Португальский клуб подтвердил переход Рубена Диаша в «Манчестер Сити». The Times оценил переход в 71 млн евро, в обратном направлении за 15 млн отправился аргентинец Николас Отаменди. Пеп Гвардиола собрал в составе 5 из 7 самых дорогих защитников в истории АПЛ – больше, чем за его игроков платили только за Вирджила ван Дейка и Харри Магуайра.

Хорватский лидер ЦСКА Никола Влашич подтвердил, что в текущее трансферное окно не покинет команду – армейцы могут расслабиться. «Останусь ли в ЦСКА? Да, я буду здесь – у меня контракт до июня 2024 года, и я могу высказать только самые приятные комплименты в адрес клуба. Понятно, что никогда не будешь уверен, что принесет новый день – трансферное окно все еще открыто, и ты не знаешь, что может произойти, но большие клубы уже укомплектовали составы. Но не в этом дело – я спокоен и предан амбициям клуба».