«Подтверждаю, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он входил в наши планы на будущее, но сейчас у него возникли проблемы в «Интере». Будет правильно, если он перейдет на новое место», – сказал гендиректор клуба Беппе Маротта Sky Sport Italia.