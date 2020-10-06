Англия

«Манчестер Юнайтед» подписал 27-летнего защитника «Порту» Алекса Теллеса и с удовольствием объявил об этом. Бразилец закрыл контракт по схеме 4+1 и обошелся манкам в 17,1 млн евро. За 5 лет в Португалии он забил 26 мячей и оформил 50 ассистов.

Трансферы Игрок «МЮ» – в «Милане», шопинг «Локо» под ЛЧ и новичок «Баварии» ВЧЕРА В 19:42

«Присоединиться к такому престижному клубу, как «Манчестер Юнайтед», – большая честь. Чтобы дождаться этого момента в своей карьере, нужно упорно трудиться. Сейчас, переходя в этот клуб, я могу пообещать, что отдам все свое сердце ради успеха. Я выиграл много трофеев с «Порту» и хочу продолжить это делать в «Юнайтед», – сообщил официальному сайту англичан Алекс.

Еще два новичка манкунианцев – Эдинсон Кавани и вингер «Аталанты» Амаду Траоре. Уругваец достался «дьяволам» бесплатно и подписал контракт по схеме 1+1. За 18-летнего ивуарийца «МЮ» заплатил 30 млн евро, но половину сезона он проведет в аренде в «Аталанте», так как не успел оформить необходимые документы.

Большая радость для поклонников «Арсенала» – клуб приобрел классного игрока в центр поля, полузащитника «Атлетико» Томаса Парти. Канониры заплатили мадридцам 50 млн евро – такова была сумма отступных за 27-летнего парня из сборной Ганы. Он подписал с английским клубом долгосрочный контракт, сообщил официальный сайт «Арсенала».

А еще в Англии:

«Эвертон» взял Бена Годфри из «Норвича». Контракт будет действовать до 2025 года, цена вопроса – 22 млн евро.

«Вулверхэмптон» отправил 21-летнего защитника Рубена Винагре годик погреться в Греции – его забрал «Олимпиакос».

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко снова уехал в аренду в Серию А, на этот раз в «Наполи».

«Вест Хэм» расторг контракты с полузащитниками Джеком Уилшером и Джошем Калленом.

«Лидс» подписал 4-летний контракт с бразильским вингером «Ренна» Рафиньей. Сумма сделки – 17+6 млн евро.

Вингер Тео Уолкотт вернулся в родной «Саутгемптон» – он на год арендован «святыми» у «Эвертона».

Защитник «МЮ» Крис Смоллинг спустя 10 лет на «Олд Траффорд» перебрался на постоянку в «Рому».

«Эвертон» добил состав шведским голкипером «Ромы» Робином Ульсеном – 30-летний футболист взят в аренду.

Германия

Эрик Чупо-Мотинг – игрок «Баварии» Фото: Getty Images

Мюнхенская «Бавария» в последний день трансферного окна объявила сразу о трех приобретениях. Новичками лучшего клуба Европы стали экс-форвард «ПСЖ» Эрик Шупо-Мотинг (свободный агент, контракт на 1 год), вингер «Ювентуса» Дуглас Коста (аренда на год) и защитник «Марселя» Буна Сарр (заплатили 10 млн евро, контракт на 4 года). Качественное усиление?

А еще в Германии:

Райан Сессеньон из «Тоттенхэма» не справился с задачей по закреплению на левом краю обороны «шпор» (туда взяли Регилона), поэтому угнал в годичную аренду. Молодого англичанина приняли в «Хоффенхайме».

«Бавария» отдала «Марселю» на год 21-летнего полузащитника Микаэля Кюизанса.

Испания

Мемфис Депай, «Лион» Фото: Getty Images

«Барселона» провалила финиш трансферного окна. Клуб до последнего пытался закрыть сделки по приобретению защитника «Ман Сити» Эрика Гарсии и атакующего полузащитника «Лиона» Мемфиса Депая, но потерпел неудачу.

Купить Гарсию помешали условия «Сити» и жадность каталонских боссов: «горожане» просили за футболиста 20 млн евро, а «Барса» уперлась и давала только 17. Для покупки Депая необходимо было продать Усмана Дембеле, но и этого не произошло.

А еще в Испании:

«Севилья» раскошелилась на полузащитника АЗ Уссама Идрисси. Цена вопроса: 12 млн евро. Твиттер Лиги чемпионов написал, что он скилловый. Возможно, поэтому нервионцы заключили с ним контракт до 2025 года.

А еще они выписали у «Герты» защитника Карима Рекика. 25-летний голландец подписал контракт на 5 лет. Сделка оценена в 4 млн евро.

Люка Зидан на правах свободного агента перешел в «Райо Вальекано».

Нападающий «Атлетико» Никола Калинич на флажке подписал двухлетний контракт с «Вероной». Никакого «Локомотива», только хардкор.

«Бетис» взял у «Барсы» в аренду защитника Хуана Миранду. 20-летний футболист до 2014 года воспитывался в академии «зелено-белых», так что фактически вернулся домой.

