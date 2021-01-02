Англия

«МЮ» удачно начал 2021-й, и теперь в клубе полны оптимизма. Даже если речь идет о подписании Джейдона Санчо. Как передает 90 min, руководство «дьяволов» уверено, что 112 млн евро сделают дортмундскую «Боруссию» более сговорчивой.

transfers В Европе 1 января откроют трансферное окно-2021. Как оно будет работать? 25/12/2020 В 18:45

Джанлуиджи Доннарумма, «Милан» Фото: Getty Images

«Челси» нацелился на Джанлуиджи Доннарумму, у которого летом закончится контракт с «Миланом». Днем ранее итальянские медиа писали об уверенности руководства «россонери» в том, что 20-летний кипер останется в родном клубе. Но будет нелегко, потому что «Челси» уже начал переговоры. Об этом сообщил блогер @ExWHUemployee. Именно он первым объявил о покупке «синими» Эдуара Менди.

Еще в Англии

«Челси» вступил в борьбу за 20-летнего защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана. Ранее юношу мониторили «Милан» и «Ницца».

«Ливерпуль» продолжает закрывать двери перед своими футболистами. Как стало известно Liverpool Echo, Джердан Шачири тоже не покинет «Энфилд» до конца сезона.

Германия

Фабрицио Романо сообщил, что Давид Алаба, который в июне станет свободным агентом, получил предложения сразу со стороны 5 разных клубов. Однако защитник «Баварии» желает перейти в «Реал» и пока не спешит давать согласие другим претендентам. Мадридцы тоже сделают оффер в ближайшие дни.

Франция

По информации AS, «ПСЖ» готов подписать для Маурисио Почеттино двух его бывших игроков из «Тоттенхэма» – Кристиана Эриксена и Деле Алли. С датчанином проблем быть не должно, а вот Деле Алли (и любого другого игрока) «шпоры» не хотят отпускать в разгар сезона.

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