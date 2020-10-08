«Ливерпуль» неожиданно объявил о трансфере 17-летнего вратаря «Флуминенсе» Марсело Питалуги. Детали сделки оба клуба скрыли. Возможно, паренька посоветовал сам Алиссон, потому что с молодым вратарем тренировался его брат.