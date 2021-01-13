Англия
«Сити» открыл охоту на опорного полузащитника «Сассуоло» Мануэле Локателли. Daily Mail сообщает, что итальянцы не отпустят 23-летнего воспитанника «Милана» менее чем за 33 млн евро.
«Арсенал» начал переговоры с Юлианом Дракслером. У полузащитника «ПСЖ» летом истекает контракт, который вряд ли будет продлен – в последних пяти матчах немец суммарно получил 68 минут на поле.
The Sun сообщает, что «ПСЖ» и «Барселона» контактируют с агентом Серхио Агуэро. Контракт 32-летнего аргентинца заканчивается летом.
Серхио Агуэро
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- «Ньюкасл» ведет переговоры с «Монако» о переходе защитника Джибриля Сидибе. 28-летний футболист может стоить «сорокам» до 10 млн евро.
- Агенты полузащитника «МЮ» Джесси Лингарда ведут переговоры с «Ниццей» об аренде игрока. При этом руководство манкунианцев до сих пор не определилось, отпускать ли игрока или нет.
- Нуну Сантуш продолжает поиски замены травмированному Раулю Хименесу. Коуч хочет подписать Оливье Жиру или Дивока Ориги, однако руководство «Вулверхэмптона» его обломало, сказав: денег на январский шопинг нет (The Mirror).
- Фернандиньо размышляет над возможностью остаться на «Этихаде». 35-летнему бразильцу поступают предложения из Европы и Южной Америки, но, по информации The Telegraph, «Сити» вполне может подписать ветерана еще на сезон.
- The Guardian сообщил об интересе «Арсенала» к форварду «Шахтера» Соломону. Предложение по 21-летнему израильтянину должно прилететь летом.
Италия
«Милан» ищет подкрепление в атаке, но упустил Йовича. По информации британской версии Eurosport, «россонери» обратили внимание на свободного агента Марио Манджукича.
Джанлука ди Марцио рассказал, что «Аталанта» не продаст экс-капитана Папу Гомеса в итальянские топ-клубы, чтобы не усиливать конкурентов в борьбе за ЛЧ. Ситуация такова, что в середняки не хочет переходить сам Папу, так что ему придется поискать команду в другой стране.
А еще в Италии:
- Защитник сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменович стал футболистом «Лацио» за 3 млн евро.
Испания
Фабрицио Романо написал, что «Барселона» уладила детали соглашения с защитником «Сити» Эриком Гарсией. Испанец переедет в Каталонию зимой (цена вопроса – 20 млн евро), либо летом (бесплатно).
«Реал» собирает средства на Килиана Мбаппе. Ради француза «бланкос» готовы расстаться с шестью игроками: Бэйлом, Марселом, Йовичем (уже), Иско, Себальосом и Диасом, сообщает AS.
Гарет Бэйл
Фото: Getty Images
«Атлетико» и «Лион» почти согласовали детали трансфера Мусса Дембеле. «Индейцы» арендуют 24-летнего форварда и заплатят 1,5 млн евро. По информации Get French Football News, у мадридцев будет опция выкупа за 33 млн евро, еще 5 млн «Лион» может получить бонусами.
Германия
Нападающий «Реала» Лука Йович, который так и не проявил себя в составе «бланкос», возвращается в «Айнтрахт». Об этом сообщил спортивный директор франкфуртского клуба Фреди Бобан. Серб перейдет на полгода в аренду, клуб из Франкфурта будет платить ему 20% от зарплаты, составляющий 10 млн евро в год.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса перешел в «Байер». Контракт 23-летнего голландца с немцами рассчитан до лета 2024 года. Стоимость трансфера составляет примерно 2 млн евро.
«Бавария» подпишет 22-летнего левого защитника «Рединга» Омара Тирелла. Игрок заключит с действующими чемпионами Германии контракт на 3 года.
Дортмундская «Боруссия» готова продать Джейдона Санчо, а также определилась с заменой ему. Вероятно, на позицию англичанина придет 19-летний французский полузащитник «Штутгарта» Танги Кулибали. За него могут заплатить 2 млн евро.
Россия
Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января, сообщил медиадиректор красно-белых Антон Фетисов.
Из-за перехода на другую схему «Спартак» заинтересован в возвращении Резиуана Мирзова, но такого пункта в соглашении нет. Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Химки» могли бы сами отказаться от футболиста, но высоко оценивают выступление Резиуана.
Капитан «Виторула» и лучший бомбардир чемпионата Румынии Габриэл Янку перешел в «Ахмат». 26-летний форвард заключил контракт на 3,5 года.