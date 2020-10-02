Англия

Сделка дня: Риан Брюстер («Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»)

Трансферы «Барса» купила нового Дани Алвеса, игрок «Ростова» в Серии А ДЕНЬ НАЗАД

«Ливерпуль» – мастер продавать ненужных игроков за отличные деньги. Сегодня «Шеффилд Юнайтед» объявил о трансфере 20-летнего нападающего мерсисайдцев Риана Брюстера: по данным инсайдера Дэвида Орнштейна, сумма сделки составила 23 миллиона фунтов. В течение ближайших трех сезонов за «Ливерпулем» закреплено право приоритетного выкупа игрока.

А еще:

«Лестер» приобрел 19-летнего защитника Уэсли Фофана из «Сент-Этьена», сумма сделки – 35+5 млн евро;

из «Сент-Этьена», сумма сделки – 35+5 млн евро; «Вест Хэм» подписал правого защитника «Славии» Владимира Цоуфала за сумму в районе 6,5 млн евро, контракт заключен на три года;

за сумму в районе 6,5 млн евро, контракт заключен на три года; «Тоттенхэм» арендовал нападающего «Бенфики» Карлоса Винисиуса. За аренду «шпоры» заплатят 3 млн евро, но по окончании сезона будут обязаны выкупить бразильца за 45 млн.

Россия

Сделка дня: Резиуан Мирзов («Спартак» – «Химки»)

Хавбек пополнил состав красно-черных на правах аренды до конца сезона-2020/21.

А еще:

бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что после 6 октября «Спартак» усилится «статусным правым защитником-легионером»;

полузащитник датского «Мидтьюлланна» Эвандер может продолжить карьеру в чемпионате России, а именно в «Спартаке», сообщил журналист Фабио Алейшу.

Испания

Слух дня: Лукас Торрейра («Арсенал» – «Атлетико»)

«Атлетико» договорился с лондонским «Арсеналом» о переходе уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры. Как информирует Фабрицио Романо, мадридский клуб возьмет игрока в аренду до конца нынешнего сезона с опцией выкупа. Однако сделка не получит официального хода, пока «Атлетико» не продаст одного из двух футболистов – Эктора Эрреру (мексиканцем интересуется «Зенит») или Тома Лемара.

Лукас Торрейра Фото: Getty Images

А еще:

главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассчитывает, что клубу удастся спихнуть Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Вырученные деньги коуч хочет потратить на своего любимчика – Мемфиса Депая из «Лиона».

Италия

Сделка дня: Борха Майораль («Реал» – «Рома»)

23-летний нападающий «галактикос» Борха Майораль будет выступать за «волков» в аренде до конца нынешнего сезона. Кроме того, за римлянами закрепили право первоочередного выкупа форварда. В новом клубе Майораль получил 21-й номер.

А еще:

30-летний защитник «Пармы» Маттео Дармиан вот-вот перейдет в «Интер», проинформировал Джанлука ди Марцио;

вот-вот перейдет в «Интер», проинформировал Джанлука ди Марцио; клуб Алексея Миранчука «Аталанта» арендовал у «Сампдории» форварда Фабио Депаоли, за бергамасками закреплено право выкупа.

А еще в Европе:

Марио Гётце, судя по всему, не перейдет в «Баварию» – руководство мюнхенского клуба отказалось удовлетворять желание Ханс-Дитера Флика и подписывать хрустального игрока. Теперь на автора золотого гола ЧМ-2014 претендует «Герта»: сейчас берлинская сторона ведет с Марио переговоры. Препятствием к осуществлению сделки могут послужить финансовые аппетиты Гётце – несмотря на неудачи последних лет, он по-прежнему хочет высокую зарплату.

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