Англия

Слух дня: Эдинсон Кавани («ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»)

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«Манчестер Юнайтед» согласовал двухлетний контракт с уругвайцем Эдинсоном Кавани. Завтра он отправится в Манчестер, чтобы пройти медицинские тесты. Как сообщает ESPN, о трансфере объявят в течение двух дней.

А еще:

«МЮ», кажется, нескоро заполучит Алекса Теллеса, потому что требуемые «Порту» 20 млн евро англичан не устраивают. Однако Теллес находится на последнем контрактном сезоне, так что 1 января манкунианцы смогут свободно вести с ним переговоры о сделке.

Diario Sport сообщил: Усман Дембеле осознал, что вряд ли дождется много игрового времени при Кумане и все-таки готов уйти. Пока еще у француза есть неплохие варианты: «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед».

«Арсенал» свернул переговоры с «Лионом» по поводу перехода Уссема Ауара. Лондонцы отказались платить 50 +10 млн евро за таланта, утверждает Фабрицио Романо.

Россия

Слух дня: Вендел («Спортинг» – «Зенит»)

Центральный полузащитник «Спортинга» Вендел близок к переходу в «Зенит». Журналист Николо Скира пишет, что сделка уже закрыта. Петербуржцы заплатят за 23-летнего игрока 20 миллионов евро, он подпишет с новым клубом пятилетний контракт. Как сообщает журналист Goal Бруну Андраде, игрок уже прошел медобследование в одной из клиник Лиссабона.

А еще:

19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание «Галатасарая», причем, утверждает Metaratings.ru, его кандидатуру одобрил сам легендарный Фатих Терим. Турецкий клуб попытается приобрести Хвичу в зимнее окно, футболист оценивается в 4,5 млн евро.

«РБ-Спорт» выяснил, что «Динамо» продает нападающего Евгения Маркова в тульский «Арсенал». Туляки раскошелятся на 300 тысяч евро.

Германия

Слух дня: Каллум Хадсон-Одои («Челси» – «Бавария»)

«Бавария» все ближе подбирается к покупке англичанина у «Челси». Каллум не горит желанием покидать Лондон, но не исключено, что в понедельник он уже будет игроком Бундеслиги, пишет The Guardian. «Бавария» и раньше зарилась на Каллума, тогда тот просто продлил контракт с «синими». Но массовая закупка на «Стэмфорд Бридж» может сделать 19-летнего футболиста лишним. Тренер мюнхенцев Ханси Флик подтвердил заинтересованность в игроке.

А еще:

Согласно Sky Germany, Марк Рока – уже почти игрок «Баварии». Парень едет в Мюнхен для медобследования, а потом подпишет 4-летний контракт. «Эспаньол» на его продаже заработает 15 млн евро.

Италия

Слух дня: Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед» – «Рома»)

Главная англо-итальянская сага трансферного окна продолжается, манкунианцы разводят столичный клуб на деньги. Как сообщает Daily Mail, стороны уже согласовали сделку за 15 млн евро, но в последний момент «МЮ» запросил на три миллиона больше.

А еще:

«Ювентус» близок к покупке Федерико Кьезы из «Фиорентины», пишет TMW. Но! Туринцы не смогут купить его, пока сами не продадут кого-то подороже. В идеале «бьянконери» хотят продать Дугласа Косту в «Барсу».

Головной боли «Старой синьоре» добавляет Сами Хедира, который по-прежнему не желает разрывать контракт по-хорошему.

А еще в Европе:

Зидан уверял, что и так доволен командой, но все же хочет прикупить в «Реал» соотечественника. L'Equipe сообщил, что Зизу несколько раз встречался с полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром. 22-летний футболист оценивается Transfermarkt в 49,5 млн евро.

Лукас Торрейра из «Арсенала» прошел медобследование для «Атлетико». «Индейцы» арендуют его на год с правом выкупа за 20 млн евро.

Журналист Лоик Танци утверждает, что «ПСЖ» отказался от планов приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли и рассматривает другие варианты.

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