем Току, пишет «Спорт-Экспресс».
Испания
Слух дня: Сержиньо Дест («Аякс» – «Бавария»)
Голландский De Telegraaf считает аяксида Сержиньо Деста уже практически игроком «Барселоны». Причем каталонцы, которые заплатят 20 млн ерво, могут объявить о сделке в ближайшие часы.
А еще:
- Несмотря на тяжелый старт в Ла Лиге, Зинедин Зидан по-прежнему не видит необходимости в усилении состава «Реала»: «Я не хочу подписаний и доволен командой. Мы те, кто мы есть, и постараемся провести хороший сезон».
А еще в Германии:
- Лориса Кариуса ждут на родине. «Унион Берлин» готов взять в аренду печально известного по финалу ЛЧ-2017/18 голкипера.
- Bild блеснул инсайдом про другую берлинскую команду: «Герта» хотела подписать Хави Мартинеса из «Баварии». Однако запросы испанца (10 млн евро в год) отпугнули «бело-голубых».