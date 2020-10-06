Кавани в «МЮ», топчик в «Арсенале», «Барса» никого не купила

«Зенит» объявил о соглашении с 23-летним футболистом «Спортинга» Венделом. Бразильский полузащитник подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт. О том, чем именно хорош Вендел, можно прочитать в нашем отдельном материале.