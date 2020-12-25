Заканчивается календарный год, и это значит, что приближается зимнее трансферное окно – безумная ярмарка, когда футбольные клубы будут сжигать миллионы евро и переманивать нужных форвардов и защитников.

Из-за сбитого сезона летний период дозаявок открылся рекордно поздно – в Англии, например, дали старт ТО 27 июля, в Испании 4 августа, а в Италии вообще 1 сентября. В основном клубам разрешали переходы до первых чисел октября, в АПЛ продлили финиш до середины осени – 16 октября.

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Когда откроется зимнее трансферное окно в Европе?

«Барселона», Лига чемпионов, мяч Фото: Getty Images

В Англии трансферы можно начинать прямо со старта года – с 1 января запустят период дозаявок в Премьер-лиге и Чемпионшипе. Следом начнут во Франции и Германии – 2 января. В Испании и Италии футболистов можно покупать позже остальных топ-чемпионатов – с 4 января.

При этом европейские клубы все еще могут подписывать футболистов, которые находятся в статусе свободных агентов. Важное уточнение – у этих игроков не должны действовать контракты с другими командами на момент закрытия летне-осеннего трансферного окна в октябре 2020 года.

Когда откроется зимнее трансферное окно в России? А когда закроется?

Российская Премьер-лига, логотип, мяч Фото: Getty Images

Исполнительный комитет РФС утвердил сроки переходов футболистов из клуба в клуб. Официально в Премьер-лиге период дозаявок разрешат с 29 января.

Но зимнее окно в РПЛ приоткроют на меньшее время, чем в лигах топ-5. Оно продлится всего 28 дней, то есть игроков уже нельзя будет зарегистрировать в офисе Сергея Прядкина, начиная с 25 февраля.

Когда закроется зимнее трансферное окно в Европе?

В разных странах – по-разному, в зависимости от времени старта дозаявочного периода. В Англии захлопнут форточку 31 января, то есть «Ман Сити», «Ливерпулю», «МЮ» и другим топ-клубам на шопинг отвели ровно 30 дней. Столько же в Бундеслиге и Лиге 1 – Германия с Францией закроют окно 1 февраля. А в Испании и Италии сократили время на регистрацию новых футболистов – запрет вступит в силу также 1 февраля, при более поздней дате начала.

А уже есть официально подтвержденные трансферы? Кто-то из топ-клубов кого-то купил?

Да, еще 5 октября «Манчестер Юнайтед» потратил 30 миллионов евро на 18-летнего вингера «Аталанты» Амада Диалло. У молодого ивуарийца еще меньше игрового времени, чем у Алексея Миранчука – три выхода на замену в этом сезоне и 44 минуты на поле (не в среднем за матч, а всего). Президент «Бергамо» говорил, что переговоры шли год, а инсайдер The Guardian Фабрицио Романо заявил: в «МЮ» уверены, что приобрели будущую звезду.

Диалло только в середине декабря получил итальянский паспорт вместе с разрешением на работу в Великобритании. В январе он вылетит в Англию и присоединится к «Юнайтед».

Также в новом календарном году в Манчестере приземлится другой талант – Филип Стеванович играет на краю полузащиты «Партизана», а теперь получит шанс в «Сити». Белградский клуб подтвердил трансфер и предварительное соглашение Стевановича с «горожанами». 18-летний вингер обошелся шейхам и Хосепу Гвардиоле в 8,5 миллиона евро.

А еще в Италии «Аталанта» потратила часть выплат за Диалло на защитника сборной Дании. Йоаким Мэле также в январе переберется из бельгийского «Генка», у него уже на руках подписанный контракт до 2023 года. «Бергамо» отправило его бывшему клубу 11 миллионов евро.

Кто из топ-футболистов может зимой договариваться с новыми клубами?

Лионель Месси, «Барселона» – «Валенсия» Фото: Getty Images

Конечно, первый – это суперзвезда «Барселоны» Лионель Месси. После его осеннего бунта мы все помним, что в контракте Лео с каталонцами нет пункта об одностороннем расторжении по желанию игрока. Но сам договор истекает летом 2021 года, так что зимой он свободно может вступать в переговоры и подписывать предварительные соглашения. Круг кандидатов ограничен, и мы все их знаем – «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Вест Бромвич».

Также «Интер» выставил на трансфер экс-полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Информацию подтвердил гендиректор «нерадзурри» Беппе Маротта. Датчанина подписали лишь в январе 2020-го за 20 миллионов евро с зарплатой в 10 млн евро в год.

Защитник «Баварии» Давид Алаба выкручивал руки мюнхенцам и требовал повышения зарплаты, но руководство немецкого суперклуба не согласилось на требования Алабы (или его агента Пини Захави). Жадный австриец хотел зарплату в 25 миллионов евро за сезон и с января может торговаться за кэш с другими грандами.

Также контракт заканчивается у Жоржиньо Вейналдума. «Ливерпуль» вроде бы приобрел Тьяго Алькантару, Юрген Клопп рассчитывает на продление соглашения с голландцем, но менеджеры «красных» на всякий случай присматривают на замену Ива Биссума из «Брайтона».

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