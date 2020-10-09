Российские инсайдеры настойчиво утверждают: сделка между «Спартаком» и «Челси» закрыта. Нигерийскому защитнику, умеющему отлично подключаться в атаку, осталось лишь пройти обследование, которое намечено на субботу, 10 октября.

Пока неизвестно лишь то, как именно будет оформлен переход. Кто-то считает, что Мозес будет арендован на год с правом выкупа, а кто-то сообщает, что игрок подпишет 3-летний контракт.