Сделка дня: Марсело Питалуга («Флуминенсе» – «Ливерпуль»)

«Ливерпуль» неожиданно объявил о трансфере 17-летнего вратаря «Флуминенсе» Марсело Питалуги. Детали сделки оба клуба скрыли. Возможно, паренька посоветовал сам Алиссон, потому что с молодым вратарем тренировался его брат.

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  • Полузащитник Джек Уилшир, который на неделе разорвал контракт с «Вест Хэмом», ведет переговоры о трудоустройстве в «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
  • «Милан» предложил новый контракт полузащитнику Хакану Чалханоглу. «Россонери» хотят переподписать 26-летнего турка до 2024 года.
  • «Вест Хэм» ведет переговоры с «Борнмутом» по Джошу Кингу. Сделка обойдется «молотобойцам» в 11-16 млн евро.
  • Лука Модрич очень хочет остаться в «Реале» и готов пойти на понижение зарплаты. Контракт 35-летнего хорвата истечет в конце сезона.
  • «Фламенго» ведет переговоры со «Спартаком» о продлении аренды Педро Роши. 26-летний форвард должен вернуться в Москву в декабре, но может остаться в Бразилии до августа.
  • Сам «Спартак» договаривается с защитником «Бордо» Юссуфом Сабали. Футболист оценивается в 8 млн евро.
  • «Оренбург» объявил о расставании с защитником Виталием Шаховым.
  • Киевское «Динамо» до 2025 года продлило контракт с нападающим Владиславом Супрягой. Летом им интересовалась «Болонья» и предлагала «Киеву» 10 млн евро.
  • 29-летний испанский защитник «Уотфорда» Кико Фемения близок к переходу в «Спартак». По данным Sport.es, футболист переберется в Москву в аренду с обязательством выкупа.
  • Вместо Фемении красно-белые могли подписать экс-защитника «Ливерпуля» Натаниэля Клайна, который находится в статусе свободного агента. По мнению портал Prosport, москвичей отпугнула последняя травма 29-летнего игрока – у него были порваны кресты.

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