Слух дня: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед» – «Спартак»)

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в московский «Спартак». Манкунианцы не собираются продлевать контракт с аргентинцем и даже не включили его в заявку на Лигу чемпионов. Конкуренцию красно-белым в борьбе за Рохо составят «Эстудиантес» и «Спортинг», сообщает Futaa.

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Лионель Месси, Маркос Рохо Фото: Getty Images

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на правах аренды до конца нынешнего сезона перешел в омский «Иртыш»; «Тамбов» объявил о переходе экс-защитника «Оренбурга» Виталия Шахова , соглашение рассчитано на 2 года;

, соглашение рассчитано на 2 года; защитник «Уотфорда» Крэйг Доусон близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports;

близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports; «Динамо» и «Спартак» ведут борьбу за защитника «Спортинга» и сборной Северной Македонии Стефана Ристовски. По информации A Bola, 28-летний игрок может быть взят в аренду с правом выкупа за 2,5-3 млн евро.

«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как сообщает Calciomercato, следующим летом парижане предпримут новую попытку купить 35-летнего футболиста. Впрочем, португалец пока не планирует менять команду и намерен остаться в Турине как минимум до 2022 года.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

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бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид присоединился к клубу «Богемианс-1905», который выступает в чемпионате Чехии;

присоединился к клубу «Богемианс-1905», который выступает в чемпионате Чехии; нападающий «Ахмата» Идрис Умаев на правах аренды перешел в «Чайку», соглашение рассчитано на один сезон;

на правах аренды перешел в «Чайку», соглашение рассчитано на один сезон; Папа Гуйе заключил контракт с «Металлом» из Второй украинской лиги. Вы помните этого парня по игре за «Ростов», «Днепр» и «Актобе»;

заключил контракт с «Металлом» из Второй украинской лиги. Вы помните этого парня по игре за «Ростов», «Днепр» и «Актобе»; будущим летом Давид Алаба, вероятно, переберется на правах свободного агента в «Ювентус». Австриец уже договорился с туринцами об условиях личного контракта.

Calciomercato сообщил, что «Спартак» предложил 3 млн евро в год 33-летнему полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире, однако немец отказался переезжать в Россию. В ближайшее время он расторгнет контракт с туринцами и отправится покорять MLS.

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