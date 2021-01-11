Англия

По информации The Sun, «Сити» прорабатывает план, как подписать Эрлинга Холанна. У «горожан» остался пункт о 20% прибыли от продажи Санчо. Учитывая, что «Дортмунд» попытается дорого продать Джейдона, то «Сити» светит около 20-25 млн бонусов. Англичане готовы отказаться от этого пункта, если получат от «Боруссии» привилегии и преимущество перед соперниками в борьбе за Холанна.

Трансферы «ПСЖ» нацелился на Погба, «Спартак» вернет Урунова «Уфе» ДЕНЬ НАЗАД

«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Валенсии» по аренде Харри Уинкса. Испанцы готовят второе: могут покрыть всю зарплату игрока, но боятся стоимости самой аренды. Гильем Балаге добавил, что сделка стала маловероятной, несмотря на большое желание футболиста и отказ Моуринью от игрока.

А еще в Англии:

«МЮ» и «ПСЖ» сразятся за звезду молодежной сборной Франции и «Бреста» Ромена Февра , сообщает The Sun. Transfermarkt оценивает полузащитника, который оформил в чемпионате Франции 4+3, в 8 млн евро.

и сразятся за звезду молодежной сборной Франции и , сообщает The Sun. Transfermarkt оценивает полузащитника, который оформил в чемпионате Франции 4+3, в 8 млн евро. Фикайо Томори покинет «Челси» зимой – Фрэнк Лэмпард подтвердил, что 23-летний защитник уйдет в аренду. Претенденты на парня пока в тайне.

покинет зимой – Фрэнк Лэмпард подтвердил, что 23-летний защитник уйдет в аренду. Претенденты на парня пока в тайне. «Челси» не продаст Росса Баркли «Астон Вилле» , за которую он сейчас выступает на правах аренды. У полузащитника есть контракт на 2,5 года, а «Челси» на него рассчитывает (Birmingham Mail).

не продаст , за которую он сейчас выступает на правах аренды. У полузащитника есть контракт на 2,5 года, а «Челси» на него рассчитывает (Birmingham Mail). The Athletic пишет, что Роб Холдинг продлил контракт с «Арсеналом» , хотя его действующее соглашение рассчитано аж до лета 2023 года.

продлил контракт с , хотя его действующее соглашение рассчитано аж до лета 2023 года. Новые подробности охоты Жозе Моуринью за Эдером Милитао: бразильский центрзащ «Реала» обойдется «шпорам» в 28 млн евро.

Испания

«Бетис» серьезно настроен забрать у «Арсенала» ненужного Сократиса: у 32-летнего грека ноль минут в АПЛ, а контракт заканчивается летом 2021-го. Mundo сообщает, что «огурцы» сначала должны разгрузить зарплатную ведомость и освободить место в заявке – директоры клуба уже занимаются этим.

Месси продолжают связывать с «ПСЖ», ведь Лео уже сейчас может вести переговоры с другими клубами. Но есть мнение, что даже у катарских шейхов банально не хватит денег.

«Финансовый фэйр-плей и пандемия давят даже на «ПСЖ». Смотрите, зарплата Неймара составляет около 30 млн евро в год, Лео запросит около 60 млн, но ведь есть еще и Мбаппе, которому предложен контракт с аналогичными бразильцу условиями! Это трио будет получать за год, по реалистичным подсчетам – с премиями и прочим, около 150 млн евро. Три футболиста, 150 миллионов, каждый год. С финансовой точки зрения это невозможно! Я мало верю в этот сценарий», – отметил журналист Le Parisien Жюльен Лоран.

Италия

«Милан» рассматривает варианты в нападение: клубу приглянулся Джанлука Скамакка, который принадлежит «Сассуоло», но играет за «Дженоа». Gazzetta dello Sport уточняет, что Скамакка может обойтись «россонери» в 25 млн евро.

Киран Тирни интересен «Наполи». The Telegraph сообщает: Дженнаро Гаттузо понимает, что игрока сложно переманить защитника из «Арсенала», поэтому есть запасной вариант – Эмерсон Палмери из «Челси».

Фабрицио Романо уверен, что «Ювентус» успешно завершил переговоры с «Дженоа» по Николо Ровелле. 19-летний центральный полузащитник обошелся туринцам в 10 млн евро. Новичок присоединится к клубу только летом и доиграет сезон с «грифонами».

А еще в Италии:

Похоже, Андреа Конти , отдавший три с половиной года «Милану» , так и не станет чемпионом: Николо Скира сообщил, что центрзащ уже примеряет пурпурную майку «Фиорентины» .

, отдавший три с половиной года , так и не станет чемпионом: Николо Скира сообщил, что центрзащ уже примеряет пурпурную майку . А вот Лео Дуарте не станет чемпионом точно. Не Италии, по крайней мере: этого защитника «Милана» арендовал «Истанбул» на полтора года с правом выкупа.

Германия

Новая порция слухов о непроходимом Дайо Упамекано. Sport1 утверждает, что «Бавария» ведет переговоры с защитником, а главный конкурент – «Челси». А вот Фабрицио Романо уверен, что «Лейпциг» не собирается продавать звезду зимой. Спрос на него огромный, но немцам он самим нужен, а сумма выкупа в 42 млн евро начнет действовать только летом 2021-го.

Франция

Супервезда «Ренна» Эдуардо Камавинга вряд ли останется в скромном клубе на следующий сезон. Им интересуется «Реал», и 18-летний парнишка сказал агенту заниматься переговорами. Боссы французского клуба решили, что удержать звезду уже не получится, и попытаются выручить за него 80 млн евро.

«Конечно, приятно, когда тобой интересуются действительно большие клубы, но я сохраняю хладнокровие. Я игрок «Ренна», пока подождем конца сезона. Потом встретимся с руководством и взвесим все за и против», – цитирует Камавингу Canal+.

Эдуардо Камавинга Фото: Getty Images

Telefoot пишет, что Флориан Товен не торопится продлевать контракт с «Марселем» – футболист хочет дождаться конца сезона и рассчитывает попасть в ЛЧ. На 27-летнего француза претендуют «Милан», «Рома», «Севилья» и «Валенсия».

Еще во Франции:

Игрок «Лиона» Жеан Лукас отправится в аренду в «Брест» (Le Progres).

А еще в России:

Левый защитник «Чайки» Лео Гогличидзе перешел в «Краснодар» . 23-летний футболист подписал с контракт на 2,5 года, а сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

перешел в . 23-летний футболист подписал с контракт на 2,5 года, а сумма трансфера составила 250 тысяч евро. «Рубин» отзаявил Игоря Коновалова – в ближайшее время он уйдет в аренду в «Арсенал» .

отзаявил – в ближайшее время он уйдет в аренду в . «Химки» продлили контракт с тремя игроками основы. Новые договоры до 2023 года подписали Трошечкин, Кухарчук и Тихий, сообщает «Чемпионат».

А еще в мире:

53-летний игрок «Йокогамы» Кадзуеси Миура вновь продлил контракт. Такими темпами догонит Юрия Жиркова в списке самых возрастных действующих игроков.

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