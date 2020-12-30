С первого января футболисты, у которых остается меньше шести месяцев контракта, могут вести переговоры с новыми клубами. Возможно, нас ждут крутые трансферы, если боссы этих игроков решат заработать на них хоть что-то.

А сейчас полистайте эту новость и ужаснитесь, какие топы могут достаться новым клубам абсолютно бесплатно.

Чемпионат Испании
Месси: «Восхищаюсь Криштиану, Надалем, Федерером и Леброном»
28/12/2020 В 15:29

РПЛ

ИгрокКлубСтоимость на 30 декабря
Виктор Классон«Краснодар»12 млн евро
Себастьян Дриусси «Зенит»10 млн евро

Лига 1

ИгрокКлубСтоимость на 30 декабря
Мемфис Депай «Лион»45 млн евро
Флориан Товен«Марсель»32 млн евро
Анхель ди Мария«ПСЖ»32 млн евро
Юлиан Дракслер«ПСЖ»24 млн евро
Хуан Бернат«ПСЖ»16 млн евро

Мемфис Депай, «Лион»

Фото: Getty Images

Серия А

ИгрокКлубСтоимость на 30 декабря
Джанлуиджи Доннарумма«Милан»60 млн евро
Хакан Чалханоглу«Милан»35 млн евро
Аркадиуш Милик«Наполи»22 млн евро
Генрих Мхитарян«Рома»20 млн евро
Никола Максимович«Наполи»15 млн евро
Эльсейд Хюсай«Наполи»14 млн евро

Бундеслига

ИгрокКлубСтоимость на 30 декабря
Давид Алаба«Бавария»65 млн евро
Джером Боатенг«Бавария»12 млн евро
Хави Мартинес«Бавария»12 млн евро

Примера

ИгрокКлубСтоимость на 30 декабря
Лионель Месси«Барселона»100 млн евро
Рики Пуч«Барселона»20 млн евро
Серхио Рамос«Реал Мадрид»14 млн евро
Лука Модрич «Реал Мадрид»10 млн евро
Томаш Вацлик«Севилья»10 млн евро

Лионель Месси

Фото: Getty Images

АПЛ

ИгрокКлубСтоимость на 30 декабря
Жоржиньо Вейналду«Ливерпуль»40 млн евро
Серхио Агуэро«Манчестер Сити»35 млн евро
Эрик Гарсия«Манчестер Сити»20 млн евро
Шкодран Мустафи«Арсенал»12 млн евро
Эдинсон Кавани«Манчестер Юнайтед»12 млн евро
Джесси Лингард «Манчестер Юнайтед»10 млн евро
Хуан Мата«Манчестер Юнайтед»7,5 млн евро
Давид Луис«Арсенал»6 млн евро
Месут Озил«Арсенал»5 млн евро
  • В Англии трансферы можно начинать прямо со старта года – с 1 января.
  • Следом начнут во Франции и Германии – 2 января.
  • В Испании и Италии футболистов можно покупать позже остальных топ-чемпионатов – с 4 января.
  • В РПЛ период дозаявок разрешат с 29 января.

В Европе 1 января откроют трансферное окно-2021. Как оно будет работать?

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