С первого января футболисты, у которых остается меньше шести месяцев контракта, могут вести переговоры с новыми клубами. Возможно, нас ждут крутые трансферы, если боссы этих игроков решат заработать на них хоть что-то.
А сейчас полистайте эту новость и ужаснитесь, какие топы могут достаться новым клубам абсолютно бесплатно.
Чемпионат Испании
Месси: «Восхищаюсь Криштиану, Надалем, Федерером и Леброном»
РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Стоимость на 30 декабря
|Виктор Классон
|«Краснодар»
|12 млн евро
|Себастьян Дриусси
|«Зенит»
|10 млн евро
Лига 1
|Игрок
|Клуб
|Стоимость на 30 декабря
|Мемфис Депай
|«Лион»
|45 млн евро
|Флориан Товен
|«Марсель»
|32 млн евро
|Анхель ди Мария
|«ПСЖ»
|32 млн евро
|Юлиан Дракслер
|«ПСЖ»
|24 млн евро
|Хуан Бернат
|«ПСЖ»
|16 млн евро
Мемфис Депай, «Лион»
Фото: Getty Images
Серия А
|Игрок
|Клуб
|Стоимость на 30 декабря
|Джанлуиджи Доннарумма
|«Милан»
|60 млн евро
|Хакан Чалханоглу
|«Милан»
|35 млн евро
|Аркадиуш Милик
|«Наполи»
|22 млн евро
|Генрих Мхитарян
|«Рома»
|20 млн евро
|Никола Максимович
|«Наполи»
|15 млн евро
|Эльсейд Хюсай
|«Наполи»
|14 млн евро
Бундеслига
|Игрок
|Клуб
|Стоимость на 30 декабря
|Давид Алаба
|«Бавария»
|65 млн евро
|Джером Боатенг
|«Бавария»
|12 млн евро
|Хави Мартинес
|«Бавария»
|12 млн евро
Примера
|Игрок
|Клуб
|Стоимость на 30 декабря
|Лионель Месси
|«Барселона»
|100 млн евро
|Рики Пуч
|«Барселона»
|20 млн евро
|Серхио Рамос
|«Реал Мадрид»
|14 млн евро
|Лука Модрич
|«Реал Мадрид»
|10 млн евро
|Томаш Вацлик
|«Севилья»
|10 млн евро
Лионель Месси
Фото: Getty Images
АПЛ
|Игрок
|Клуб
|Стоимость на 30 декабря
|Жоржиньо Вейналду
|«Ливерпуль»
|40 млн евро
|Серхио Агуэро
|«Манчестер Сити»
|35 млн евро
|Эрик Гарсия
|«Манчестер Сити»
|20 млн евро
|Шкодран Мустафи
|«Арсенал»
|12 млн евро
|Эдинсон Кавани
|«Манчестер Юнайтед»
|12 млн евро
|Джесси Лингард
|«Манчестер Юнайтед»
|10 млн евро
|Хуан Мата
|«Манчестер Юнайтед»
|7,5 млн евро
|Давид Луис
|«Арсенал»
|6 млн евро
|Месут Озил
|«Арсенал»
|5 млн евро
- В Англии трансферы можно начинать прямо со старта года – с 1 января.
- Следом начнут во Франции и Германии – 2 января.
- В Испании и Италии футболистов можно покупать позже остальных топ-чемпионатов – с 4 января.
- В РПЛ период дозаявок разрешат с 29 января.
Чемпионат Германии
Холанн назвал 3 лучших центральных защитников футбола
Чемпионат Испании
Большое интервью Месси: об обмане Бартомеу, Гризманне и не только