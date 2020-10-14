Сделка дня: Марко Дуганжич (из «Ботошани» в «Сочи»)
Состав «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич. Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать в РПЛ под 17-м номером, детали его контракт не разглашаются. 26-летний Дуганджич в минувшем сезоне провел в составе румынского «Ботошани» 11 матчей и забил 8 мячей.
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