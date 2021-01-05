Англия

«Тоттенхэм» не собирается отпускать Деле Алли, несмотря на отсутствие у полузащитника игровой практики. «Шпоры» уверены, что Алли еще пригодится клубу, учитывая травму Джовани ло Сельсо. Ранее сообщалось, что за Деле поспорит «ПСЖ», который недавно возглавил Маурисио Почеттино.

Трансферы Де Брёйне отверг контракт «Сити», Рамоса ждут в АПЛ ВЧЕРА В 19:24

Оливье Жиру не покинет «Челси» зимой, несмотря на истекающий летом контракт. К французу обращались «Ювентус» и «Интер», но он доработает соглашение с «Челси» до окнца, пишет Николо Скира.

Италия

«Ювентус» готов расстаться с Федерико Бернардески и Адриеном Рабьо. La Gazzetta dello Sport сообщает, что туринцы ждут конкретных предложений.

Сами Хедира тоже покинет Турин: 33-летний немец, который в этом сезоне не провел за клуб ни одного матча, ведет переговоры с «Эвертоном». При Карло Анчелотти Сами стабильно играл в «Реале».

«Наполи» рискует потерять Аркадиуша Милика, контракт которого истекает летом. «Марсель» предложил за поляка 8 млн евро, но итальянцы просят 15 млн. По информации Николо Скиры, Милик хочет остаться в «Наполи» до лета, а его агент пытается пристроить клиента в «Ювентус» или «Интер».

Безумные новости от La Gazzetta dello Sport: Андреа Пирло хочет вернуть в «Ювентус» Фабио Квальяреллу, который играл за туринцев с 2010-го по 2014-й. Контракт 37-летнего форварда истекает летом.

Фабио Квальярелла Фото: Getty Images

Еще «Ювентус» следит за ситуацией вокруг Алехандро Гомеса, который, скорее всего, покинет «Аталанту» зимой. Джанлука ди Марцио пишет, что ради Гомеса турницы готовы продать Бернардески. Правда, на Алехандро еще претендуют «Интер» и «ПСЖ».

Лучано Спаллетти отказался от варианта со сборной Чили. FC Inter News пишет, что Лучано продолжит получать 5 млн евро от «Интера».

Испания

Давид Алаба достал буквально всех огромными требованиями по зарплате. Сначала напряг «Баварию», потом из переговоров вышла «Барселона» (информация Marca), теперь требованиями австрийца шокирован «Реал». Goal пишет, что Давид требует у «Мадрида» зп выше, чем у капитана Серхио Рамоса – 13 млн евро после уплаты налогов. «Реал» готов на 10 млн.

Талантливый воспитанник «Барселоны» Рики Пуч, кажется, останется в клубе. Mundo Deportivo утверждает, что 21-летний футболист продлил контракт до 2023 года, а сумма выкупа составила 100 млн евро. Ранее сообщалось, что Пуч поссорился с Роналдом Куманом и хочет покинуть команду уже зимой.

«Реал» рассчитывает почистить состав уже зимой: по информации Mundo Deportivo, мадридцы хотят избавиться от Иско, Альваро Одриосолы и Луки Йовича. Иско – единственный, кто сам выразил желание покинуть команду. На серба же претендуют его бывший клуб «Айнтрахт», а еще клубы Англии и Италии.

Иско, полузащитник «Реала» Фото: Getty Images

Chiringuito de Jugones бомбанул информацией, что Рамос сообщил Флорентино Пересу о желании уйти в «ПСЖ». Капитана «Мадрида» привлекло, что «ПСЖ» рассчитывает построить очень сильную команду и подписать Лионеля Месси. Еще есть вопрос финансов: Перес не готов платить стареющему Рамосу 12 млн евро, которые он получает сейчас.

Германия

Хави Мартинес покинет «Баварию». Вопрос только во времени: зимой или летом. У 32-летнего испанца истекает контракт, и мюнхенцы его не продлят. По информации Kicker, у Хави есть два вариант: клуб из Китая и родной «Атлетик», который предложил ему соглашение со схеме «2+1».

Россия

«Арсенал» досрочно разорвал аренду Абдула Кадири. Полузащитник киевского «Динамо» отпросился из-за семейных обстоятельств, сообщает официальный сайт туляков.

У Александра Кокорина есть вариант в MLS.

«Что касается «Ростова» и «Сочи», мне кажется, это не соответствует действительности. Недавно, например, мне звонили из MLS и интересовались, есть ли вероятность того, что Кокорин поедет к ним. А в MLS деньги на ветер не бросают. Если звонят, значит, есть интерес, и люди готовы платить», – сказал «Матч ТВ» российский менеджер Юрий Белоус.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

«Зенит» готов перебить предложение «Порту» за Пепе, но игрок не очень хочет в РПЛ. UOL сообщает, что бразилец близок к переходу к «драконам» за 13 млн евро.

А еще в России:

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов вторую половину сезона, скорее всего, проведет в аренде в «Арсенале».

Еще в Европе

Диего Коста тренируется по индивидуальной программе в команде из родного города Лагарту. Основным кандидатом на бразильца является «Вулверхэмптон», который ищет замену травмированному Раулю Хименесу. Ранее сообщалось, что на Диего претендуют «Арсенал» и «Ювентус».

«Интер» обещал слить Кристиана Эриксена зимой, и у клуба уже появились варианты. По информации Sky Sport Italia, на «нерадзурри» вышли представители «Аякса» и «Вулверхэмптона».

Трансферы Почеттино в «ПСЖ», Алаба ждет предложение «Реала». Слухи и сделки субботы 02/01/2021 В 19:07