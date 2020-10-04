Англия

«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке крайнего защитника «Порту» Алекса Теллеса. Бразилец перейдет в «МЮ» всего за 15 миллионов евро плюс бонусы. У «драконов» не было выбора – сам футболист требовал трансфера и при этом хотел только на «Олд Траффорд».

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Алекс Теллес, «Порту» Фото: Getty Images

Sky Sports выяснил: Теллес должен был сегодня, 4 октября, отправиться в сборную на матчи с Боливией и Перу, но вместо этого сел на частный самолет и вылетел на медосмотр в Манчестер в 20:30 по московскому времени. В понедельник игрок пройдет обследование и полноценно вернется к национальной команде.

А еще:

Опорник «Челси» Тьемуэ Бакайоко прибыл в Неаполь, кадры с ним уже появились в твиттере. Совсем скоро француз официально станет игроком «Наполи» на правах аренды.

«Саутгемптон» подтвердил покупку 21-летнего опорника французской молодежки Ибраима Диалло, «Брест» получил за мальчика 15 миллионов евро.

«Тоттенхэм» продлил контракт с аргентинским ЦЗ Хуаном Фойтом и тут же слил его в годичную аренду в «Вильярреал».

«Вулверхэмптон» обновил край защиты – Рубен Винагре отправился в «Олимпиакос», на его место прибыл 19-летний вингбек «Анжера» Райан Айн-Нури.

Россия

«Локомотив» покупает примерно половину футболистов планеты. Прямо посреди матча с «Химками» гендиректор Василий Кикнадзе завел тачку и уехал на подписание контракта с Далером Кузяевым – об этом писал в телеграм-канале комментатор Илья Казаков. Кузяев получит зарплату в 2 млн евро в год плюс 2 млн евро подъемных.

Зе Луиш, «Порту» Фото: Getty Images

Второй неожиданный вариант – Зе Луиш в «Локо». Экс-форвард «Спартака» присел на лавку в «Порту» и вернется в Россию под Лигу чемпионов – информацию подтверждают источники «СЭ», «Чемпионата» и Sports.ru. Sport24 добавил, что при приезде Зе Кикнадзе продаст Эдера, но куда – секрет. Также в Черкизово примеряли Николу Калинича из «Атлетико» (мимо – агент нашел ему вариант в «Торино») и Жерара Деулофеу из «Эвертона» (тоже посредник постарался).

А еще:

Зелимхан Бакаев мог уехать в Италию! «Чемпионат» заявил, что полузащитником московского «Спартака» интересовался «Торино», но руководство не отпустило Бакаева в аренду в туринский клуб.

Италия

Диого Далот перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Милан». Португалец будет бегать на «Сан-Сиро» под пятым номером и проведет сезончик в аренде.

А еще:

«Ювентус» выкупил у «Удинезе» за 10,7 миллионов евро полузащитника Роландо Мандрагору. Прикалдес в том, что два года назад «Юве» продал Мандрагору за 20 миллионов, а сейчас оставил его во Фриули еще на сезончик в аренду.

А еще «бьянконери» скинули в аренду Даниэле Ругани, которого пару лет примеряли к «Зениту» – центрбек отправился в «Ренн» и теперь, видимо, сыграет в ЛЧ против «Краснодара».

Чемпион Европы-2016 Адриен Силва не прижился в АПЛ и бесплатно перешел из «Лестера» в «Сампдорию», контракт рассчитан на два года.

А еще в Испании:

Жан-Клер Тодибо, «Барселона» Фото: From Official Website

«Фулхэм» торгуется с «Барселоной» за переход центрбека Жан-Клера Тодибо. Источники Sky Sports передают, что клубы сошлись на сумме в 20 миллионов евро, осталось уладить только личные условия контракта француза. В спор включилась еще и дортмундская «Боруссия», но там пока ничего конкретного.

Мадридский «Атлетико» отпустит Тома Лемара в аренду, но из претендентов остался только один клуб Премьер-лиги. Раньше французом интересовался «Арсенал», «Лейпциг» же отвалился. Об этом пишет The Telegraph.

Ветеран «Бетиса» Антонио Барраган на правах свободного агента перешел в «Эльче» – контракт на один сезон. Главный шок новости – а вы знали, что Барраган играл за «Ливерпуль»?

А еще в Германии:

«Бавария» объявила о приобретении Марка Роки из «Эспаньола». 23-летний опорник подписал контракт до 2025 года. Фабрицио Романо писал о 15 миллионах евро, которые получит каталонский клуб, на Transfermarkt напротив фамилии Роки стоит сумма в 9 мультов. Так что выбирайте источник, которому доверяете лично вы.

А еще мюнхенцы продали второго вратаря Свена Ульрайха в «Гамбург». Из уважения к заслугам сменщика Мануэля Нойера чемпионы Германии отпустили его за 500 тысяч евро и теперь покроют большую часть зарплаты – 3 из 3,5 млн евро будут платить именно короли Лиги чемпионов.

«Вердер» объявил об уходе двух игроков – Дэйви Классен вернулся в практически родной «Аякс» (цена вопроса – 11 млн евро), а Мартин Гарник просто расторг контракт по соглашению сторон.

А еще во Франции:

Жоау Мариу, «Локомотив» Фото: Getty Images

«ПСЖ» близок к аренде форварда «Эвертона» Мойзе Кина – в соглашении не будет пункта о выкупе, итальянец в 2021-м вернется на «Гудисон Парк». А еще Фабрицио Романо прознал, что полузащитник «Порту» Данилу Перейра уже заключил контракт с «Парижем», новичка вот-вот должны объявить официально. Одновременно с этим Романо опроверг инсайд L’Equipe, что на «Парк де Пренс» высадится экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу – никаких контактов у французов с «Интером» не было.

А еще на Украине:

Богдан Бутко снова отправился в Польшу – защитник «Шахтера» проведет в «Лехе» остаток 2020 года. 29-летний вингбек сборной Украины выступает в Познани с февраля и теперь поможет зарубежному клубу в Лиге Европы.

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