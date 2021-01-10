АНГЛИЯ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба – главная цель «ПСЖ» и лично Маурисио Почеттино на летнее межсезонье. Как сообщает Daily Star, аргентинский тренер считает Погба идеальным игроком для начала строительства новой команды. При этом конкурировать с парижанами за Погба будут «Реал» и «Ювентус».
А еще в Англии:
- «ПСЖ» также продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе застрявшего в запасе «шпор» Деле Алли. Как сообщает RMC Sport, не факт, что переговоры закончатся успешно до 31 января, но сейчас они идут в верном направлении.
Деле Алли
Фото: Getty Images
- 31-летний нападающий Чарли Остин вернулся в «Куинз Парк Рейнджерс». В лондонский клуб Остин переехал из «Вест Брома». В КПР Остин будет выступать на правах полугодичной аренды, в этой команде англичанин уже играл с 2013-го по 2016-й.
- Замбийский форвард «Зальцбурга» Патсон Дака невероятно востребован: в нем заинтересованы сразу четыре клуба АПЛ. В числе претендентов «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Вест Хэм». Express сообщает, что «молотобойцы» предложили за Даку 25 млн фунтов.
- «Лион» ведет переговоры с алжирским форвардом «Лестера» Исламом Слимани, сообщает журналист France Football Набиль Джелит. Этим летом Слимани станет свободным агентом.
ИСПАНИЯ
Полузащитник «Бетиса» Уильям Карвалью в ближайшие дни отправится в Лиссабон, чтобы завершить переход в «Бенфику». Как сообщает Onda Betica, стоимость трансфера приблизится к 15 млн евро плюс 6 бонусом.
ИТАЛИЯ
«Дженоа» намерен приобрести Сократиса Папастатопулоса у «Арсенала», в свою очередь лондонцы готовы продать грека. Генеральный директор генуэзцев Алессандро Забрано в интервью Sky Sports подтвердил, что Сократис – вариант для клуба, но конкретики пока нет.
А еще в Италии:
- «Марсель» планирует подписать Поля Лиролу из «Фиорентины». Сторонам осталось уладить последние детали, испанец будет арендован с правом выкупа.
- Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли может перейти в «Ювентус». Об этом заявил агент игрока Стефано Кастелнуово. По словам агента, «Юве» был заинтересован в Локателли еще прошлым летом, но клубы не договорились. Кастелнуово, слова которого приводит Tuttosport, отмечает, что трансфер все еще возможен, если придет хорошее предложение.
РОССИЯ
Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Узбекский полузащитник может перейти в бывший клуб из «Спартака» как на правах аренды, так и полноценным трансфером, сообщает «Спорт-Экспресс».
А еще в России:
- Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении бразильского защитника «Бордо» Пабло Насименто. 29-летний игрок входит в список возможных приобретений клуба. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.