Жан-Клер Тодибо перебрался из «Барселоны» в «Бенфику». 20-летний французский защитник прошлый сезон провел в аренде в «Шальке», а теперь на два года с опцией выкупа переехал в Португалию.

«Атлетико» в рамках сделки по переходу Томаса Парти в «Арсенал» забрал у канониров на год полузащитника Лукаса Торрейру.

Франция

«ПСЖ» продолжил трансферные утехи и в последний день окна отжал у «Порту» опорника сборной Португалии Данило Перейру. 29-летний футболист поиграет в годичной аренде за 4 млн. У парижан есть опция выкупа за 16 млн евро.

А еще во Франции:

25-летний защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо проведет два сезона в аренде в «Лионе».

«Сент-Этьен» с опцией выкупа за 6,5 млн евро арендовал у «Байера» центрального защитника из Греции Панайотиса Рецоса.

«Ренн» заплатил 27 млн евро за вингера «Андерлехта» Жереми Доку. Контракт на 5 лет. Эксперты пишут, что это футболист с отличным дриблингом и ударом, у которого большой потенциал.

Полузащитник «Лиона» Жефф Рен-Аделаид за 25 млн евро перебрался в «Ниццу». Сначала он отыграет год в аренде, а затем уйдет на полноценный контракт.

Россия

Далер Кузяев, Россия – Хорватия, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Полузащитник сборной России Далер Кузяев, вероятно, продолжит карьеру в «Зените». По данным «Чемпионата», у футболиста больше нет вариантов за границей, а «Локомотив» не возбуждает Далера так сильно, чтобы польститься на предложение.

А еще в России:

Агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна заявил, что российский клуб потребовал у «Фулхэма» 25 млн евро за игрока и не отпустил его за меньшую сумму.

«Краснодар» рассчитывал купить армянского полузащитника «Хоффенхайма» Саркиса Адамяна, но того не подкупили условия контракта.

Италия

«Ювентус» на два года с правом выкупа арендовал звезду «Фиорентины», полузащитника Федерико Кьезу. Ранее ходили слухи, что игрок обойдется «бьянконери» в 50 млн евро, и это правда. «Юве» объявил, что заплатит 10 млн евро за два года аренды (3+7). Еще 40 млн капнут на счет «фиалок» в случае окончательной продажи футболиста.

22-летний итальянец оценивается Transfermarkt в 48 млн евро. В сезоне-2019/20 он сделал 11+9 в 37 матчах чемпионата и Кубка Италии.

А еще в Италии:

Маттео Дармиан сменил «Парму» на «Интер». Антонио Конте получил 30-летнего латераля в аренду. Но есть мини-проблема – bгрока нужно будет выкупить по ее окончании за 2,5 млн евро.

«Рома» отдала «Лейпцигу» в аренду на год полузащитника Джастина Клюйверта.

«Фиорентина» подписала 24-летнего центрального полузащитника «Ривер Плейт» Лукаса Мартинес Куарта на 5 лет за шесть млн евро и арендовала защитника «Монако» Антонио Барекку.

Защитник «Порту» Йордан Осорио, который в прошлом сезоне стал чемпионом России в составе «Зенита», за 4 млн евро перебрался в «Парму».

«Кальяри» на год арендовал вингера «Наполи» Адама Унаса.

Хосе Кальехон – еще один новичок «Фиорентины». Он пришел в статусе свободного агента.

Полузащитник «Нанта» Жан-Виктор Макенго – игрок «Удинезе». Контракт рассчитан до 2025 года.

Жерар Деулофеу променял великолепную РПЛ и футболку «Локомотива» на год аренды в «Удинезе».

Уругвайский защитник Диего Лаксальт, который в разные годы мог оказаться в «Зените» и «Локомотиве», перебрался на правах аренды из «Милана» в «Селтик».

Остальной мир

Центрфорвард сенсации прошлого португальского сезона «Фамаликана» Тони Мартинес переехал в «Порту» – за 23-летнего испанского страйкера «драконы» заплатили 3,5 миллиона евро.

«Олимпиакос» арендовал у ПСВ 25-летнего португальского вингера Бруму. Сделка рассчитана на год, стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.

Полузащитник Дэви Классен вернулся в «Аякс». 27-летний голландец покинул Амстердам в 2017-м, поиграл в «Эвертоне» и «Вердере», а теперь подписал с чемпионами Нидерландов контракт на 4 года.

Мануэл Фернандеш рискнул и снова подписал контракт с клубом, президент которого – женщина. Теперь португалец на два года связан с турецким «Кайсериспором».

«Бешикташ» взял полузащитника «Лестера» Рашида Геззаля. Сумма сделки неизвестна.

Трансферы Легионер за 20 млн в «Зените», Кавани в Англии. Сделки субботы 03/10/2020 В 21:05