Сделка дня: Виктор Мозес (из «Челси» в «Спартак»)
«Спартак» объявил о подписании футболиста «Челси» Виктора Мозеса. 29-летний игрок присоединился к московскому клубу на правах аренды с возможностью выкупа. По данным журналиста Ивана Карпова, речь идет об обязательном выкупе, но его опции привязаны не только к персональным показателям футболиста, но и к достижениям команды.
Вторую половину прошлого сезона универсальный нигерийский игрок провел в «Интере» – вместе с Антонио Конте он брал чемпионство в Англии, но в составе миланского клуба закрепиться не сумел. Мозес может сыграть на любой позиции правого фланга – как в атаке, так и в обороне.
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