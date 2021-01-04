Россия

Резиуан Мирзов разрывает в матчах за «Химки», но все равно не убедил «Спартак». По информации «Чемпионата», москвичи готовы оставить вингера у красно-черных всего за 600 тысяч евро. В июле 2019-го «Спартак» потратил на Мирзова 4 млн евро.

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Красно-белые уже опровергли слухи: «В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже».

«Зенит» продолжает поиски полузащитника. Tuttosport пишет, что клуб из Санкт-Петербурга сохраняет интерес к Родриго де Паулю, который мог переехать в РПЛ еще летом. Правда, у сине-бело-голубых серьезные конкуренты: на лучшего бомбардира «Удинезе» претендуют «Милан» и «Интер».

Родриго де Пауль, «Удинезе» Фото: Getty Images

Сайт Walla сообщает, что ЦСКА после того, как «Маккаби» не отпустил в Москву Нету Лави, переключился на других полузащитников: Лукаша Калваха («Виктории Пльзень») и Адама Надя («Бристоль Сити»). Правда, агентство Careers Management Group опровергло информацию по Надю: «Мы не можем подтвердить, что ЦСКА интересуется Адамом. Пока это неправда».

А еще в России:

Голкипер «Шинника» Максим Матюша интересен «Ахмату»: по информации «Матч ТВ», 25-летний игрок, скорее всего, зимой отправится на просмотр в грозненский клуб.

Иван Карпов пишет, что новый гендиректора «Локо» Владимир Леонченко находится в поисках вариантов на позиции форварда, опорного полузащитника, центрального защитника и левого защитника. Правда, это планы на лето.

Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий за «Химки» на правах аренды, окончательно перейдет в подмосковный клуб летом 2021 года, сообщает «Чемпионат».

АПЛ

«Сити» предложил Кевину де Брёйне новый контракт, но бельгиец отверг его. Журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террер отметил, что на данный момент переговоры между Кевином и «Сити» не находятся на продвинутой стадии, и клуб не достиг большого прогресса.

Еще плохие новости для фанатов «Сити»: защитник Эрик Гарсия стал приоритетной целью «Барселоны». Каталонцы хотят переманить испанца уже в январе, но «горожане» против, сообщает Marca. Правда, контракт 19-летнего игрока завершается уже летом.

Из-за желания подписать Гарсию «Барса» ослабила интерес к Мемфису Депаю и готова зимой отпустить Карлеса Аленью и Хуниора Фирпо.

По информации ESPN, «Сити» следит за переговорами «Реала» с Серхио Рамосом. Если предложение «Мадрида» не устроит капитана, но «горожане» готовы переманить его, даже несмотря на возраст.

Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

После появления информации, что Кейн интересен «Сити», боссы «Тоттенхэма» начали переговоры с форвардом о новом контракте. The Independent пишет, что Харри дал сигнал о желании остаться в клубе.

Испания

«Реалу» интересен центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес. Marca сообщает, 23-летний футболист заинтересован в переходе в мадридский клуб, а его отступные составляют 50 млн евро. «Мадрид» видит в Пау возможную замену Рамосу, но хочет сбить цену. Конкуренцию составит «Арсенал».

Италия

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал хочет покинуть клуб. Футболист сборной Турции недоволен ролью резервиста и хотел получать больше игровой практики. Журналист Луки Бьянкини уверен, что «Ювентус» не отпустит игрока зимой.

Al Aire Libre сообщает, что Лучано Спаллетти заинтересован в работе со сборной Чили. Проблем в переговоры добавит незнание испанского языка и высокие требования Спалла по зарплате.

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