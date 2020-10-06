Россия
Сделка дня: Вендел («Спортинг» – «Зенит»)
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«Зенит» объявил о соглашении с 23-летним футболистом «Спортинга» Венделом. Бразильский полузащитник подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт. О том, чем именно хорош Вендел, можно прочитать в нашем отдельном материале.
А еще в РПЛ:
- Евгений Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар», контракт рассчитан до лета 2024 года;
- Далер Кузяев не смог найти себе клуб в Европе и вернулся в «Зенит».
- Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Эльче». «Зенит» уточнил, что это не очередная аренда, а полноценный трансфер.
- «Динамо» объявило об уходе нападающего Евгения Маркова в «Краснодар» – контракт рассчитан на два сезона;
- «Спартак» сделал предложение «Метцу» о покупке правого защитника Фабьена Кентонса, сообщает «Чемпионат»;
- Зе Луиш вернулся в Россию – бывший форвард «Спартака» подписал трехлетний контракт с «Локомотивом».
Европа
- «Уотфорд» расторг контракт с Дэнни Уэлбеком – бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» остался без клуба;
- Фабиу Коэнтрау возобновил карьеру и подписал контракт с «Риу Ави».
- Сами Хедира не договорился с «Ювентусом» о расторжении контракта и остался вне заявки клуба на Лигу чемпионов;
- защитник Маланг Сарр, который летом перешел в «Челси» на правах свободного агента, уехал в аренду в «Порту».
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