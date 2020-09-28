Англия
Сделка дня: Рубен Диаш («Бенфика» – «Манчестер Сити»)
Португальский клуб подтвердил переход Рубена Диаша в «Манчестер Сити». The Times оценил переход в 71 млн евро, в обратном направлении за 15 млн отправился аргентинец Николас Отаменди. Пеп Гвардиола собрал в составе 5 из 7 самых дорогих защитников в истории АПЛ – больше, чем за его игроков платили только за Вирджила ван Дейка и Харри Магуайра.
А еще:
- «Манчестер Юнайтед» связался с представителями французского полузащитника «Челси» Н'Голо Канте – утверждает Mirror. Вероятно, скоро начнутся переговоры.
- Моуринью продолжает поиски еще одного нападающего. По информации The Telegraph, новичком «шпор» может стать Джошуа Кинг, который ранее вылетел с «Борнмутом».
- Daily Mail пишет, что «МЮ» готовит новое предложение по Джейдону Санчо. На этот раз англичане готовы выложить 72 млн + бонусы, которые могут округлить сумму до 100 млн. Отмечается, что «Боруссия» хочет 120 лямов.
- Лэмпард прояснил будущее Аррисабалаги в «Челси» – Кепа остается. «Я определенно не готов сказать, что Кепа сыграл свою последнюю игру за «Челси».
- Фабрицио Романо сообщает, что «Челси» все еще рассматривает Деклана Райса в качестве главной цели на остаток ТО. «Синие» работают над продажей игроков, а затем снова попытаются подписать его. «Вест Хэм» настаивает на том, что Райс не продается.
Италия
Слух дня: Н'Голо Канте («Челси» – «Интер»)
За Н'Голо Канте настоящая охота! Чтобы заполучить его, «Интер» готов расстаться с Жоао Марио, Матиасом Весино, Раджой Наингголаном или Марсело Брозовичем. Об этом пишет Николо Скира. Француз играл под руководством Антонио Конте в период его работы в «Челси».
А еще:
- «Интер» присматривается к Крису Смоллингу – защитник «МЮ», поигравший в прошлом сезоне в аренде за «Рому», переедет в Милан, если Милан Шкриньяр отправится в «Тоттенхэм».
- Еще помните про существование Кевин-Принса Боатенга? Он сменил «Фиорентину» на «Монцу» из Серии B. 33-летний полузащитник присоединился к клубу, которым владеет Сильвио Берлускони.
- Спортивный директор «Лацио» Игли Таре подтвердил, что полузащитник Андреас Перейра из «МЮ» перейдет в итальянский клуб в ближайшие дни. (Источник: TMW).
Россия
Слух дня: Никола Влашич (ЦСКА)
Хорватский лидер ЦСКА Никола Влашич подтвердил, что в текущее трансферное окно не покинет команду – армейцы могут расслабиться. «Останусь ли в ЦСКА? Да, я буду здесь – у меня контракт до июня 2024 года, и я могу высказать только самые приятные комплименты в адрес клуба. Понятно, что никогда не будешь уверен, что принесет новый день – трансферное окно все еще открыто, и ты не знаешь, что может произойти, но большие клубы уже укомплектовали составы. Но не в этом дело – я спокоен и предан амбициям клуба».
Никола Влашич
Фото: Getty Images
А еще:
- Французский журналист Дэвид Фелиппо опроверг информацию о переходе полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре в «Спартак». В комментарии Les Transferts журналист заявил, что не было даже предложения.
- «Химки» рассматривают возможность аренды полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. («СЭ»)
- Необычная сделка – 20-летний защитник «Енисея» Владислав Молчан будет играть за «Кан» во французской «Лиге 2». Французы заплатили 1 миллион рублей, причем 30 процентов от сделки получит «Зенит» – предыдущий клуб Молчана.
Германия
Сделка дня: Лорис Кариус («Ливерпуль» – «Унион»)
«Ливерпуль» подтвердил аренду Лориса Кариуса берлинскому «Униону». Главный антигерой киевского финала Лиги чемпионов прошел медосмотр в столице Германии и заключил однолетнее соглашение с клубом Бундеслиги.
А еще:
- «Бавария» еще не договорилась с Давидом Алабой о новом контракте – сообщает Kicker. Предложений от других клубов тоже нет, а это значит, что в 2021-м австриец сможет уйти бесплатно.
- «СЭ» пишет, что российский сборник Александр Жиров близок к переходу из «Зандхауена» в «Ганновер». Клубы, которые играют во второй Бундеслиге, уже торгуются.
- «РБ Лейпциг» объявил о трансфере защитника загребского «Динамо» Йошко Гвардиола. Ближайший сезон 18-летний футболист проведет в аренде в Хорватии, а в Германию вылетит с 1 июля 2021 года.
А еще в Испании:
- «Mundo Deportivo пишет, что «Барса» вот-вот объявит о приобретении у «Аякса» защитника Сержиньо Деста. Он уже сообщил одноклубникам, что уезжает в Каталонию.
- Недавно Диего Коста рассказывал, как кайфово играть с Луисом Суаресом, а теперь Marca пишет, что он может покинуть команду. Нападающий сказал, что его будущее находится в руках клуба, а этот самый клуб хочет продать бразильского испанца и купить Эдинсона Кавани.