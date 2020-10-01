Россия

Сделка дня: Денис Глушаков (свободный агент – «Химки»)

Трансферы Эррера в «Зените», «Челси» отдал Баркли, Коста хочет в «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД

«Химки» объявили о переходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова. 33-летний футболист заключил с клубом контракт, срок которого не разглашается, и уже присоединился к команде. «Рады приветствовать в «Химках» и желаем удачи в составе нашей команды!» – говорится в сообщении клуба.

Денис Глушаков Фото: Getty Images

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защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий перешли на правах аренды в тульский «Арсенал». Права на обоих игроков принадлежат «Спартаку»;

и полузащитник перешли на правах аренды в тульский «Арсенал». Права на обоих игроков принадлежат «Спартаку»; «Ахмат» приобрел полузащитника «Монпелье» Амира Адуева . 21-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до 2024 года;

. 21-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до 2024 года; «Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Обуховым из «Тамбова».

Испания

Сделка дня: Сержиньо Дест («Аякс» – «Барселона»)

«Барселона» объявила о трансфере правого защитника «Аякса» Сержиньо Деста. 19-летний американский футболист перешел в каталонский клуб за 21 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Срок контракта Деста с «Барсой» рассчитан до конца сезона-2024/25, клаусула – 400 млн евро.

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«Барселона» и «Манчестер Сити» ведут переговоры о переходе защитника Эрика Гарсии. Игрок хотел бы вернуться в Каталонию, но «Сити» просит за него слишком высокую сумму.

Италия

Сделка дня: Йенс Петтер Хауге («Будё-Глимт» – «Милан»)

«Милан» объявил о переходе норвежского нападающего Йенса Петтера Хауге из клуба «Будё-Глимт». «Россонери» подписали с 20-летним игроком контракт до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5 млн евро. Неделю назад Хауге забил за «Будё-Глимт» в матче с «Миланом» в Лиге Европы.

А еще:

полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед». По информации Calciomercato, бразилец надеется убедить в своей ценности нового главного тренера команды Андреа Пирло;

отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед». По информации Calciomercato, бразилец надеется убедить в своей ценности нового главного тренера команды Андреа Пирло; нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов официально присоединился к «Дженоа».

Германия

Слух дня: Максимилиан Филипп («Динамо» – «Вольфсбург»)

Нападающий московского клуба Максимилиан Филипп в ближайшее время станет игроком «Вольфсбурга». Как информирует «Спорт-Экспресс», немецкая сторона договорилась с «Динамо» о годичной аренде 26-летнего нападающего. 1 октября Филипп провел последнюю тренировку в составе бело-голубых. Он отыграл за «Динамо» 29 матчей, в которых забил девять мячей. Москвичи купили его у дортмундской «Боруссии» летом прошлого года за 20 миллионов евро.

А еще:

Боте Баку из «Майнца» стал игроком «Вольфсбурга», его контракт с «волками» рассчитан на пять лет.

А еще в Европе:

«Аякс» оперативно нашел замену Десту, купив Шона Клайбера из «Утрехта». Цена вопроса – 5 млн евро.

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Трансферы Русский в Европе, Влашич в ЦСКА, Кариус не в «Ливерпуле». Сделки дня 28/09/2020 В 20:46