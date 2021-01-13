Англия

«Сити» открыл охоту на опорного полузащитника «Сассуоло» Мануэле Локателли. Daily Mail сообщает, что итальянцы не отпустят 23-летнего воспитанника «Милана» менее чем за 33 млн евро.

Трансферы «Спартак» подпишет голландца, в Мадриде свой Дембеле, «Челси» вернет легенду ДЕНЬ НАЗАД

«Арсенал» начал переговоры с Юлианом Дракслером. У полузащитника «ПСЖ» летом истекает контракт, который вряд ли будет продлен – в последних пяти матчах немец суммарно получил 68 минут на поле.

The Sun сообщает, что «ПСЖ» и «Барселона» контактируют с агентом Серхио Агуэро. Контракт 32-летнего аргентинца заканчивается летом.

Серхио Агуэро Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Ньюкасл» ведет переговоры с «Монако» о переходе защитника Джибриля Сидибе. 28-летний футболист может стоить «сорокам» до 10 млн евро.

Агенты полузащитника «МЮ» Джесси Лингарда ведут переговоры с «Ниццей» об аренде игрока. При этом руководство манкунианцев до сих пор не определилось, отпускать ли игрока или нет.

Нуну Сантуш продолжает поиски замены травмированному Раулю Хименесу. Коуч хочет подписать Оливье Жиру или Дивока Ориги, однако руководство «Вулверхэмптона» его обломало, сказав: денег на январский шопинг нет (The Mirror).

Фернандиньо размышляет над возможностью остаться на «Этихаде». 35-летнему бразильцу поступают предложения из Европы и Южной Америки, но, по информации The Telegraph, «Сити» вполне может подписать ветерана еще на сезон.

The Guardian сообщил об интересе «Арсенала» к форварду «Шахтера» Соломону. Предложение по 21-летнему израильтянину должно прилететь летом.

Италия

«Милан» ищет подкрепление в атаке, но упустил Йовича. По информации британской версии Eurosport, «россонери» обратили внимание на свободного агента Марио Манджукича.

Джанлука ди Марцио рассказал, что «Аталанта» не продаст экс-капитана Папу Гомеса в итальянские топ-клубы, чтобы не усиливать конкурентов в борьбе за ЛЧ. Ситуация такова, что в середняки не хочет переходить сам Папу, так что ему придется поискать команду в другой стране.

А еще в Италии:

Защитник сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменович стал футболистом «Лацио» за 3 млн евро.

Испания

Фабрицио Романо написал, что «Барселона» уладила детали соглашения с защитником «Сити» Эриком Гарсией. Испанец переедет в Каталонию зимой (цена вопроса – 20 млн евро), либо летом (бесплатно).

«Реал» собирает средства на Килиана Мбаппе. Ради француза «бланкос» готовы расстаться с шестью игроками: Бэйлом, Марселом, Йовичем (уже), Иско, Себальосом и Диасом, сообщает AS.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

«Атлетико» и «Лион» почти согласовали детали трансфера Мусса Дембеле. «Индейцы» арендуют 24-летнего форварда и заплатят 1,5 млн евро. По информации Get French Football News, у мадридцев будет опция выкупа за 33 млн евро, еще 5 млн «Лион» может получить бонусами.

Германия

Нападающий «Реала» Лука Йович, который так и не проявил себя в составе «бланкос», возвращается в «Айнтрахт». Об этом сообщил спортивный директор франкфуртского клуба Фреди Бобан. Серб перейдет на полгода в аренду, клуб из Франкфурта будет платить ему 20% от зарплаты, составляющий 10 млн евро в год.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса перешел в «Байер». Контракт 23-летнего голландца с немцами рассчитан до лета 2024 года. Стоимость трансфера составляет примерно 2 млн евро.

«Бавария» подпишет 22-летнего левого защитника «Рединга» Омара Тирелла. Игрок заключит с действующими чемпионами Германии контракт на 3 года.

Дортмундская «Боруссия» готова продать Джейдона Санчо, а также определилась с заменой ему. Вероятно, на позицию англичанина придет 19-летний французский полузащитник «Штутгарта» Танги Кулибали. За него могут заплатить 2 млн евро.

Россия

Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января, сообщил медиадиректор красно-белых Антон Фетисов.

Из-за перехода на другую схему «Спартак» заинтересован в возвращении Резиуана Мирзова, но такого пункта в соглашении нет. Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Химки» могли бы сами отказаться от футболиста, но высоко оценивают выступление Резиуана.

Капитан «Виторула» и лучший бомбардир чемпионата Румынии Габриэл Янку перешел в «Ахмат». 26-летний форвард заключил контракт на 3,5 года.

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