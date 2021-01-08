Англия

Полузащитник «Аталанты» Амада Диалло официально присоединился к «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы заплатили за 18-летнего ивуарийца 25 млн евро и подписали с ним контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Трансферы Трансфер «МЮ», 100 млн за Грилиша и новый защитник «Ливерпуля» ВЧЕРА В 19:10

В то же время Маркос Рохо и Серхио Ромеро вольны подыскивать себе новые клубы. Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции подтвердил, что истекающие летом контракты обоих футболистов продлены не будут, но «дьяволы» помогут им с трудоустройством.

А еще в Англии:

Немного пограбить манкунианцев хочет «Ньюкасл» . «Сороки» рассматривают варианты с арендой Брэндона Уильямса , Фила Джонса и Джесси Лингарда .

. «Сороки» рассматривают варианты с арендой , и . Журналист Bild Кристиан Фальк выяснил, что «Арсенал» хочет Юлиана! Цель номер один – Брандт , но сойдет и Дракслер .

хочет Юлиана! Цель номер один – , но сойдет и . У полузаща Роберта Снодграсса в клубной прописке остался «Вест», но «Хэм» сменился на «Бромвич». Сумма сделки, к сожалению, не разглашается. Контракт рассчитан на полтора года.

Испания

«Реал» снова отправил в аренду – до конца сезона – японского полузащитника Такефусу Кубо. После «Мальорки» и «Вильярреала» 19-летний игрок попробует себя в «Хетафе».

А вот судьба контракта Серхио Рамоса непонятна даже Зинедину Зидану: «Сейчас мы сосредоточены на завтрашней игре. В футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Мы хотим, чтобы все скорее прояснилось», – сказал он Marca.

Об усилении думает и «Атлетико»: «индейцы» хотят арендовать Муссу Дембеле у «Лиона». Но не хотят включать опцию обязательного выкупа, чтобы смотреть исключительно по результатам 24-летнего атакера. Тем более, тот лишь раз отличился в 16 матчах чемпионата Франции-2020/21, а в декабре еще руку сломал.

Италия

Экс-форвард «Ростова», а ныне страйкер «Дженоа» Элдор Шомуродов – первый в шорт-листе на усиление «Ювентуса». «Бьянконери» хотят арендовать узбекистанского футболиста, чтобы сделать его сменщиком Альваро Мораты.

Эльдор Шомуродов Фото: Imago

Бывший защитник «Сити», «Интера», «Ромы» и сборной Бразилии Майкон стал игроком клуба 4-го итальянского дивизиона «Сона». Контракт с 39-летним футболистом рассчитан до будущего лета.

А еще в Италии:

Gazzetta dello Sport сообщила, что топы Италии готовы передраться за 20-летнего вингера «Сампдории» Миккеля Дамсгора. Его хотят «Интер», «Милан», «Ювентус» и примкнувший к ним из-за бугра «Тоттенхэм».

Россия

Адольфо Гайч все никак не уйдет из ЦСКА. Теперь аргентинские медиа пророчат аренду в «Бешикташ». Интерес к аргентинцу проявляла «Бока Хуниорс», но, по последним данным, футболист пока не спешит расставаться с матушкой Европой.

«Матч ТВ» сообщил, что к Александру Кокорину интерес проявляют «Фиорентина», «Рома» и «Болонья». Вот насколько ценятся два гола в куче матчей за «Спартак»! Ну или же Александр отлично проявил себя на Мальдивах.

Александр Кокорин, «Спартак» Фото: Getty Images

А коуч «Спартака» Доменико Тедеско настаивает на возвращении Резиуана Мирзова из «Химок». Сейчас футболист в аренде, у него 4 гола в 8 матчах РПЛ-2020/21.

А еще в мире:

«Аякс» за 22,5 млн евро купил у «Вест Хэма» нападающего Себастьяна Аллера и подписал с ним контракт на 4 сезона. Чуть больше года назад француз стал самой дорогой покупкой в истории «молотков» – его выписали из «Айнтрахта» за 50 млн фунтов. Теперь же он стал дорожайшим новичком чемпионата Нидерландов.

Маурисио Почеттино ничего не сказал о Месси, но зато четко дал понять руководству «ПСЖ», что хочет видеть в команде Серхио Агуэро. Контракт аргентинца с «Сити» очень кстати истекает летом 2021-го.

Раймон Доменек ответил на вопрос о трансферах. Полку его хейтеров прибудет.

Трансферы «Зенит» спорит с «Порту» за игрока «Гремио», Де Брёйне отказал «Сити» ВЧЕРА В 19:14