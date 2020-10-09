Почти сделка дня: Виктор Мозес («Челси» – «Спартак»)
Антонио Конте, Виктор Мозес, «Челси»
Фото: Getty Images
Трансферы
«Спартак» отказался от защитника «Ливерпуля» и ждет замену из «Уотфорда»
Российские инсайдеры настойчиво утверждают: сделка между «Спартаком» и «Челси» закрыта. Нигерийскому защитнику, умеющему отлично подключаться в атаку, осталось лишь пройти обследование, которое намечено на субботу, 10 октября.
Пока неизвестно лишь то, как именно будет оформлен переход. Кто-то считает, что Мозес будет арендован на год с правом выкупа, а кто-то сообщает, что игрок подпишет 3-летний контракт.
А еще:
- Месут Озил требует от «Арсенала» 14,3 млн евро за досрочное расторжение контракта – всю сумму, причитающуюся ему по соглашению, рассчитанному до лета 2021 года.
- По данным ESPN, «Барса» очень хотела расстаться в летнее окно с Усманом Дембеле и Самюэлем Умтити, но игроки отказались покинуть клуб.
- 25-летний нападающий «Ренна» Мбайе Ньянг, который ранее выступал за «Милан», на правах аренды отправится в «Сент-Этьен».
- «Порту» заинтересован в аренде полузащитника «МЮ» Джесси Лингарда, об этом написал ESPN.
- Джек Уилшир отклонил предложение «Рейнджерс» и надеется перейти в клуб из топ-5 чемпионатов.
- «Ареццо» официально объявил о переходе экс-нападающего «Атлетико» и «Милана» Алессио Черчи. 33-летний форвард подписал с клубом Серии С контракт на 3 сезона.
- Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири может покинуть «Ливерпуль», но не в это окно, а в следующее. Швейцарца с ногами-банками хочет приобрести «Галатасарай».
- «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» поборются за центрального защитника «Суонси» Джо Родона. По данным Николо Скиры, валлийцы хотят за 22-летнего игрока 20 млн фунтов.
- 19-летний защитник Вильям Салиба, купленный в прошлом году у «Сент-Этьена» за 35 млн евро, до сих пор не дебютировал за «Арсенал» и, похоже, в ближайшее время не дебютирует. «Канониры» ведут переговоры с клубами Чемпионшипа об аренде, пишет Goal.
- L’Equipe написал об интересе московского «Динамо» к 28-летнему французу Лоику Ландру из «Нима». Его контракт истечет летом 2021-го, что позволит уже зимой начать переговоры непосредственного с самим игроком.
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