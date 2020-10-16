Сделка дня: Килиан Мбаппе (из «ПСЖ» в «Реал» или «Барселону»)
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт контактировал с представителями Килиана Мбаппе. Функционер хочет сделать громкий трансфер важной частью предвыборной кампании, но ему уже дали понять, что сам француз мечтает о переходе в «Реал» – Килиан болеет за «сливочных» с детства. Как сообщает AS, «Мадрид» не сбавляет интереса к игроку. «ПСЖ» готов к переговорам и рассчитывает включить в сделку Тибо Куртуа.
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Фото: Getty Images
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