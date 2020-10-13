Сделка дня

Кто бы мог подумать, что самым интересным трансфером дня станет переход Жасурбека Жалолиддинова в «Тамбов». Во-первых, «Локо» отдал игрока в аренду и будет полностью выплачивать его зарплату. Во-вторых, переход узбекского Месси в «Локо» стал суперскандальным. Прочитайте наш свежий текст и сделайте выводы.

Трансферы Хедира отказал «Спартаку», «ПСЖ» манит Роналду. Сделки и слухи дня ВЧЕРА В 19:38

Слух дня

«Реал» может потерять Серхио Рамоса. Клуб до сих пор не предложил капитану новый контракт, действующий истекает летом 2021-го. El Chiringuito пишет, что у защитника уже есть предложения от «Ювентуса» и «ПСЖ».

Серхио Рамос Фото: Getty Images

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все ждут от «Спартака» объявления о переходе Мозеса , но офишала до пор нет. Уже пошли слухи, что Виктор провалил медосмотр. Но goalballlive сообщает, что со здоровьем защитника «Челси» все окей;

, но офишала до пор нет. Уже пошли слухи, что Виктор провалил медосмотр. Но goalballlive сообщает, что со здоровьем защитника «Челси» все окей; Роман Нойштедтер вернулся в «Динамо» с двукратным сокращением зарплаты. Теперь полузащитник будет получать около 500 тысяч евро за сезон («СЭ»);

вернулся в «Динамо» с двукратным сокращением зарплаты. Теперь полузащитник будет получать около 500 тысяч евро за сезон («СЭ»); «Динамо» и «Ленинградец» договорились о переходе 19-летнего вратаря юношеской сборной России Ивана Будачева. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин сообщил, что Рино Гаттузо хотел подписать в «Наполи» Далера Кузяева. Вячеслав Короткин из «СЭ» опроверг эту информацию и добавил, что по Кузяеву выходили на представителя скаутской службы неаполитанцев, а не на главного тренера.

«Манчестер Сити» второй год подряд отдал в аренду «Мидлсбро» полузащитника Патрика Робертса. Клуб, представляющий Чемпионшип, вернет футболиста ближайшим летом.

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правый вингер Никита Безлихотнов пополнил состав «СКА-Хабаровск». Ранее он выступал за казахстанский «Кызыл-Жар»;

пополнил состав «СКА-Хабаровск». Ранее он выступал за казахстанский «Кызыл-Жар»; нападающий «Леванте» Эрнани Фортеш перешел на правах аренды в клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Премьер-лиги;

перешел на правах аренды в клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Премьер-лиги; состав «Томи» на правах свободного агента пополнил правый защитник Давид Мильдзихов ;

; Лука Джорджевич на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Нападающий подписал контракт до конца сезона («РБ-Спорт»);

на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Нападающий подписал контракт до конца сезона («РБ-Спорт»); лидер «Шахтера» Тайсонобъявил, что покинет команду по окончании сезона и вернется в Бразилию.

Трансферы Мозес в «Спартаке», Озил хочет 14 млн за разрыв контракта с «Арсеналом» 09/10/2020 В 19:32