Кажется, мучения Кристиана Эриксена в «Интере» подходят к концу – клуб официально заявил о желании расстаться с датчанином.

«Подтверждаю, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он входил в наши планы на будущее, но сейчас у него возникли проблемы в «Интере». Будет правильно, если он перейдет на новое место», – сказал гендиректор клуба Беппе Маротта Sky Sport Italia.

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  • Кристиан перешел в «Интер» в январе 2020-го за 27 млн евро.
  • На момент трансфера в «Интер» Transfermarkt оценивал Эриксена в 90 млн евро, сейчас – в 50 млн.
  • 28-летний полузащитник лишь четыре раза выходил в стартовом составе в чемпионате Италиии-2020/21. У него нет ни одного результативного действия.

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