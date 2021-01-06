Англия
Кевин де Брёйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта. Бельгийцу выкатили соглашение с зарплатой меньше, чем он получает сейчас. Естественно, Кевин желает увидеть цифру значительно крупнее прежней.
Месут Озил уже заказывает билеты из Англии. Немец купился на оффер «Фенербахче», который предложил ему не только крупную зарплату (в районе 5 млн евро), но и подписной бонус в 2,5 млн. Контракт будет заключен на 3,5 года.
Испания
Foot Mercato сообщил, что «Атлетико» возьмет на замену ушедшему Диего Косте нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Источник уточнил, что Диего Симеоне хочет видеть 24-летнего француза в команде до конца января – его возьмут в аренду с правом выкупа.
У «Барселоны» проблемы с составом, но это не помешало каталонцам отдать в аренду на вторую часть сезона перспективного полузащитника Карлеса Аленья. Он будет пылить за «Хетафе».
RMC объявил, что «ПСЖ» и Серхио Рамос не ведут никаких переговоров. Все из-за дружбы Флорентино Переса и Нассера Аль-Хелаифи. Пока Серега не скажет четкое «нет» «Реалу», парижане не выйдут на игрока.
Экс-полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте возобновит карьеру в клубе третьего испанского дивизиона «Расинг Мурсия».
Россия
«Зенит» готов перебить предложение «Порту» в борьбе за полузащитника «Гремио» Пепе. «Драконы» могут заплатить 15-18 млн евро и предлагают бразильскому клубу 15% от следующей перепродажи футболиста. Чемпионы России – третьи в списке преоритетов игрока после того же «Порту» и «Севильи».
Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан интересен «Спартаку» и ЦСКА. Московские гранды в ближайшее время вступят в схватку за игрока.
А еще в Европе:
Агент полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавинга рассказал, что общается с «Реалом» о переходе, но будет действовать лишь в интересах игрока.
«Ювентус» готов на полгода подписать 37-летнего Фабио Квальяреллу. Но футболист против – он хочет соглашение на полтора сезона.
Следом за «МЮ» из борьбы за Давида Алабу выбыла и «Барселона». Клуб понял, что не сможет удовлетворить аппетиты игрока и его агентов.
Кристиан Эриксен не перейдет в «Аякс». Фабрицио Романо заявил, что информация об аренде датчанина в Нидерланды – бред.
Вы никогда и ничего не слышали о Кристофере да Граса, но этот 22-летний швед – воспитанник «Арсенала» – ушел в аренду в «Венло».