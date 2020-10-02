Англия
Сделка дня: Риан Брюстер («Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»)
«Ливерпуль» – мастер продавать ненужных игроков за отличные деньги. Сегодня «Шеффилд Юнайтед» объявил о трансфере 20-летнего нападающего мерсисайдцев Риана Брюстера: по данным инсайдера Дэвида Орнштейна, сумма сделки составила 23 миллиона фунтов. В течение ближайших трех сезонов за «Ливерпулем» закреплено право приоритетного выкупа игрока.
А еще:
- «Лестер» приобрел 19-летнего защитника Уэсли Фофана из «Сент-Этьена», сумма сделки – 35+5 млн евро;
- «Вест Хэм» подписал правого защитника «Славии» Владимира Цоуфала за сумму в районе 6,5 млн евро, контракт заключен на три года;
- «Тоттенхэм» арендовал нападающего «Бенфики» Карлоса Винисиуса. За аренду «шпоры» заплатят 3 млн евро, но по окончании сезона будут обязаны выкупить бразильца за 45 млн.
Россия
Сделка дня: Резиуан Мирзов («Спартак» – «Химки»)
Хавбек пополнил состав красно-черных на правах аренды до конца сезона-2020/21.
А еще:
- бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что после 6 октября «Спартак» усилится «статусным правым защитником-легионером»;
- полузащитник датского «Мидтьюлланна» Эвандер может продолжить карьеру в чемпионате России, а именно в «Спартаке», сообщил журналист Фабио Алейшу.
Испания
Слух дня: Лукас Торрейра («Арсенал» – «Атлетико»)
«Атлетико» договорился с лондонским «Арсеналом» о переходе уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры. Как информирует Фабрицио Романо, мадридский клуб возьмет игрока в аренду до конца нынешнего сезона с опцией выкупа. Однако сделка не получит официального хода, пока «Атлетико» не продаст одного из двух футболистов – Эктора Эрреру (мексиканцем интересуется «Зенит») или Тома Лемара.
Лукас Торрейра
Фото: Getty Images
А еще:
- главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассчитывает, что клубу удастся спихнуть Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Вырученные деньги коуч хочет потратить на своего любимчика – Мемфиса Депая из «Лиона».
Италия
Сделка дня: Борха Майораль («Реал» – «Рома»)
23-летний нападающий «галактикос» Борха Майораль будет выступать за «волков» в аренде до конца нынешнего сезона. Кроме того, за римлянами закрепили право первоочередного выкупа форварда. В новом клубе Майораль получил 21-й номер.
А еще:
- 30-летний защитник «Пармы» Маттео Дармиан вот-вот перейдет в «Интер», проинформировал Джанлука ди Марцио;
- клуб Алексея Миранчука «Аталанта» арендовал у «Сампдории» форварда Фабио Депаоли, за бергамасками закреплено право выкупа.
А еще в Европе:
Марио Гётце, судя по всему, не перейдет в «Баварию» – руководство мюнхенского клуба отказалось удовлетворять желание Ханс-Дитера Флика и подписывать хрустального игрока. Теперь на автора золотого гола ЧМ-2014 претендует «Герта»: сейчас берлинская сторона ведет с Марио переговоры. Препятствием к осуществлению сделки могут послужить финансовые аппетиты Гётце – несмотря на неудачи последних лет, он по-прежнему хочет высокую зарплату.