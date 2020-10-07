Бывший полузащитник «Баварии» и «Боруссии» Марио Гётце заключил 2-летний контракт с ПСВ. Немец присоединился к клубу из Эйндховена на правах свободного агента. «Спасибо за теплый прием. С нетерпением жду новой страницы в своей карьере», – написал Марио в твиттере.