АНГЛИЯ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба – главная цель «ПСЖ» и лично Маурисио Почеттино на летнее межсезонье. Как сообщает Daily Star, аргентинский тренер считает Погба идеальным игроком для начала строительства новой команды. При этом конкурировать с парижанами за Погба будут «Реал» и «Ювентус».

Чемпионат Англии Кассано: «Погба повезло с Райолой. Он не способен поменять ход игры» 02/01/2021 В 14:42

А еще в Англии:

«ПСЖ» также продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе застрявшего в запасе «шпор» Деле Алли. Как сообщает RMC Sport, не факт, что переговоры закончатся успешно до 31 января, но сейчас они идут в верном направлении.

Деле Алли Фото: Getty Images

31-летний нападающий Чарли Остин вернулся в «Куинз Парк Рейнджерс». В лондонский клуб Остин переехал из «Вест Брома». В КПР Остин будет выступать на правах полугодичной аренды, в этой команде англичанин уже играл с 2013-го по 2016-й.

Замбийский форвард «Зальцбурга» Патсон Дака невероятно востребован: в нем заинтересованы сразу четыре клуба АПЛ. В числе претендентов «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Вест Хэм» . Express сообщает, что «молотобойцы» предложили за Даку 25 млн фунтов.

невероятно востребован: в нем заинтересованы сразу четыре клуба АПЛ. В числе претендентов и . Express сообщает, что «молотобойцы» предложили за Даку 25 млн фунтов. «Лион» ведет переговоры с алжирским форвардом «Лестера» Исламом Слимани, сообщает журналист France Football Набиль Джелит. Этим летом Слимани станет свободным агентом.

ИСПАНИЯ

Полузащитник «Бетиса» Уильям Карвалью в ближайшие дни отправится в Лиссабон, чтобы завершить переход в «Бенфику». Как сообщает Onda Betica, стоимость трансфера приблизится к 15 млн евро плюс 6 бонусом.

ИТАЛИЯ

«Дженоа» намерен приобрести Сократиса Папастатопулоса у «Арсенала», в свою очередь лондонцы готовы продать грека. Генеральный директор генуэзцев Алессандро Забрано в интервью Sky Sports подтвердил, что Сократис – вариант для клуба, но конкретики пока нет.

А еще в Италии:

«Марсель» планирует подписать Поля Лиролу из «Фиорентины» . Сторонам осталось уладить последние детали, испанец будет арендован с правом выкупа.

планирует подписать из . Сторонам осталось уладить последние детали, испанец будет арендован с правом выкупа. Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли может перейти в «Ювентус». Об этом заявил агент игрока Стефано Кастелнуово. По словам агента, «Юве» был заинтересован в Локателли еще прошлым летом, но клубы не договорились. Кастелнуово, слова которого приводит Tuttosport, отмечает, что трансфер все еще возможен, если придет хорошее предложение.

РОССИЯ

Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Узбекский полузащитник может перейти в бывший клуб из «Спартака» как на правах аренды, так и полноценным трансфером, сообщает «Спорт-Экспресс».

А еще в России:

Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении бразильского защитника «Бордо» Пабло Насименто. 29-летний игрок входит в список возможных приобретений клуба. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Чемпионат Англии Райола – о Погба в «МЮ»: «Все кончено» 07/12/2020 В 19:04