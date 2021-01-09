АНГЛИЯ

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Эдеру Милитао, сообщает AS. Лично Жозе Моуринью очень хочет заполучить бразильца уже в зимнее трансферное окно.

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А еще в Англии:

В «Челси» вовсю ищут топового защитника, и выбор менеджеров остановился на Дайо Упамекано из «Лейпцига». По информации Daily Mail, лондонцы готовы побороться за и без того востребованного игрока, сумма выкупа которого равна 40 млн фунтов. Важно, что эта опция в контракте начнет действовать с лета.

Дайо Упамекано Фото: Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» нацелен на приобретение 19-летнего эквадорского форварда Мойзеса Кайседо. Футболист выступает за местный клуб «Индепендьенте дель Валье» и сборную Эквадора.

нацелен на приобретение 19-летнего эквадорского форварда Футболист выступает за местный клуб «Индепендьенте дель Валье» и сборную Эквадора. «Селтик» ведет переговоры с «Лестером» о заключении контракта с центральным защитником Филипом Бенковичем. Редактор Sky Sports Энтони Джозеф отмечает, что Бенкович не входит в ближайшие планы английского клуба.

Сразу три клуба заинтересованы в вингере «Сток Сити» Томе Инсе. Игрок приглянулся «Шальке», «Вольфсбургу» и «Лиллю». Англичане готовы отпустить 28-летнего игрока: недавно на его позицию они получили Рабби Матондо из того же «Шальке».

ИСПАНИЯ

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в мадридский «Атлетико». По словам журналиста Маттео Маретто, футболист отправится в аренду без опции обязательного выкупа.

ИТАЛИЯ

Игрок «Марселя» Кевин Строотман может вернуться в Италию и присоединиться к «Дженоа». Об этом заявил инсайдер Джанлука Ди Марцио в твиттере.

А еще в Италии:

Ди Марцио также рассказал, что «Милан» может пополниться французским хавбеком «Торино» Суалихо Мейте. Сейчас клуб общается с окружением футболиста, чтобы понять, стоит ли начинать серьезные переговоры по трансферу.

РОССИЯ

«Спартак» договорился о контракте с хавбеком «ПСВ» Йорритом Хендриксом. По словам директора красно-белых по связям с общественностью, чтобы договор был подписан, игроку осталось пройти медобследование. «Матч ТВ» сообщал, что за игрока будут заплачены скромные деньги: 700 тысяч евро.

А еще в России:

«Зенит» заинтересован в ивуарийском нападающем «Фиорентины» Кристиане Куаме, сообщает Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport-Stadio. Петербургскому клубу придется конкурировать за 23-летнего форварда с франкфуртским «Айнтрахтом». Интерес к игроку также проявлял московский «Локомотив».

А ЕЩЕ В МИРЕ:

«Бенфика» заинтересована в приглашении португальского полузащитника «Бетиса» Жорже Жезуса. Переговоры находятся на начальной стадии, но, как сообщает O Jogo, «Бетис» планирует выделить на трансфер от 15 до 18 млн евро.

Карло Анчелотти подтвердил, что «Эвертон» рассмотрит возможность продажи Мойзе Кина в «ПСЖ», если парижане этого захотят. Сейчас итальянец играет за чемпионов Франции на правах аренды.

Защитник «Ривер Плейт» Гонсало Монтиель попал в сферу интересов «Ромы», «Болоньи», «Вильярреала» и «Лиона», сообщает журналист ESPN Хавьер Хиль Наварро. Он также добавил, что в «Ривере» все слухи отрицают.

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