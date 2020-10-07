Сделка дня: Марио Гётце (свободный агент – ПСВ)
Бывший полузащитник «Баварии» и «Боруссии» Марио Гётце заключил 2-летний контракт с ПСВ. Немец присоединился к клубу из Эйндховена на правах свободного агента. «Спасибо за теплый прием. С нетерпением жду новой страницы в своей карьере», – написал Марио в твиттере.
Трансферы
Зе Луиш вернулся в РПЛ, Коэнтрау – в футбол, «Зенит» продал и купил
А еще:
- Джек Уилшир ведет переговоры с «Рейнджерс». Ранее экс-полузащитник «Арсенала» расторг контракт с «Вест Хэмом» и стал свободным агентом;
- бывший полузащитник «Зенита» Жулиано на правах свободного агента перешел в турецкий «Башакшехир».
- Киевское «Динамо» арендовало у «Брайтона» полузащитника сборной Румынии Тудора Бэлуцэ. 21-летний опорник будет выступать в столице Украины до конца сезона-2020/21;
- вингер «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон перешел на правах аренды в «Порту», срок соглашения рассчитан на один сезон;
- полузащитник «Уфы» Данила Емельянов перешел в аренду в астраханский «Волгарь»;
- еще одно арендное соглашение в России: защитник «Сочи» Игорь Юрганов на сезон уехал в «Балтику»;
- защитник Бруно Мартинс Инди («Сток Сити») на один сезон арендован АЗ из Алкмара.
- Австрийский полузащитник Кевин Штёгер подписал контракт с «Майнцем». Последние два сезона 27-летний футболист провел в «Фортуне»;
- швейцарец Тимм Клозе перешел из «Норвича» в «Базель». 32-летний защитник не захотел тухнуть в Чемпионшипе и вернулся на родину;
- Хатем Бен Арфа подписал контракт с «Бордо». Последние полгода француз провел в «Реал Вальядолид», но отыграл за испанскую команду всего 5 матчей.
- «Реал» хочет вернуть японского вундеркинда Такефусу Кубо из «Вильярреала», где он выступает в аренде. Мадридский клуб недоволен количеством времени, которое «желтая субмарина» выделяет Кубо: из 450 минут в сезоне-2020/21 он провел на поле всего 54;
- следующим летом «Манчестер Юнайтед» вернется за Джейдоном Санчо, но уже не будет фаворитом гонки. The Independent сообщает, что вингер рассчитывает присоединиться к «Ливерпулю» или «Баварии»;
- «Спартак» в ближайшие дни подпишет сразу двух футболистов – правого защитника и центрального полузащитника, сообщает телеграм-канал журналиста Вячеслава короткина;
- все лето и начало осени мы читали слухи о возможном уходе форварда Аркадиуша Милика из «Наполи». В итоге поляк остался в Неаполе, но его не включили в список игроков, которые могут принимать участие в матчах Серии A и Лиги Европы 🤦♂️
Трансферы
Кавани в «МЮ», топчик в «Арсенале», «Барса» никого не купила
Трансферы
Игрок «МЮ» – в «Милане», шопинг «Локо» под ЛЧ и новичок «Баварии»