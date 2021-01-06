Англия

Кевин де Брёйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта. Бельгийцу выкатили соглашение с зарплатой меньше, чем он получает сейчас. Естественно, Кевин желает увидеть цифру значительно крупнее прежней.

Трансферы Рамос рассказал Пересу о новом клубе, «Реал» готовит распродажу 21 ЧАС НАЗАД

Месут Озил уже заказывает билеты из Англии. Немец купился на оффер «Фенербахче», который предложил ему не только крупную зарплату (в районе 5 млн евро), но и подписной бонус в 2,5 млн. Контракт будет заключен на 3,5 года.

Испания

Foot Mercato сообщил, что «Атлетико» возьмет на замену ушедшему Диего Косте нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Источник уточнил, что Диего Симеоне хочет видеть 24-летнего француза в команде до конца января – его возьмут в аренду с правом выкупа.

У «Барселоны» проблемы с составом, но это не помешало каталонцам отдать в аренду на вторую часть сезона перспективного полузащитника Карлеса Аленья. Он будет пылить за «Хетафе».

RMC объявил, что «ПСЖ» и Серхио Рамос не ведут никаких переговоров. Все из-за дружбы Флорентино Переса и Нассера Аль-Хелаифи. Пока Серега не скажет четкое «нет» «Реалу», парижане не выйдут на игрока.

Экс-полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте возобновит карьеру в клубе третьего испанского дивизиона «Расинг Мурсия».

Россия

«Зенит» готов перебить предложение «Порту» в борьбе за полузащитника «Гремио» Пепе. «Драконы» могут заплатить 15-18 млн евро и предлагают бразильскому клубу 15% от следующей перепродажи футболиста. Чемпионы России – третьи в списке преоритетов игрока после того же «Порту» и «Севильи».

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан интересен «Спартаку» и ЦСКА. Московские гранды в ближайшее время вступят в схватку за игрока.

А еще в Европе:

Агент полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавинга рассказал, что общается с «Реалом» о переходе, но будет действовать лишь в интересах игрока.

«Ювентус» готов на полгода подписать 37-летнего Фабио Квальяреллу. Но футболист против – он хочет соглашение на полтора сезона.

Следом за «МЮ» из борьбы за Давида Алабу выбыла и «Барселона». Клуб понял, что не сможет удовлетворить аппетиты игрока и его агентов.

Кристиан Эриксен не перейдет в «Аякс». Фабрицио Романо заявил, что информация об аренде датчанина в Нидерланды – бред.

Вы никогда и ничего не слышали о Кристофере да Граса, но этот 22-летний швед – воспитанник «Арсенала» – ушел в аренду в «Венло».

Трансферы Де Брёйне отверг контракт «Сити», Рамоса ждут в АПЛ ВЧЕРА В 19:24