Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт контактировал с представителями Килиана Мбаппе. Функционер хочет сделать громкий трансфер важной частью предвыборной кампании, но ему уже дали понять, что сам француз мечтает о переходе в «Реал» – Килиан болеет за «сливочных» с детства. Как сообщает AS, «Мадрид» не сбавляет интереса к игроку. «ПСЖ» готов к переговорам и рассчитывает включить в сделку Тибо Куртуа.