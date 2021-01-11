«Ювентусу» и «Тоттенхэму» интересен вингер «Штутгарта» Гонсалес. Ага, тот самый, которого недавно отправляли в «Зенит». По информации The Athletic, гранды уже связывались с немецким клубом.
11:46
Харри Уинкс готов к переходу в «Валенсию», если «летучие мыши» договорятся с «Тоттенхэмом».Английский полузащитник рад возможной аренде, сообщает Гильем Балаге.
11:27
Уже есть реакция Камавинги на интерес «Реала».
«Конечно, приятно, когда тобой интересуются действительно большие клубы, но я сохраняю хладнокровие. Я игрок «Ренна», пока подождем конца сезона. Потом встретимся с руководством и взвесим все за и против», – цитирует Камавингу Canal+.
11:19
Эдуардо Камавинга, на которого огромный спрос в Европе, кажется, выбрал «Реал». По информации AS, 18-летний игрок «Ренна» сообщил агенту о желании перейти в «Мадрид». Боссы французского клуба решили, что удержать звезду уже не получится, и попытаются выручить за него 80 млн евро.
11:02
Всем привет! Скучали по трансферам? Они вернулись!
«Ювентусу» и «Тоттенхэму» интересен вингер «Штутгарта» Гонсалес. Ага, тот самый, которого недавно отправляли в «Зенит». По информации The Athletic, гранды уже связывались с немецким клубом.
Харри Уинкс готов к переходу в «Валенсию», если «летучие мыши» договорятся с «Тоттенхэмом».Английский полузащитник рад возможной аренде, сообщает Гильем Балаге.
Уже есть реакция Камавинги на интерес «Реала».
«Конечно, приятно, когда тобой интересуются действительно большие клубы, но я сохраняю хладнокровие. Я игрок «Ренна», пока подождем конца сезона. Потом встретимся с руководством и взвесим все за и против», – цитирует Камавингу Canal+.
Эдуардо Камавинга, на которого огромный спрос в Европе, кажется, выбрал «Реал». По информации AS, 18-летний игрок «Ренна» сообщил агенту о желании перейти в «Мадрид». Боссы французского клуба решили, что удержать звезду уже не получится, и попытаются выручить за него 80 млн евро.
Всем привет! Скучали по трансферам? Они вернулись!