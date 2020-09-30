Англия

Сделка дня: Росс Баркли («Челси» – «Астон Вилла»)

Трансферы Русский в Европе, Влашич в ЦСКА, Кариус не в «Ливерпуле». Сделки дня ВЧЕРА В 20:46

Полузащитник «Челси» проведет сезон-2020/21 в «Астон Вилле» на правах аренды. «Взять игрока уровня Росса – это настоящий переворот для нашего клуба, и я уверен, что он преуспеет здесь и улучшит нашу команду», – прокомментировал трансфер Баркли главный тренер бирмингемцев Дин Смит.

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нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может отправиться в годичную аренду в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS;

может отправиться в годичную аренду в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS; защитник «Арсенала» Сеад Колашинац в ближайшее время будет продан в «Байер» за 11 млн евро + бонусы;

в ближайшее время будет продан в «Байер» за 11 млн евро + бонусы; Адемола Лукман вернулся в АПЛ. Ранее он выступал за «Эвертон», а теперь «РБ Лейпциг» отдал его в аренду «Фулхэму».

Германия

Слух дня: Тома Лемар («Атлетико» – «Бавария»)

«Баварии» мало мощи в атаке: мюнхенцы наметили для себя новую трансферную цель – французского вингера Тома Лемара. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что игрок в ближайшие дни покинет «Ванда Метрополитано», на него осталось два претендента: «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Тома Лемар, «Атлетико» Фото: Getty Images

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«Вольфсбург» хочет взять в аренду нападающего московского «Динамо» Максимилиана Филиппа , пишет Kicker;

, пишет Kicker; «Шальке» и «Айнтрахт» обменялись вратарями: в Гельзенкирхен переехал 28-летний датчанин Фредерик Рённов, во Франкфурт – 22-летний немец Маркус Шуберт.

Италия

Сделка дня: Элдор Шомуродов («Ростов» – «Дженоа»)

Нападающий «Ростова» действительно переезжает в Серию A: трансфер подтвердили представители «Дженоа». «Мы согласовали сделку. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдeт совсем скоро», – передает Metaratings слова спортивного директора генуэзцев Даниэле Фаджиано.

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«Сампдория» арендовала у «Монако» нападающего Бальде Кейта. С футболистом сборной Сенегала подписан контракт, который, в случае его переезда в Геную на постоянной основе, будет рассчитан до 30 июня 2025 года.

Россия

Слух дня: Эктор Эррера («Атлетико» – «Зенит»)

«Зенит» по-прежнему ищет звездного новичка: Superdeporte пишет, что петербуржцы сделали предложение мексиканскому полузащитнику «Атлетико» Эктору Эррере. Сейчас 30-летний игрок раздумывает над оффером, но склоняется к тому, чтобы остаться в команде Диего Симеоне.

Эктор Эррера Фото: Getty Images

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полузащитник «Спартака» Ризиуан Мирзов отправился в аренду в «Химки» до конца сезона, сообщает sport_inside;

отправился в аренду в «Химки» до конца сезона, сообщает sport_inside; «Ростов» близок к трансферу нападающего Владимира Обухова из «Тамбова» – это замена Шомуродову;

из «Тамбова» – это замена Шомуродову; «Ахмат» близок к трансферу полузащитника Артема Поляруса из «Химок»;

из «Химок»; спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов подтвердил, что Александр Ломовицкий расторг арендное соглашение и вернулся в «Спартак». Вероятно, полузащитник уедет в тульский «Арсенал».

Франция

Слух дня: Диего Коста («Атлетико» – «ПСЖ»)

Диего Коста может покинуть «Атлетико» – сейчас агент футболиста Жорже Мендеш изучает варианты его трудоустройства. Больше всего сторону Косты привлекает вариант с «ПСЖ», который изучает возможность подписания 31-летнего игрока. Мадридский клуб не станет препятствовать Диего и готов отпустить его бесплатно. В случае ухода испанца, «Атлетико» намерен подписать нового нападающего, один из вариантов – бывший форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

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«Лион» объявил о переходе полузащитника Лукаса Пакета из «Милана». Сумма трансфера составила 20 млн евро.

Трансферы «Сити» отвалил 71 млн за защитника, Манджукич прокинул «Локомотив» 27/09/2020 В 19:45