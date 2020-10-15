«Спартак» объявил о подписании футболиста «Челси» Виктора Мозеса. 29-летний игрок присоединился к московскому клубу на правах аренды с возможностью выкупа. По данным журналиста Ивана Карпова, речь идет об обязательном выкупе, но его опции привязаны не только к персональным показателям футболиста, но и к достижениям команды.