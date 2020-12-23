Кажется, мучения Кристиана Эриксена в «Интере» подходят к концу – клуб официально заявил о желании расстаться с датчанином.
«Подтверждаю, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он входил в наши планы на будущее, но сейчас у него возникли проблемы в «Интере». Будет правильно, если он перейдет на новое место», – сказал гендиректор клуба Беппе Маротта Sky Sport Italia.
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- Кристиан перешел в «Интер» в январе 2020-го за 27 млн евро.
- На момент трансфера в «Интер» Transfermarkt оценивал Эриксена в 90 млн евро, сейчас – в 50 млн.
- 28-летний полузащитник лишь четыре раза выходил в стартовом составе в чемпионате Италиии-2020/21. У него нет ни одного результативного действия.
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