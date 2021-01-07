Англия

«МЮ» объявил о переходе Амада Диалло, с которым договорился еще летом: чтобы не спешить с оформлением документов, англичане перенесли сделку на зиму. 18-летний игрок подписал контракт до июня 2025 года и присоединится к клубу после получения визы. За ивуарийца «МЮ» заплатил 30 миллионов евро + бонусы.

Трансферы «Зенит» спорит с «Порту» за игрока «Гремио», Де Брёйне отказал «Сити» ДЕНЬ НАЗАД

«МЮ» сохраняет интерес с Джеку Грилишу, но мешает цена. Летом «красные дьяволы» зажали за него 77 млн евро, а нынешний прогресс повысил стоимость англичанина до 100 млн – именно столько хочет за капитана «Астон Вилла», сообщает The Athletic.

Микель Артета объявил о новом трансфере «Арсенала»: из берлинской «Герты» перешел 19-летний Омар Рекик. Не путать с Каримом Рекиком, который, как и Омар, играл за «Сити» (правда, за молодежку). «Это молодой и талантливый футболист, за которым мы следили некоторое время. Мы верим, что у него успешное будущее», – сказал Артета.

Еще Микель прокомментировал возможный уход Месута Озила: «Если в этом месяце что-то и решится, то так, чтобы это было выгодно для обеих сторон. Я должен был принять решение о невключении Месута в заявку на сезон, и я его принял. Теперь придется принять еще одно в январе», – сказал тренер. Ранее сообщалось, что Месут ведет переговоры с «Фенербахче».

Жоржиньо Вейналдум отверг недавнее предложение «Ливерпуля» о новом контракте. По одним данным, голландец хочет остаться на «Энфилде», но считает, что ему преступно недоплачивают (4.76 млн евро в год – девятый оклад в команде). По другим, он хочет в «Барсу» под крыло земляка Роналда Кумана.

Давид Алаба и Жоржиньо Вейналдум Фото: Getty Images

Возможно, мерсисайдцы зажимают деньги ради Давида Алабы. Согласно Daily Express, «Ливерпуль» предложил австрийцу 10 млн евро в год, в надежде склонить его на свою сторону. Защитник «Баварии» летом тоже станет свободным агентом, как и Вейналдум, и его мечта – переход в «Реал».

Контракт Сон Хынмина истекает летом 2023-го, но «Тоттенхэм» уже работает над его продлением. Ход переговоров застопорился из-за того, что кореец сменил агента. The Telegraph утверждает, что все под контролем клуба: зарплата игрока увеличится на 25%, и он будет получать 166 тысяч евро в неделю.

Несмотря на обилие травм, «Ливерпуль» вряд ли возьмет нового центрального защитника зимой. ««Я не могу с точно сказать, что мы не подпишем защитника, но это маловероятно. Если бы мир находился в нормальном состоянии, и три главных центральных защитника получили бы травмы, стоило бы что-то предпринять в такой ситуации? Да, как правило. Но сейчас не так», – сказал Юрген Клопп.

А еще в Англии

Себастьян Алле близок к переходу из «Вест Хэма» в «Аякс» , согласие самого игрока уже получено, пишет L’Equipe. Всего полтора года назад «молотобойцы» заплатили за французского форварда 45 млн евро, а теперь выручат на его продаже только 25.

близок к переходу из , согласие самого игрока уже получено, пишет L’Equipe. Всего полтора года назад «молотобойцы» заплатили за французского форварда 45 млн евро, а теперь выручат на его продаже только 25. Снодграсс близок к переходу из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич» . «Дрозды» уже договорились с 33-летним игроком о контракте на полтора сезона.

близок к переходу из . «Дрозды» уже договорились с 33-летним игроком о контракте на полтора сезона. Патрик Кутроне досрочно завершил аренду в «Фиорентине» и вернулся в «Вулверхэмптон». Он успел 11 раз выйти на поле в чемпионате Италии-2020/21 (ни разу не сыграл больше 35 минут) и не забил ни гола.

Испания

AS сообщает о назревающем недовольстве в раздевалке «Реала». Руководство давит на Серхио Рамоса, чтобы он принял новый контракт с понижением зарплаты на 10% (сейчас кэп в год зашибает 12 млн евро). Проблема в том, что Рамос, а также Модрич и Лукас Васкес, не хотят сейчас терять в зарплате, поскольку им предстоит подписать последние большие контракты в карьерах. Во-вторых, футболисты чувствуют, что «Реал» просто за их счет планирует совершить покупки Килиана Мбаппе и Эдуарда Камавинги, которые точно получат огромные оклады.

А еше в Испании:

Бывший игрок «Реала» и «Алании» Дренте перешел в «Мурсию» из четвертого испанского дивизиона.

Италия

«Ювентус» и «Наполи» сражаются за защитника «Челси» и сборной Италии Эмерсона Палмери. Шансы туринского гранда выше, поскольку спортдир «бьянконери» Фабио Паратичи работает над этой сделкой уже не первое и не второй трансферное окно. Предыдущая попытка трансфера потерпела фиаско.

«ПСЖ» больше не заинтересован в Кристиане Эриксене. Парижане уведомили «Интер», что этот трансфер почти невозможен, сообщает ESPN.

Кристиан Эриксен, «Интер» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Защитник и капитан «Лилля» Адама Сумаоро вернется в Италию, сообщил Джанлука ди Марцио. Вторую половину сезона-2019/20 он провел в «Дженоа», но не наработал на выкуп. Теперь будет нарабатывать в «Болонье».

Франция

В «ПСЖ» очень серьезно относятся к лозунгу «Никогда не сдавайся». Чемпионы Франции провалили три попытки заполучить Деле Алли, но готовят четвертый оффер «Тоттенхэму» – речь идет об аренде. Парижане считают, что появление у руля команды Маурисио Почеттино значительно повышает их шансы, сообщил The Telegraph.

Россия

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в Аргентину – интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Бока Хуниорс», пишет La Cuerveria. Агент футболиста подтвердил это в интервью Metaratings: «Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА».

«Ахмат» хочет выкупить арендованных у «Спартака» Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева. «Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать», – сказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

«Зенит» хочет немного зачистить состав зимой. По информации Bobsoccer, в аренду могут уйти Станислав Крапухин и Леон Мусаев. А вот Александр Васютин и Андрей Мостовой, скорее всего, останутся.

А еще в России:

Telediario сообщает, что мексиканский «Монтеррей» отказался продавать защитника Сесара Монтеса в РПЛ. Русский клуб не уточняется.

отказался продавать защитника в РПЛ. Русский клуб не уточняется. «Арсенал» планирует отдать в аренду ряд футболистов: Кирилла Комбарова, Валерия Громыко, Юрия Ковалева и Романа Минаева, сообщают «Тульские новости». Уход Игоря Горбатенко и Сергея Ткачева возможен, но маловероятен.

Трансферы Рамос рассказал Пересу о новом клубе, «Реал» готовит распродажу ВЧЕРА В 20:39