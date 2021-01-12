Англия

В клубе «Индепендьенте дель Валье» бегает талантливый Мойзес Кайседо. Talksport пишет, что за 19-летним эквадорцем, который в 2020-м забил 6 мячей в 28 матчах, охотятся «МЮ», «Челси» и «Ньюкасл», но, скорее всего, он отправится в аренду в «Брайтон». Сделка настолько близка, что менеджер «Индепендьенте» Сантьяго Моралес намекнул радио La Red, что в среду-четверг ожидаются большие новости.

Трансферы «Сити» прорабатывает Холанна, трансфер Месси погубит «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД

«Тоттенхэм» вступил в борьбу с кучей клубов за Николаса Гонсалеса из «Штутгарта». Жозе Моуринью сделал вингера приоритетной целью на лето… а пока забавляется войной с Месутом Озилом.

А еще в Англии:

Сам Месут, вероятно, окажется на исторической родине: «В детстве в Германии я болел за «Фенербахче». Каждый немецко-турецкий человек поддерживает турецкую команду, когда вырастает в Германии. Моей командой был «Фенер». Он похож на «Реал» в Испании. Самый большой клуб в стране».

32-летний Стивен Н'Зонзи вдруг снова захотел попробовать себя в АПЛ. По данным Foot Mercato, чемпион мира интересен «Арсеналу» и «Эвертону». Ветеран проводит сезон в «Ренне», хотя принадлежит «Роме».

Роман Абрамович хочет вернуть Авраама Гранта, который вывел «Челси»» в московский финал ЛЧ-2008. Правда Фрэнка Лэмпарда увольнять не спешат – израильский специалист будет помогать своему экс-футболисту.

Германия

По информации Sky Germany, защитник «Ман Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса уже прибывал на землю немецкую. В ближайшие дни он пройдет медобследование и станет футболистом «Байера». Ранее он уже согласовал детали контракта с «Леверкузеном» до 2024 года. Трансфер оценивается в 2 млн евро.

Тимоти Фосу-Менса Фото: Getty Images

У «Милана» нашлись сразу три конкурента из Германии в сражении за подпись 20-летнего защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана. Во-первых, интерес к нему проявляют обе «Боруссии». Загвоздка в том, что и «Дортмунд», и «Мёнхенгладбах» рассматривают француза с прицелом на лето, а парень грезит сменой прописки прямо сейчас. Поэтому, пишет Sky Germany, главной угрозой для «Милана» будет «РБ Лейпциг» – «быки» готовы купить Симакана прямо сейчас (но если «Страсбур» упрется, «Лейпциг» готов оставить парня в аренде до конца сезона).

А еще в Германии:

Как стало известно Goal.com, Лука Йович в январе вернется из «Реала» в «Айнтрахт» до конца сезона. Хотя в его услугах заинтересован «Милан» и «Вулверхэмптон», сербу лучше обретать уверенность в почти родном Франкфурте.

Испания

Похоже, «Атлетико» выиграл забег за Муссу Дембеле из «Лиона». «Вест Хэм» отвалился, и теперь дорога в Мадрид открыта – под вечер AS передал, что парень уже прибыл в Испанию. «Индейцы» арендуют игрока с возможностью выкупа за 33 млн евро.

Италия

«Милан» продолжает тяжелые переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой или, скорее, с его представителем Миной Райолой. Матерый агент просит 10 млн евро вгод для клиента, «россонери» настаивают на 6. Поскольку сам кипер хочет остаться в родном клубе, Gazzetta dello Sport уверена, что стороны придут к соглашению и остановятся по середине – на 8 млн.

На другом фронте у лидеров Серии А дела идут не очень – «Ювентус» не только приближается в турнирной таблице, но и готов перехватить 22-летнего форварда Джанлуку Скамакку (играет за «Дженоа», принадлежит «Сассуоло»). Туринцы хотят взять футболиста в аренду на полтора года с последующем выкупом. Ну и заодно сбить цену – 20-25 млн евро за парня они считают перебором.

Джанлука Скамакка Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Сразу несколько клубов Серии А готовы схватиться с «Тоттенхэмом» за Эдера Милитао. Арендовать защитника «Реала» хотят «Интер», «Милан» и «Рома».

Франция

Ислам Слимани все ближе к тому, чтобы примерить майку «Лиона». Telefoot, L’Equipe и Ди Марцио хором сообщили, что алжирский участник ЧМ-2014 подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. С его приходом лионцы спокойнее отпустят Дембеле.

«ПСЖ» хочет оставить арендованного у «Эвертона» Мойзе Кина. 11 мячей в 18 матчах сезона – отличный резальт. К сожалению, перед арендой сумма выкупа не была оговорена, поэтому диалог может быть не из простых. Sky Sport News оценивает сделку в 35 млн евро.

А еще во Франции

«Марсель» арендовал правого защитника «Фиорентины» Поля Лиролу с правом выкупа за 12 млн евро.

Россия

ЦСКА общается с «Ниццей» по трансферу Данило Барбозы. 24-летний опорник уже согласовал контракт с клубом РПЛ. Армейцы арендуют игрока с правом выкупа, сделка оценивается примерно в 10 млн евро.

А еще красно-синие изучали возможность подписания полузащитника китайского «Далянь Про» Марека Гамшика, сообщает «Чемпионат». «Они действительно обращались к словаку и показали заинтересованность, но переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», – отметил источник.

25-летний полузащитник Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака». Красно-белые пока молчат, но ПСВ уже объявил о трансфере. Раннее «СЭ» сообщил, что футболист, всю карьеру проведший в Эйндховене, подпишет четырехлетний контракт с московским грандом.

«Зенит» охотился за форвардом «Гремио» Пепе, но тот ответил отказом, объявил журналист Рафаэл Пфайффер. Нападающий хочет летом сменить команду, но в Россию лететь не желает. Футболистом интересуется главный клуб по покупке латиноамериканцев и их последующей дорогой перепродаже – «Порту». Пепе предпочитает португальцев, хотя «Зенит» был готов перебить их оффер.

А еще в России:

«Ротор» арендовал у португальского «Насьонала» игрока сборной Грузии Гиорги Арабидзе. Соглашение включает право выкупа.

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